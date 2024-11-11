Flora Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Flora ist nicht nur ein weiterer EA – es ist eine komplexe Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den ständig sich entwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Rahmen kombiniert dieser Expert Advisor modernste Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln.

Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Erfolg im Handel besteht darin, Risiken zu managen und Gewinne laufen zu lassen – Flora macht genau das, mit Fokus auf Sicherheit und Konsistenz.

Das Herz der Strategie

Flora konzentriert sich auf ein Trendfolgesystem, das starke, etablierte Markttrends verfolgt. Der EA erkennt diese Trends und nutzt sie so lange wie möglich aus, was es Ihnen ermöglicht, große, konsistente Gewinne zu erzielen. Indem er der Marktdynamik folgt, stellt Flora sicher, dass Sie auf der richtigen Seite des Trends bleiben, während MACD-basierte Filter eine zusätzliche Sicherheitsebene bieten, um Einstiege in schwache oder unsichere Marktbedingungen zu verhindern.

Zusätzlich sichert ein fortschrittliches Trailing-Stop-System Ihre Gewinne dynamisch, während sich der Trend entwickelt. Dieser Trailing-Stop passt sich den Marktbedingungen an und gewährleistet minimale Rückgänge bei maximalen potenziellen Renditen. Im Wesentlichen fungiert Flora sowohl als Trendfolger als auch als Risikomanager, der jeden Trade für Sie optimiert.

Aspekt Details Symbol USDCHF Zeitrahmen H1 Trendfolgesystem Ja, entworfen, um starke Markttrends zu erfassen und ihnen zu folgen, bis der Trend nachlässt. MACD-Filter Ja, integriert für zusätzliche Sicherheit, um sicherzustellen, dass nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden. Fortgeschrittener Trailing Stop Ja, konzipiert, um Gewinne zu sichern und Rückgänge zu minimieren, mit dynamischer Anpassung an die Marktbedingungen. Risikoeinstellungen Anpassbar, um Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikobereitschaft zu entsprechen.

Flora ist mit einer Reihe von Handelskontoarten kompatibel, einschließlich Prop-Firma-Challenges, was es zu einer idealen Wahl für Händler macht, die diese Tests mit Vertrauen bestehen möchten.

Warnung: Flora sollte nur auf einem Chart verwendet werden, um Handelsüberschneidungen zu vermeiden. Dies stellt sicher, dass der EA sein volles Potenzial ausschöpft und keine Trades auf mehreren Charts dupliziert.

Wie man startet Fügen Sie Flora zu Ihrem USDCHF H1-Chart hinzu. Konfigurieren Sie Ihre Risikopräferenzen entsprechend Ihrer Strategie. Gehen Sie raus und haben Sie Spaß und lassen Sie den EA den Rest erledigen.

Egal, ob Sie auf Konsistenz abzielen oder versuchen, Herausforderungen bei finanzierten Konten zu bestehen, Flora hat die Technologie und Strategie, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelsziele zu erreichen.