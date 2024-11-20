Entity Pro 新たな取引の時代へようこそ。Entity ProはただのEAではありません—進化し続ける市場での優位性をもたらすために設計された洗練されたソリューションです。高度なフレームワークに基づいて作られたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略を革新的なリスク管理システムと組み合わせており、自信と精度を持って取引することができます。

"取引の成功はリスクを管理し、利益を伸ばすことにあります—Entity Proはそれを実現し、安全性と一貫性に重点を置いています。"

戦略の中心

Entity Proは強力なブレイクアウトを検出することを中心に構築されています。価格が抵抗以上に上昇するか、サポート以下に下落する可能性のある持ち合いのエリアを特定します。ブレイクアウトが発生すると、Entity Proは迅速に取引を開始し、通常それに続く勢いの急増を利用します。この戦略は、市場の急速で強い動きをキャッチすることを保証し、MACDフィルターと高度なトレーリングストップの安全ネットで利益を確保します。

さらに、高度なトレーリングストップシステムがトレンドの進行に伴い、動的に利益を確保します。このトレーリングストップは市場の状況に適応し、最小限のドローダウンを維持しながら潜在的なリターンを最大化します。本質的に、Entity Proはトレンドに従うものとリスク管理者の両方として機能し、各取引を最適化します。

項目 詳細 シンボル USDCAD 時間枠 H1 トレンドフォローシステム はい、強い市場のトレンドをキャッチし、そのトレンドが薄れるまで追いかけるように設計されています。 MACDフィルター はい、高確率の取引だけが実行されるように追加の安全性のために統合されています。 高度なトレーリングストップ はい、利益を確保しつつドローダウンを最小化し、市場の状況に動的に適応するように設計されています。 リスク設定 あなたの取引スタイルとリスク嗜好に合わせて調整可能です。 ライブシグナル









Entity Proはプロップファームチャレンジを含むさまざまな取引口座に対応しており、これらの試験に自信を持って合格したいトレーダーにとって理想的な選択肢です。

警告： Entity Proはトレードの重複を防ぐために1つのチャートでのみ使用する必要があります。これにより、EAが最高のパフォーマンスを発揮し、複数のチャートで取引を重複させないようにします。

始め方 Entity ProをあなたのUSDCAD H1チャートに添付します。 戦略に応じてリスク設定を構成します。 楽しんで、EAが残りを処理するのを任せましょう。

一貫性を目指している場合でも、資金提供口座のチャレンジをクリアしようとしている場合でも、Entity Proには取引目標を達成するための技術と戦略があります。

注： 購入後は必ずご連絡いただき、私たちのTelegramチャンネルへの無料アクセスを受け取ってください。ここでは独占的な取引のヒント、プレゼント、最新情報が得られます。



