Entity Pro 거래의 새로운 시대에 오신 것을 환영합니다. Entity Pro는 단순한 EA가 아닙니다. 지속적으로 변화하는 시장에서 여러분에게 우위를 제공하기 위해 설계된 정교한 솔루션입니다. 고급 프레임워크 위에 구축된 이 Expert Advisor는 최첨단 전략과 혁신적인 리스크 관리 시스템을 결합하여 자신감과 정밀도로 거래할 수 있게 합니다.

"거래에서의 성공은 리스크를 관리하면서 이익을 극대화하는 것입니다—Entity Pro가 바로 그 일을 하며, 안전성과 일관성에 초점을 맞추고 있습니다."

전략의 핵심

Entity Pro는 강력한 돌파구를 감지하는 데에 기반을 두고 있습니다. 가격이 저항선을 넘어 상승하거나 지지선 아래로 하락할 가능성이 있는 통합 영역을 식별합니다. 돌파구가 발생하면, Entity Pro는 빠르게 거래를 시작하여 일반적으로 따르는 모멘텀의 급증을 활용합니다. 이 전략은 MACD 필터와 고급 트레일링 스톱이라는 안전망으로 시장의 빠르고 강력한 움직임을 포착하도록 보장합니다.

추가로, 고급 트레일링 스톱 시스템은 추세가 진행됨에 따라 이익을 동적으로 잠급니다. 이 트레일링 스톱은 시장 조건에 적응하여 최소한의 손실을 보장하면서 잠재적 수익을 극대화합니다. 본질적으로, Entity Pro는 추세 추적기이자 위험 관리자로 작용하여 각 거래를 최적화합니다.

측면 세부사항 기호 USDCAD 시간프레임 H1 추세 추적 시스템 예, 강력한 시장 추세를 포착하고 추세가 사라질 때까지 따라가도록 설계되었습니다. MACD 필터 예, 실행되는 거래가 높은 확률의 거래만 보장하도록 추가 안전성을 위해 통합되어 있습니다. 고급 트레일링 스톱 예, 손실을 최소화하면서 이익을 잠그도록 설계되었으며, 시장 조건에 동적으로 적응합니다. 위험 설정 여러분의 거래 스타일과 위험 성향에 맞게 조정할 수 있습니다. 실시간 신호









Entity Pro는 프로프 회사 도전을 포함하여 다양한 거래 계좌와 호환되므로 자신 있게 이러한 시험을 통과하고자 하는 트레이더에게 이상적인 선택입니다.

경고: Entity Pro는 거래 중복을 방지하기 위해 한 차트에서만 사용해야 합니다. 이는 EA가 최상의 잠재력을 발휘하고 여러 차트에서 거래를 중복하지 않도록 보장합니다.

시작하는 방법 Entity Pro를 여러분의 USDCAD H1 차트에 부착하세요. 전략에 따라 위험 선호를 구성하세요. 나가서 즐기고 EA가 나머지를 처리하도록 하세요.

일관성을 추구하든 자금 지원 계좌 도전을 통과하든, Entity Pro는 여러분이 거래 목표를 달성하는 데 필요한 기술과 전략을 갖추고 있습니다.

노트: 구매 후 반드시 연락하여 텔레그램 채널에의 무료 접근 권한을 받으세요. 여기에서 독점적인 거래 팁, 선물 및 업데이트를 받을 수 있습니다.



