Bienvenue dans une nouvelle ère de trading. Entity Pro n'est pas seulement un autre EA—c'est une solution sophistiquée conçue pour vous donner un avantage sur les marchés en constante évolution. Construite sur un cadre avancé, cet Expert Advisor combine des stratégies de pointe avec des systèmes de gestion des risques innovants, vous permettant de trader avec confiance et précision.

"Le succès dans le trading consiste à gérer le risque tout en laissant les profits se développer—Entity Pro fait précisément cela, avec un accent sur la sécurité et la cohérence."

Le Cœur de la Stratégie

Entity Pro est construit autour de la détection de ruptures puissantes. Il identifie les zones de consolidation, où le prix est susceptible de dépasser la résistance ou de tomber en dessous du support. Une fois la rupture survenue, Entity Pro entre rapidement dans les trades, capitalisant sur l'élan qui suit généralement. Cette stratégie garantit que vous capturez ces mouvements rapides et forts sur le marché, avec un filet de sécurité de filtres MACD et un stop suiveur avancé pour verrouiller les profits.

De plus, un système de stop suiveur avancé verrouille vos profits dynamiquement à mesure que la tendance progresse. Ce stop suiveur s'adapte aux conditions du marché, garantissant des retraits minimaux tout en maximisant les rendements potentiels. En essence, Entity Pro agit à la fois comme un suiveur de tendance et un gestionnaire de risque, optimisant chaque trade pour vous.

Aspect Détails
Symbole USDCAD
Intervalle de Temps H1
Système de Suivi de Tendance Oui, conçu pour capturer les tendances fortes du marché et les suivre jusqu'à ce que la tendance s'estompe.
Filtres MACD Oui, intégrés pour une sécurité supplémentaire afin de garantir que seuls des trades à haute probabilité sont exécutés.
Stop Suiveur Avancé Oui, conçu pour verrouiller les profits tout en minimisant les retraits, avec une adaptation dynamique aux conditions du marché.
Paramètres de Risque Ajustables pour correspondre à votre style de trading et à votre tolérance au risque.
Signal en Direct
  


Entity Pro est compatible avec une gamme de comptes de trading, y compris les défis des sociétés de prop trading, ce qui en fait un choix idéal pour les traders cherchant à réussir ces épreuves en toute confiance.

Avertissement : Entity Pro ne doit être utilisé que sur un seul graphique pour éviter le chevauchement des trades. Cela garantit que l'EA fonctionne à son meilleur potentiel et ne duplique pas les trades sur plusieurs graphiques.

Comment Commencer

  1. Attachez Entity Pro à votre graphique USDCAD H1.
  2. Configurez vos préférences de risque selon votre stratégie.
  3. Partez vous amuser et laissez l'EA s'occuper du reste.

Que vous visiez la cohérence ou que vous essayiez de réussir des défis de compte financé, Entity Pro dispose de la technologie et de la stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs de trading.

Note : Assurez-vous de nous contacter après l'achat pour recevoir votre accès gratuit à notre chaîne Telegram, où vous obtiendrez des conseils de trading exclusifs, des cadeaux et des mises à jour.


Avis 1
Phantom Trading Inc.
10410
Nithin Elbin 2025.01.08 02:50 
 

This EA is works well and as intended. Low frequency of trades but has been running for a month on my account and the quality of trades are excellent.

