Benvenuto in una nuova era di trading. Entity Pro non è solo un altro EA: è una soluzione sofisticata progettata per darti un vantaggio nei mercati in continua evoluzione. Costruito su un framework avanzato, questo Expert Advisor combina strategie all'avanguardia con sistemi innovativi di gestione del rischio, permettendoti di fare trading con fiducia e precisione.

"Il successo nel trading riguarda la gestione del rischio mentre si lascia correre i profitti—Entity Pro fa proprio questo, con un focus sulla sicurezza e sulla coerenza."

Il Cuore della Strategia

Entity Pro è costruito attorno al riconoscimento di potenti breakout. Identifica aree di consolidamento, dove è probabile che il prezzo superi la resistenza o scenda al di sotto del supporto. Una volta che si verifica il breakout, Entity Pro entra rapidamente nelle operazioni, capitalizzando sull'impulso che tipicamente segue. Questa strategia garantisce che tu catturi quelle mosse rapide e forti nel mercato, con la rete di sicurezza dei filtri MACD e un sistema avanzato di trailing stop per bloccare i profitti.

Inoltre, un sistema avanzato di trailing stop blocca i tuoi profitti dinamicamente man mano che la tendenza progredisce. Questo trailing stop si adatta alle condizioni di mercato, assicurando minime perdite mentre massimizza i potenziali ritorni. In sostanza, Entity Pro funge sia da seguace della tendenza che da gestore del rischio, ottimizzando ogni operazione per te.

Aspetto Dettagli
Simbolo USDCAD
Timeframe H1
Sistema di Seguito Tendenze Sì, progettato per catturare forti tendenze di mercato e seguirle fino a quando la tendenza svanisce.
Filtri MACD Sì, integrati per ulteriore sicurezza per garantire che vengano eseguite solo operazioni ad alta probabilità.
Trailing Stop Avanzato Sì, progettato per bloccare i profitti mentre minimizza le perdite, con adattamento dinamico alle condizioni di mercato.
Impostazioni di Rischio Regolabili per adattarsi al tuo stile di trading e alla tua propensione al rischio.
Segnale Live
  


Entity Pro è compatibile con una gamma di conti di trading, inclusi sfidanti di prop firm, rendendolo una scelta ideale per i trader che cercano di superare queste prove con fiducia.

Attenzione: Entity Pro dovrebbe essere utilizzato solo su un grafico per prevenire sovrapposizioni nelle operazioni. Questo assicura che l'EA funzioni al suo massimo potenziale e non duplichi le operazioni su più grafici.

Come Iniziare

  1. Allega Entity Pro al tuo grafico USDCAD H1.
  2. Configura le tue preferenze di rischio secondo la tua strategia.
  3. Esci e divertiti e lascia che l'EA gestisca il resto.

Che tu punti alla coerenza o stia cercando di superare le sfide di conti finanziati, Entity Pro ha la tecnologia e la strategia per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading.

Nota: Assicurati di contattarci dopo l'acquisto per ricevere il tuo accesso gratuito al nostro canale Telegram, dove otterrai suggerimenti esclusivi per il trading, regali e aggiornamenti.


Recensioni 1
Phantom Trading Inc.
10440
Nithin Elbin 2025.01.08 02:50 
 

This EA is works well and as intended. Low frequency of trades but has been running for a month on my account and the quality of trades are excellent.

