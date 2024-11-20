Entity Pro Ticaretin yeni bir çağına hoş geldiniz. Entity Pro sadece bir başka EA değil, sürekli gelişen piyasalarda size avantaj sağlamak için tasarlanmış sofistike bir çözümdür. İleri düzey bir çerçeve üzerine inşa edilen bu Uzman Danışman, en son stratejileri yenilikçi risk yönetim sistemleri ile birleştirerek, güven ve hassasiyetle ticaret yapmanızı sağlar.

"Ticarette başarı, kazançların büyümesine izin verirken riski yönetmekle ilgilidir—Entity Pro, güvenlik ve tutarlılığa odaklanarak bunu tam olarak gerçekleştirir."

Stratejinin Kalbi

Entity Pro, güçlü kırılmaları tespit etme etrafında inşa edilmiştir. Fiyatın direncin üzerine çıkma veya desteğin altına düşme olasılığını taşıyan konsolidasyon alanlarını tanımlar. Kırılma gerçekleştiği anda, Entity Pro hızlı bir şekilde ticaret yaparak, genellikle ardından gelen momentum dalgasından faydalanır. Bu strateji, piyasadaki hızlı, güçlü hareketleri yakalamanızı sağlar ve kazançları kilitlemek için MACD filtreleri ve gelişmiş bir takip durdurma ile güvenlik ağı sunar.

Ayrıca, gelişmiş bir takip durdurma sistemi trend ilerledikçe kazançlarınızı dinamik olarak kilitler. Bu takip durdurma, piyasa koşullarına uyum sağlayarak, potansiyel getiri maksimize edilirken minimum kayıplar sağlar. Özünde, Entity Pro hem bir trend takipçisi hem de bir risk yöneticisi olarak hareket eder, her ticareti sizin için optimize eder.

Aspet Ayrıntılar Sembol USDCAD Zaman Dilimi H1 Trend Takip Sistemi Evet, güçlü piyasa trendlerini yakalamak ve trend zayıflayana kadar takip etmek üzere tasarlandı. MACD Filtreleri Evet, yalnızca yüksek olasılıklı ticaretlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için ek güvenlik için entegre edilmiştir. Gelişmiş Takip Durdurma Evet, kayıpları en aza indirirken kazançları kilitlemek için tasarlanmıştır, piyasa koşullarına dinamik uyum sağlar. Risk Ayarları Ticaret tarzınıza ve risk iştahınıza uygun şekilde ayarlanabilir. Canlı Sinyal









Entity Pro, prop firm challenges dahil olmak üzere çeşitli ticaret hesaplarıyla uyumludur ve bu nedenle bu denemeleri güvenle geçmek isteyen tüccarlar için ideal bir seçimdir.

Uyarı: Entity Pro, ticaret örtüşmesini önlemek için sadece bir grafikte kullanılmalıdır. Bu, EA'nın en yüksek potansiyeliyle çalışmasını sağlar ve birden fazla grafikte ticaret konusunda kopyalama yapmaz.

Nasıl Başlanır Entity Pro'i USDCAD H1 grafiğinize ekleyin. Stratejinize uygun şekilde risk tercihlerinizi yapılandırın. Çıkın eğlenin ve gerisini EA'ya bırakın.

İster tutarlılık hedefliyor, ister fonlu hesap zorluklarını geçmeye çalışıyor olun, Entity Pro ticaret hedeflerinizi karşılamanızı sağlayacak teknoloji ve stratejiye sahiptir.

Not: Satın alma işleminden sonra, özel ticaret ipuçları, hediyeler ve güncellemeler alacağınız Telegram kanalımıza ücretsiz erişim sağlamak için bizimle iletişime geçmeyi unutmayın.



