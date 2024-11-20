Entity Pro Добро пожаловать в новую эпоху торговли. Entity Pro — это не просто еще один торговый советник — это сложное решение, разработанное для того, чтобы дать вам преимущество на постоянно развивающихся рынках. Построенный на передовой базе, этот экспертный советник сочетает в себе современные стратегии и инновационные системы управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.

"Успех в торговле заключается в управлении рисками, позволяя прибыли расти — Entity Pro делает именно это, акцентируя внимание на безопасности и последовательности."

Суть стратегии

Entity Pro основан на обнаружении сильных прорывов. Он идентифицирует зоны консолидации, где цена может либо подняться выше уровня сопротивления, либо упасть ниже уровня поддержки. Как только прорыв происходит, Entity Pro быстро открывает сделки, используя всплеск импульса, который обычно следует за этим. Эта стратегия обеспечивает захват быстрых, сильных движений на рынке с защитной сетью фильтров MACD и продвинутым трейлинг-стопом, который фиксирует прибыль.

Кроме того, продвинутая система трейлинг-стопа динамически фиксирует вашу прибыль по мере продвижения тренда. Этот трейлинг-стоп адаптируется к рыночным условиям, обеспечивая минимальные просадки при максимизации потенциальной прибыли. По сути, Entity Pro выступает как следователь тренда и менеджер риска, оптимизируя каждую сделку для вас.

Аспект Детали Символ USDCAD Временной интервал H1 Система следования тренду Да, предназначена для захвата сильных рыночных трендов и следования им до их ослабления. Фильтры MACD Да, встроены для дополнительной безопасности, чтобы обеспечить выполнение только сделок с высокой вероятностью. Продвинутый трейлинг-стоп Да, предназначен для фиксации прибыли при минимизации просадок с динамической адаптацией к рыночным условиям. Настройки риска Регулируемые в соответствии с вашим стилем торговли и рисковым аппетитом. Живой сигнал









Entity Pro совместим с рядом торговых счетов, включая программы для трейдеров с финансированием, что делает его идеальным выбором для трейдеров, стремящихся уверенно пройти эти испытания.

Предупреждение: Entity Pro следует использовать только на одном графике, чтобы избежать перекрытия сделок. Это гарантирует, что EA работает на максимальном потенциале и не дублирует сделки на нескольких графиках.

Как начать Присоедините Entity Pro к вашему графику USDCAD H1. Настройте ваши предпочтения по риску в соответствии с вашей стратегией. Выходите и наслаждайтесь, пусть EA позаботится об остальном.

Хотите ли вы стремиться к стабильности или пытаетесь пройти испытания на счете с финансированием, Entity Pro обладает технологиями и стратегиями, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.

Примечание: Не забудьте связаться с нами после покупки, чтобы получить бесплатный доступ к нашему каналу в Telegram, где вы получите эксклюзивные советы по торговле, подарки и обновления.



