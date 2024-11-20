Entity Pro
- 专家
- Ghaith Khaddour
- 版本: 4.95
- 更新: 18 十二月 2025
- 激活: 15
Entity Pro
欢迎来到交易的新纪元。Entity Pro不仅仅是另一个EA——它是一个复杂的解决方案，旨在为您在不断变化的市场中提供优势。基于先进的框架构建，这款专家顾问结合了尖端策略和创新的风险管理系统，让您能够自信而精准地交易。
"成功的交易在于管理风险，同时让利润持续增长——Entity Pro正是如此，专注于安全和一致性。"
策略的核心
Entity Pro围绕检测强有力的突破构建。它识别整理区域，价格可能会超出阻力位或低于支撑位。一旦突破发生，Entity Pro迅速进入交易，利用随之而来的动量激增。此策略确保您捕捉到市场中那些快速而强劲的走势，同时借助MACD过滤器和先进的跟踪止损锁定利润。
此外，先进的跟踪止损系统会随着趋势的进展动态锁定您的利润。这个跟踪止损会根据市场情况进行调整，确保最低的回撤，同时最大化潜在收益。实际上，Entity Pro既充当趋势跟随者，又担任风险管理者，为您优化每一笔交易。
|方面
|详细信息
|符号
|USDCAD
|时间框架
|H1
|趋势跟随系统
|是的，设计用于捕捉强劲的市场趋势，并跟随它们直到趋势减弱。
|MACD过滤器
|是的，集成以提供额外的安全性，确保只执行高概率的交易。
|高级跟踪止损
|是的，设计用于锁定利润，同时最小化回撤，动态适应市场条件。
|风险设置
|可调以匹配您的交易风格和风险偏好。
|实时信号
Entity Pro与多种交易账户兼容，包括公司挑战，使其成为寻求自信通过这些试验的交易者的理想选择。
警告： Entity Pro仅应在一个图表上使用，以防止交易重叠。这确保EA以最高潜力执行，并且不会在多个图表上重复交易。
如何开始
- 将Entity Pro附加到您的USDCAD H1图表上。
- 根据您的策略配置您的风险偏好。
- 出去享受乐趣，让EA处理其余的事情。
无论您是寻求一致性还是试图通过资金账户挑战，Entity Pro都拥有技术和策略来帮助您实现交易目标。
注意： 购买后请务必与我们联系，以获取您对我们的Telegram频道的免费访问权限，您将在那里获得独家交易技巧、礼物和更新。
This EA is works well and as intended. Low frequency of trades but has been running for a month on my account and the quality of trades are excellent.