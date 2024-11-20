Entity Pro Bienvenido a una nueva era de trading. Entity Pro no es solo otro EA, es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Construido sobre un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas innovadores de gestión de riesgos, permitiéndote operar con confianza y precisión.

"El éxito en el trading se trata de gestionar el riesgo mientras dejas correr las ganancias—Entity Pro hace exactamente eso, con un enfoque en la seguridad y la consistencia."

El Corazón de la Estrategia

Entity Pro está construido en torno a la detección de rupturas poderosas. Identifica áreas de consolidación, donde es probable que el precio suba por encima de la resistencia o caiga por debajo del soporte. Una vez que ocurre la ruptura, Entity Pro entra rápidamente en operaciones, capitalizando el impulso que sigue. Esta estrategia asegura que captures esos movimientos rápidos y fuertes en el mercado, con la red de seguridad de filtros MACD y un advanced trailing stop para asegurar las ganancias.

Además, un sistema avanzado de trailing stop asegura tus ganancias dinámicamente a medida que avanza la tendencia. Este trailing stop se adapta a las condiciones del mercado, asegurando mínimos retrocesos mientras maximiza los retornos potenciales. En esencia, Entity Pro actúa tanto como un seguidor de tendencias como un gestor de riesgos, optimizando cada operación para ti.

Aspecto Detalles Símbolo USDCAD Marco Temporal H1 Sistema de Seguimiento de Tendencia Sí, diseñado para capturar tendencias de mercado fuertes y seguirlas hasta que la tendencia se desvanezca. Filtros MACD Sí, integrados para mayor seguridad y asegurar que solo se ejecuten operaciones de alta probabilidad. Trailing Stop Avanzado Sí, diseñado para asegurar ganancias mientras minimiza retrocesos, con adaptación dinámica a las condiciones del mercado. Ajustes de Riesgo Ajustables para coincidir con tu estilo de trading y apetito de riesgo. Señal en Vivo









Entity Pro es compatible con una variedad de cuentas de trading, incluyendo desafíos de empresas prop, lo que lo convierte en una opción ideal para traders que buscan superar estas pruebas con confianza.

Advertencia: Entity Pro solo debe usarse en un gráfico para prevenir la superposición de operaciones. Esto asegura que el EA funcione a su máximo potencial y no duplique operaciones en múltiples gráficos.

Cómo Comenzar Adjunta Entity Pro a tu gráfico de USDCAD H1. Configura tus preferencias de riesgo de acuerdo a tu estrategia. Sal y diviértete, y deja que el EA se encargue del resto.

Ya sea que apuntes a la consistencia o que intentes pasar desafíos de cuentas financiadas, Entity Pro tiene la tecnología y la estrategia para ayudarte a alcanzar tus objetivos de trading.

Nota: Asegúrate de ponerte en contacto después de la compra para recibir tu acceso gratuito a nuestro canal de Telegram, donde obtendrás consejos exclusivos de trading, regalos y actualizaciones.



