Velto Willkommen in einer neuen Ära des Handels. Velto ist nicht nur ein weiteres EA – es ist eine ausgeklügelte Lösung, die Ihnen einen Vorteil in den ständig sich weiterentwickelnden Märkten verschafft. Basierend auf einem fortschrittlichen Framework kombiniert dieser Expert Advisor hochmoderne Strategien mit innovativen Risikomanagementsystemen, die es Ihnen ermöglichen, mit Vertrauen und Präzision zu handeln.

Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "Erfolg im Handel bedeutet, Risiken zu managen und gleichzeitig Gewinne laufen zu lassen – Velto tut genau das, mit einem Fokus auf Sicherheit und Konsistenz."

Das Herz der Strategie

Velto nutzt Preiskanäle, um seine Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Es analysiert Preisbewegungen innerhalb eines definierten Bereichs, kauft am unteren Ende des Kanals und verkauft am oberen Ende oder umgekehrt. Diese Methode ermöglicht es Ihnen, von konstanten Preisschwankungen innerhalb eines vorhersehbaren Bereichs zu profitieren. Mit MACD-Filtern werden falsche Ausbrüche herausgefiltert, und der Trailing-Stopp sorgt dafür, dass Ihre Gewinne gesichert sind, während sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

Darüber hinaus sichert ein fortschrittliches Trailing-Stopp-System Ihre Gewinne dynamisch, während der Trend fortschreitet. Dieser Trailing-Stopp passt sich den Marktbedingungen an und gewährleistet minimale Rücksetzer bei maximalen potenziellen Renditen. Im Wesentlichen fungiert Velto sowohl als Trendfolger als auch als Risikomanager, der jeden Trade für Sie optimiert.

Aspekt Details Symbol USDCHF Zeitfenster M30 Trendfolgesystem Ja, entwickelt, um starke Markttrends zu erfassen und ihnen zu folgen, bis der Trend nachlässt. MACD-Filter Ja, integriert für zusätzliche Sicherheit, um sicherzustellen, dass nur Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden. Fortgeschrittener Trailing-Stopp Ja, konzipiert, um Gewinne zu sichern und Rücksetzer zu minimieren, mit dynamischer Anpassung an die Marktbedingungen. Risikoeinstellungen Anpassbar, um Ihrem Handelsstil und Ihrer Risikobereitschaft zu entsprechen.

Velto ist mit einer Reihe von Handelskonto-Typen kompatibel, einschließlich prop firm challenges, und ist damit eine ideale Wahl für Trader, die diese Prüfungen mit Vertrauen bestehen möchten.

Warnung: Velto sollte nur auf einem Chart verwendet werden, um Handelsüberlappungen zu vermeiden. Dies gewährleistet, dass das EA sein höchstes Potenzial ausschöpfen kann und keine Trades auf mehreren Charts dupliziert werden.

So starten Sie Fügen Sie Velto zu Ihrem USDCHF M30 Chart hinzu. Konfigurieren Sie Ihre Risiko-Einstellungen gemäß Ihrer Strategie. Gehen Sie hinaus und haben Sie Spaß, während das EA den Rest übernimmt.

Egal, ob Sie Konsistenz anstreben oder versuchen, Herausforderungen mit finanzierten Konten zu bestehen, Velto verfügt über die Technologie und Strategie, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelsziele zu erreichen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Kauf Kontakt aufnehmen, um Ihren kostenlosen Zugang zu unserem Telegram-Kanal zu erhalten, in dem Sie exklusive Trading-Tipps, Geschenke und Updates erhalten.



