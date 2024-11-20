Entity Pro

Bem-vindo a uma nova era de negociação. Entity Pro não é apenas mais um EA—é uma solução sofisticada projetada para lhe dar uma vantagem nos mercados em constante evolução. Construído em uma estrutura avançada, este Consultor Especializado combina estratégias de ponta com sistemas inovadores de gestão de risco, permitindo que você negocie com confiança e precisão.

"O sucesso na negociação é sobre gerenciar riscos enquanto deixa os lucros correrem—Entity Pro faz exatamente isso, com um foco em segurança e consistência."

O Coração da Estratégia

Entity Pro é construído em torno da detecção de rompimentos poderosos. Ele identifica áreas de consolidação, onde o preço provavelmente irá acima da resistência ou cair abaixo do suporte. Uma vez que o rompimento ocorre, Entity Pro rapidamente entra em negociações, capitalizando na onda de momentum que tipicamente se segue. Esta estratégia garante que você capture esses movimentos rápidos e fortes no mercado, com a rede de segurança dos filtros MACD e um stop móvel avançado para garantir lucros.

Além disso, um sistema avançado de stop móvel bloqueia seus lucros dinamicamente à medida que a tendência avança. Este stop móvel se adapta às condições do mercado, garantindo perdas mínimas enquanto maximiza os retornos potenciais. Em essência, Entity Pro atua tanto como um seguidor de tendência quanto como um gestor de risco, otimizando cada negociação para você.

Aspecto Detalhes
Símbolo USDCAD
Período H1
Sistema de Seguir Tendência Sim, projetado para capturar fortes tendências de mercado e segui-las até que a tendência se desvaneça.
Filtros MACD Sim, integrados para segurança adicional, garantindo que apenas negociações de alta probabilidade sejam executadas.
Stop Móvel Avançado Sim, projetado para garantir lucros enquanto minimiza perdas, com adaptação dinâmica às condições do mercado.
Configurações de Risco Ajustáveis para se adequar ao seu estilo de negociação e apetite ao risco.
Sinal Ao Vivo
  


Entity Pro é compatível com uma variedade de contas de negociação, incluindo desafios de empresas prop, tornando-se uma escolha ideal para traders que buscam passar por essas provas com confiança.

Aviso: Entity Pro deve ser usado apenas em um gráfico para evitar sobreposição de negociações. Isso garante que o EA opere em seu máximo potencial e não duplique negociações em vários gráficos.

Como Começar

  1. Anexe Entity Pro ao seu gráfico USDCAD H1.
  2. Configure suas preferências de risco de acordo com sua estratégia.
  3. Saia e divirta-se e deixe o EA cuidar do resto.

Seja você buscando consistência ou tentando passar em desafios de conta financiada, Entity Pro possui a tecnologia e a estratégia para ajudá-lo a atingir seus objetivos de negociação.

Nota: Certifique-se de entrar em contato após a compra para receber seu acesso gratuito ao nosso canal do Telegram, onde você receberá dicas exclusivas de negociação, presentes e atualizações.


Comentários 1
Phantom Trading Inc.
12787
Nithin Elbin 2025.01.08 02:50 
 

This EA is works well and as intended. Low frequency of trades but has been running for a month on my account and the quality of trades are excellent.

