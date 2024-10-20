CyNera MT4

2.81

CyNera：您的交易，我们的技术

手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件

价格: 价格根据售出的许可证数量上涨

可用副本: 4

交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。


符号 XAUUSD (黄金)
时间周期 M30
 
资本 最少 100 美元
经纪商 任何经纪商
账户类型 任何，较低点差优先
杠杆 从 1:20 起
VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS


CyNera 的核心力量

前沿的 AI 驱动策略

CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增强其决策能力和预测能力。该系统利用神经进化网络，通过基于表现的学习来不断改进交易策略。这种方法使 CyNera 能够动态适应不断变化的市场条件，优化风险管理和交易执行。 此外，CyNera 集成了回声状态网络 (ESN)，利用其处理大量历史数据的能力，检测模式并以惊人的准确性预测未来的价格走势。这些循环神经网络专门用于时间序列预测，确保 CyNera 能够实时捕捉并应对关键市场信号。


市场分析的先进 Transformer 网络

CyNera 还结合了 Transformer 网络，这些网络虽然最初用于自然语言处理，但在应用于金融市场时同样强大。该网络帮助 CyNera 分析新闻、报告和经济事件中的市场情绪，从而深入了解外部因素如何影响黄金价格。这为 CyNera 的交易决策增加了一个至关重要的背景层次。


用于风险场景的生成对抗网络（GANs）

为了进一步增强其稳健性，CyNera 使用生成对抗网络 (GAN)，模拟包括罕见和极端场景在内的各种市场条件。通过运行这些模拟，CyNera 可以对其策略进行压力测试，并进行调整，以应对不可预测的市场事件，帮助确保即使在动荡的情况下也能保持一致的表现。


适应多样化市场条件的灵活策略

无论市场处于波动期还是盘整期，CyNera 都能轻松适应。它采用突破策略抓住关键价格波动，修正期间采用回撤策略，并通过趋势跟踪策略捕捉长期市场趋势。这种组合使 CyNera 能够有效利用广泛的市场条件。


智能风险管理

为了保护您的资本，CyNera 集成了一个强大的风险管理框架。它使用固定的止损 (SL) 和止盈 (TP) 订单，以及追踪止损来锁定有利的交易利润。通过避免类似 Martingale 的高风险技术，CyNera 优先考虑稳定性和安全性，确保采取受控的交易方法。


动态交易频率调整

CyNera 的一个突出特点是它能够根据市场波动性调整交易频率。在高波动期，CyNera 增加交易次数，以利用快速的价格波动；在较平静的阶段，它则减少交易活动，专注于最有前途的机会。这种适应性确保了 EA 在无需频繁监管的情况下表现最佳。


通过广泛测试证明的性能

通过超过十年的回测，采用逼真的市场模拟，CyNera 证明了其在艰难市场条件下的稳健性和盈利能力。EA 显示出稳定的增长曲线和受控的回撤，证明了其在不同经纪商数据源和波动性阶段（例如经济危机）中的稳定性。


用户友好且可定制

CyNera 的默认设置已优化以便于使用，即使是初学者也能轻松上手。然而，对于有经验的交易者来说，还可以选择微调交易频率和风险水平等设置。全面的用户手册和专门的支持团队确保您可以轻松发挥 CyNera 的潜力。

CyNera 不仅是一个交易工具，更是您黄金交易的可信赖伙伴。无论您是经验丰富的交易者还是算法交易的新手，CyNera 提供了一个量身定制的灵活解决方案，结合了精准性和长期资本保护。通过整合前沿分析和经过验证的策略，CyNera 确保您能够抓住有利可图的机会，同时驾驭黄金市场的复杂性。

通过将 CyNera 纳入您的投资组合，迈出您交易之旅的下一步，在黄金交易中解锁新的精准度、安全性和效率。


评分 17
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Bunny
Aleksandr Valutsa
专家
Professional Forex Advisor: Your Path to Stable Income on the Foreign Exchange Market All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automation of trade on a new level We present to your attention an advanced solution for automated trading on the Forex market - an intelligent advisor developed by a team of professional traders and programmers. Key Benefits High precisi
Be Bestowed By Heaven
Ding Bo Dai
专家
1、嚴謹的邏輯判斷：通過多個條件的層層嵌套，確保只有在特定且嚴格限定的情況下才會執行開倉操作，如程序開關開啟、斐波那契回調線存在、非MACD開盤時間、未啟動馬丁格爾策略等。避免不必要的交易，降低無謂的風險。 2、融合多種技術分析工具：結合斐波那契回調線、ZigZag指標、MACD指標等多種技術分析手段，從不同維度對市場走勢進行綜合判斷，提升交易決策的準確性和可靠性。 3、風險控製機製：在決定開倉前，對賬戶余額（要求大於15.0）和預付款比例（要求大於等於300%）進行檢查，確保交易符合資金管理規則，有效防止過度交易和保證金不足導致的強製平倉風險。 4、馬丁格爾策略支持：通過是否已啟動馬丁變量及後續的開倉邏輯，實現馬丁格爾策略的啟動與管理，為用戶提供了應對不利行情時的一種補救措施。 5、當賬戶余額不足或預付款比例不達標時，會打印相應的提示信息，便於用戶及時了解交易狀態和問題原因，有利於快速定位和解決問題。 6、默認參數是交易黃金的，你可以交易任何品種，參數自己設置，靈活性強，設置有開關，你可以自己關閉部分功能，你可以掛單進場，剩下的交給EA 7、註意交易魔數，每個品種都設置不同的
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
专家
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
Perfection
Mikhail Senchakov
专家
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Dragon Tongues
Jin Hu Han
专家
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
专家
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
嘿，交易员同行—— 这不仅仅是一次普通的促销活动。这是来自一位曾与您并肩作战的业内人士的独家内幕消息。我们提供的不仅仅是产品——我们更是将通往更明智、更精准的交易未来的钥匙交到您手中。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 是的，这只是我们所取得成就的冰山一角。但即使是这小小的一部分，也足以改变你的游戏体验。 EA_Quantum_IQ7 全能套装最高可享 95% 折扣  (/market/product/153369) 这并非普通的EA交易程序。它是一款精心打造的工具，专为那些厌倦了虚假信号、渴望真正智能控制的交易者而设计。 时间有限，名额有限。 一旦错失良机，就再也找不回来了。错过这次机会将是一个严重的失误。 ----------------------------------------------
Avg
Andriy Sydoruk
专家
Avg - the adviser uses many moving average indicators to search for signals to enter. Works in fully automatic mode! You do not need any settings, you can use the default settings. The bot passes the historical gap for the 19-year period from 2000 to 2019. Unlike alternative developments, this bot can simultaneously trade both on buy and on sell. That is, it has two independent systems of analysis. This is a significant advantage in real life because it gives the opportunity to achieve signific
Neon Bot EA
Aleksandr Ivanov
专家
They say that currency market is flat most of the time.  NEON Bot EA based on this principle namely on the logic price's return to average value with filtering entry due to custom indicator. EA uses the strategy of martingale therefore it sets stop-loss for each position separately. Also the quantity of orders in the grid is limited. Don't try to change recommended MM to avoid a large drawdown.  Signals:   https://www.mql5.com/ru/users/samivanov/seller !Attention! EA is sensitive to chart perio
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
专家
Mr Tiger mt4 trading bot is so strong bot so rich with different sections in parameters like technical sections , risk management and drawdowns also strategy settings , indicators sections and analysis sections also sessions section you will find so many options you can control also to run on gold or btc  adjust spread according to these pairs also adjust lot sizing minimum and maximum and you have many options for tp and sl in pips and money
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
专家
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
Correlation Hunter
Aleksandr Shifanov
专家
Demo version of the advisor Correlation Hunter The full version can be found at the link  https://www.mql5.com/ru/market/product/64481 The Expert Advisor appeared thanks to many years of analysis of the movement of correlated currency pairs in the Forex market. The full version does not use any blocks You can test the Expert Advisor on a demo account for an unlimited time. Nobody limits you in time. The main task is to choose the most optimal settings for working with your broker You can se
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
专家
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
3 (2)
专家
OpenScalp GXT 是一个简单的剥头皮系统，基于最新 GPT 模型的共识。你可以在输入设置中从下拉菜单选择喜欢的模型，也可以让 EA 自动选择模型。每个订单都是独立下单，一次只做一笔交易，不使用马丁或网格策略。每个持仓都有虚拟动态止损系统保护，也支持完全自定义的固定止损。AI 共识结合动态波动引擎，带来精准的交易执行。 OpenScalp GXT 正在促销中 当前价格： $165 推荐设置 图表：XAUUSD 周期：H1 AI 设置 URL - 将此 URL 添加到允许的 Webrequest 自动选择模型 - True 或 False 模型 - 从列表中选择 AI 模型 超时秒数 - 请求超时前的秒数 订单设置 手数计算方式 - 选择自动或固定手数 固定手数 - 固定手数值 自动手数 - 每此金额账户货币为 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 使用固定止损 - True 或 False 固定止损点数 - 止损点数 禁用周末持仓 - True 或 False 自动 GMT 检测 - 自动计算经纪商 GMT 偏移 魔术编号 - 每笔订单的魔术编号 备注 -
BreakBot
Hasan Abdulhussein
专家
BreakBot: This expert advisor is specifically designed for traders seeking smart and secure solutions to transform small capital into substantial profits, reaching $100,000 or more. It employs professional strategies and precise risk management to achieve steady and safe growth. Key Features of the Expert Advisor ️ Smart Capital Management: Utilizes carefully calculated risk percentages to maximize profits while minimizing losses. Automatically adapts to account size, making it ideal for both b
Golden Daybreak for Gold
Francisco Javier Garzon Mendez
专家
IMPORTANT! Only Works in XAU/USD 30% Discount on the first 5 purchases Introducing a sophisticated algorithmic trading strategy, meticulously designed for the exclusive operation on the Gold (XAU/USD) currency pair. This Expert Advisor is based on the confluence of specific hourly confirmation signals and the validation of the CCI indicator, exclusively generating high-probability buy signals. Trade execution occurs only when predefined and rigorous criteria are met, with an automatic closure
Detroit Trade v2
Johnneid Amme Gomes E Silva
5 (1)
专家
https://lucrandoemdolares.com/ Funciona em todos os pares de moeda e metais, pode incluir vários ao mesmo tempo, recomendo usar 4 pares à cada 250usd de saldo disponível. sets >  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 Recomendações O depósito mínimo recomendado é de $ 500. Use um corretor ECN com um spread baixo e execução rápida de ordens.  Símbolos principais: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD e USDJPY.     Prazos: H1 Para obter os melhores resultados de negociação, use   VPS   com conexão r
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
专家
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Crazy Dominator
Luciana Andrea Maggiori
专家
NUEVO DESARROLLO EXCLUSIVO DISPONIBLE  Crazy Dominator Ideal para traders exigentes que buscan precisión y control total. Incorpora las siguientes mejoras clave: Filtro de entrada basado en el exitoso Crazy Filter Selección de días de operación Horario de trading configurable Cambio automático de multiplicador y distancia luego de X operaciones La configuración predeterminada  no esta configurada para ningun par especifico.  Este EA solo esta disponible para ser testeado y q
Suit Forex EA Robot
Joel Protusada
专家
SUIT FOREX EA ROBOT PREMIUM  Suit Forex EA Robot   is the breakthrough Forex Robot that can help you achieve your realistic profit goal faster than you could ever imagine. It's for the sophisticated and conservative busy investors and traders like you. It will enable you to start right away. You can trade as you learn and master more complex trading techniques. With this EA, your friends will be amazed of the quick 180-degree turn of your trading venture.  Be the one that you trul
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
专家
交易员您好！ EA 拥有 3.5 年低回撤的稳定交易记录： 现场表演 可以在这里找到 MT4 版本 我介绍“Cleopatra EA”策略，Cleopatra 是一个美丽而智能的设计，具有不断适应的恢复形式，其强大之处在于多功能性 它的主要策略是阅读市场的弹性，我们将能够以不同的方式分析进入范围。 这可以是非常动态的，因为在不同的 tf 和不同的范围内，处理对市场新闻的查询。 Cleopatra 有很强的适应市场复苏的能力，她的模式不是固定的，我们也有不同类型的保护，无论是百分比还是浮动，能够在任何 propfirm account 或 mff 等规则下工作。 它针对 EURUSD 进行了优化，但它可以处理整个市场，关键是要使其适应您需要的市场。 支持的货币对：EURUSD，可选所有市场 推荐时间范围：M15 特征： 一张图表设置：您只需要一张图表即可进行交易 多种货币对支持 可靠的回测和现场表现 无需调整 GMT 非常易于使用：只需阅读下面的 3 行说明 比可用的高质量替代品便宜得多 如何安装 EA 必须附加到任何 TF 但 M15 图表，推荐 EURUSD 如果您的
Pound Puppies GbpUsd M30
Marek Kupka
专家
Pound Puppies GBPUSD M30 Everything is already set up for GBPUSD M30 timeframe . Strategy is based on breakout of the HIGHEST channel after some period of consolidation. It uses Stop pending orders with  ATR Stop Loss and FIXED Take Profit .  Strategy uses also   MOVE TO BREAK EVEN and PROFIT TRAILING   functions to lock as much profit as possible. For every candle the pending orders are modified to adapt the market behavior. You need to set only the lotsize depending on the amount of capital in
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
专家
The Expert Advisor uses a trading strategy based on Fibonacci levels. On the levels of ~38.2,~50.0 and ~61.8, it sets virtual pending orders (Buy Limit, Sell Limit). A grid of virtual pending orders is built in trend direction. Trend is determined using the ZigZag indicator. Orders are closed at a total virtual take profit or a total virtual stop loss. The EA makes a decision at the opening of a new candlestick, so optimization can be performed using open prices. Settings and Input Parameters R
YumokinBitcoinBreakOut
Ryutaro Yumoto
1.5 (2)
专家
Features This EA is good at v olatility  market. This EA specializes in   BTC USD, so please apply this EA to that chart. Please apply this EA to the 15 minute chart. This EA uses volatility technical. This EA is easy to manage because it has a maximum of 1 position. The maximum profit is set at 0 pips(Unlimited). The maximum loss cut is set at 10000pips(100 Doller per 1lot、10Doller per 0.1lot). Performance depends on the spread, so please use it with a vendor with a narrow spread. Parameters
FREE
Kovner System
Burcak Sengezer
专家
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
RevertProFX
Jeremy Seydler
专家
After purchase , DM for Setfiles and guidance Revert Pro FX This EA is built around a mean reversion strategy , focusing on capturing profits as prices return to their average levels. It’s specifically designed to trade the AUDNOK/  AUDCAD pair  , but others like NZDCAD,EURGBP,GBPCAD,EURNZD,and others work aswell. Key Highlights of this EA Lot Size: Recommended starting lot is 0.01 for every $500 in your account, ensuring safety and sustainability. Entry Points: The EA identifies extremely s
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
专家
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
专家
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
专家
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
作者的更多信息
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
专家
CyNeron: 精准交易与人工智能创新的结合 操作手册和设置文件 : 购买后请与我联系以获取操作手册和设置文件 价格 : 价格会根据售出副本的数量逐步提高 可用副本 : 5 AI驱动的快照分析：市场首创 CyNeron是市场上首个将先进人工智能整合到革命性交易方法中的EA， 通过捕获和处理详细的市场状况快照， 利用最先进的AI神经网络评估价格数据和技术指标， 提供高度准确的市场走势预测，从而实现精准且具有战略性的交易决策。 这一AI驱动技术使CyNeron与众不同，能够实时动态适应不断变化的市场动态， 为交易者提供此前无法获得的洞察力。 交易品种 XAUUSD (黄金) 时间周期 M15 或 M30   最低资金 最低 $100 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何账户类型，优先低点差 杠杆 最低 1:20 VPS 推荐使用，但不是必须，也支持MQL VPS CyNeron的核心力量 AI驱动的快照分析 CyNeron通过捕获和处理市场状况快照， 利用先进的神经网络评估价格和指标， 从而实现准确的市场走势预测， 并支持精准的交易决策。 Transformer神经网络 CyNer
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.38 (77)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
专家
CyNeron: 精准交易与人工智能创新的结合 操作手册和设置文件 : 购买后请与我联系以获取操作手册和设置文件 价格 : 价格会根据售出副本的数量逐步提高 可用副本 : 5 AI驱动的快照分析：市场首创 CyNeron是市场上首个将先进人工智能整合到革命性交易方法中的EA， 通过捕获和处理详细的市场状况快照， 利用最先进的AI神经网络评估价格数据和技术指标， 提供高度准确的市场走势预测，从而实现精准且具有战略性的交易决策。 这一AI驱动技术使CyNeron与众不同，能够实时动态适应不断变化的市场动态， 为交易者提供此前无法获得的洞察力。 交易品种 XAUUSD (黄金) 时间周期 M15 或 M30   最低资金 最低 $100 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何账户类型，优先低点差 杠杆 最低 1:20 VPS 推荐使用，但不是必须，也支持MQL VPS CyNeron的核心力量 AI驱动的快照分析 CyNeron通过捕获和处理市场状况快照， 利用先进的神经网络评估价格和指标， 从而实现准确的市场走势预测， 并支持精准的交易决策。 Transformer神经网络 CyNer
回复评论