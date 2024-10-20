CyNera MT4

Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золотом. Передовые стратегии и технологии CyNera направлены на помощь как опытным трейдерам, так и новичкам в преодолении уникальных вызовов и возможностей, которые представляет торговля золотом. С CyNera у вас есть надежное решение, адаптированное к тонкостям золотого рынка. CyNera сочетает адаптивные интеллектуальные стратегии с продвинутыми функциями, такими как анализ на нескольких временных интервалах, автоматические корректировки торговли и точное управление рисками. Такая адаптивность делает CyNera универсальным инструментом, способным реагировать на быстрые изменения на рынке, обеспечивая при этом долгосрочную защиту капитала.


Символ XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм M30
 
Капитал мин. 100$
Брокер любой брокер
Тип счета любой, предпочтительно с низким спредом
Кредитное плечо от1:20
VPS предпочтительно, но не обязательно, можно и MQL VPS


Основная сила CyNera

Современные стратегии на основе искусственного интеллекта

В основе CyNera лежит мощное сочетание технологий нейронных сетей, направленных на улучшение процесса принятия решений и прогнозирования. Система использует нейроэволюционные сети, которые совершенствуют стратегии торговли на основе обучения, ориентированного на результаты. Этот подход позволяет CyNera динамически адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, оптимизируя как управление рисками, так и выполнение торговых операций. Кроме того, CyNera интегрирует эхо-сетевые нейронные сети (ESN), которые могут обрабатывать большие объемы исторических данных, обнаруживая шаблоны и прогнозируя будущие изменения цен с высокой точностью. Эти рекуррентные нейронные сети специализируются на прогнозировании временных рядов, что гарантирует, что CyNera сможет захватывать и реагировать на важные рыночные сигналы в реальном времени.


Продвинутые сети трансформеров для рыночного анализа

CyNera также включает в себя сети трансформеров, которые произвели революцию в обработке естественного языка, но одинаково мощны, когда применяются к финансовым рынкам. Эти сети помогают CyNera анализировать рыночные настроения на основе новостей, отчетов и экономических событий, предоставляя более глубокое понимание того, как внешние факторы могут влиять на цены на золото. Это добавляет критический слой контекстного понимания в торговые решения CyNera.


Генеративно-состязательные сети (GAN) для риск-сценариев

Для дальнейшего повышения своей устойчивости CyNera использует генеративно-состязательные сети (GAN), которые моделируют различные рыночные условия, включая редкие и экстремальные сценарии. Проведение этих симуляций позволяет CyNera протестировать свои стратегии на устойчивость и настроить их таким образом, чтобы противостоять непредсказуемым рыночным событиям, обеспечивая стабильную производительность даже в условиях турбулентности.


Гибкие стратегии для различных рыночных условий

Будь то рынок, переживающий волатильные фазы или периоды консолидации, CyNera легко адаптируется. Она использует стратегии прорыва для захвата ключевых ценовых движений, методы отката во время коррекций и стратегии следования за трендом для извлечения выгоды из долгосрочных рыночных трендов. Эта комбинация позволяет CyNera эффективно использовать широкий спектр рыночных условий.


Интеллектуальное управление рисками

Для защиты вашего капитала CyNera интегрирует надежную систему управления рисками. Она использует фиксированные приказы Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP), а также трейлинг-стопы для фиксации прибыли, когда сделки движутся в выгодном направлении. Избегая рискованных методов, таких как Мартингейл, CyNera приоритизирует стабильность и безопасность, обеспечивая контролируемый подход к торговле.


Динамическое регулирование частоты сделок

Одной из ключевых особенностей CyNera является её способность регулировать частоту сделок в зависимости от волатильности рынка. В периоды высокой волатильности CyNera увеличивает количество сделок, чтобы воспользоваться быстрыми движениями, а в более спокойные фазы снижает торговую активность, концентрируясь только на самых перспективных возможностях. Эта адаптивность гарантирует, что экспертный советник работает оптимально без необходимости постоянного контроля.


Доказанная эффективность благодаря обширному тестированию

С более чем десятилетием бэктестинга, основанного на реалистичных рыночных симуляциях, CyNera продемонстрировала свою устойчивость и прибыльность даже в сложных рыночных условиях. Экспертный советник показал стабильный рост с контролируемыми просадками, доказав свою стабильность на различных брокерских данных и в условиях рыночной волатильности, таких как экономические кризисы.


Удобство использования и настраиваемость

Стандартные настройки CyNera оптимизированы для простоты использования, что делает её доступной даже для начинающих. Однако опытные трейдеры могут настроить такие параметры, как частота торговли и уровень риска. Полное руководство пользователя и команда поддержки помогают вам максимально использовать потенциал CyNera с минимальными трудностями.

CyNera — это не просто торговый инструмент, а надёжный партнёр в торговле золотом. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в алгоритмической торговле, CyNera предлагает индивидуальное, гибкое решение, сочетающее точность и долгосрочную защиту капитала. Интегрируя передовой анализ и проверенные стратегии, CyNera помогает вам воспользоваться прибыльными возможностями и ориентироваться в сложностях золотого рынка.

Сделайте следующий шаг в вашем торговом путешествии, интегрировав CyNera в свой портфель, и откройте новый уровень точности, безопасности и эффективности в торговле золотом.



yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.38 (77)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

richardw331
177
richardw331 2025.06.08 12:35 
 

Didnt work for me. Lost money. Wish i was able to get my money back.

login2015
51
login2015 2025.03.08 03:06 
 

The expert’s results are not good at all, and the Backtest results are completely different from the real account. There are significant losses and high risk. If you lose one trade, you need to win ten trades just to recover your loss, which is absolutely not good. The technical support promised an update two weeks ago, but they have stopped responding to messages. In conclusion, we do not recommend it at all.

Kenny Castro Aymerich
135
Kenny Castro Aymerich 2025.02.26 18:33 
 

SYSTEM WAS WORKING REALLY GOOD! SVETLANA DAMAGED THE SYSTEM BY CHANGING DONT KNOW THAT, KNOW THE EA does not open trades and it is just a fraud, it was a totally good EA, but authors always damage the algorithm!!! NOT RECOMMENDED

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2025.02.05 06:54 
 

Since 14.01 up to previous week EA have got total loss 62%. First day after update 48% loss again. Do not recommend! Crazy cost = crazy loss (((

Vedat Balci
183
Vedat Balci 2025.01.31 22:46 
 

Backtests of many EA's sold here are Fake. With a code added to the software, only profitable transactions in the past are recorded. In real account most of them lose money. Likewise, Ceynera seems to be very successful in Backtest, but to be sure, I have been running it on a demo account for 10 days. With the resulting set file, medium risk and 10% MM, the account grew by approximately 10% and there was no stop transaction. Of course, I reduced the profit and loss situation to 1/6 instead of 1/9. That is, if 1 transaction loses money, the last 6 successful transactions will be wasted. For now, the performance in the demo account is good. I will update it after 1-2 months. I just don't think AI works very successfully. AI or software sometimes buys from the top at the Resistance point or sometimes sells from the bottom with the Buy point. In this regard, the software needs some updating in order to receive more frequent transactions and more profitable transactions. Because it takes 3-5 transactions a week. and if it determines the tops and bottoms correctly, it can take at least 1 transaction every day and increase profitability. because the TP rate is small. If the bottom or top point of the day is determined correctly, the profit rate increases significantly. For now, I thank the software developer. I will update it after 1-2 months..

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Aceman123
2401
Aceman123 2025.01.23 02:13 
 

I have to echo user "Soldier of Fortune" comment. I have booked losses that are not shown in the official signal, while using the exact same signal's set file provided by the author. I don't think the EA is a scam, the author is responsive and a legit coder, but the performance is not what is shown in the signal and neither should you expect the same.

Update:

Potential scam, see post #165

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
尘 陈
54
尘 陈 2025.01.07 04:42 
 

The system only opens trades at fixed times each day and trades based on short-term trends at those moments. Due to the large stop-loss, the win rate tends to be high. However, a few losses can wipe out all previous profits. AI is a scam, and I hope everyone stays vigilant and doesn't fall for it.

15393665700
26
15393665700 2024.11.27 04:33 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vasyl Daki
455
Vasyl Daki 2024.11.25 15:54 
 

This robot is absolutely inadequate, it contradicts itself. With the default settings on a real account, it opens a sell position against the trend, on the strategy tester, the same position is opened for a purchase, despite the fact that the robot's strategy and the AI ​​must have the same trend directions to make a decision. And note that sl. is 9 times higher than tp. For some reason, everything works correctly for the author, and on his signal account this position was in the right direction, and the author has income and I have a loss and this is not the first time. Previously, I thought that perhaps this was happening because of my settings, but this time the default settings. I do not advise anyone to buy this robot. You will spend a lot of money to buy this robot, after which the robot will empty your account and you will lose both time and money. be careful this can happen to any of us In this situation, the only winner is the author who sold you a defective product for a lot of money. Only scammers do this.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.19 08:51 
 

Just started to use, very assured, the profit level is certainly very good, but also hope that risk control can do better!

Utrema
43
Utrema 2024.11.12 09:27 
 

La manière dont le bot ouvre les trades est vraiment unique. Je dois dire que je n'avais pas encore vu cela avec d'autres bot. Il ne trade pas souvent, mais quand il se lance, c'est un profit à tout les coups pour le moment. Bravo aux équipes ! Je mettrai à jour mon commentaire en fonction de l'avancée.

amar
50
amar 2024.11.09 10:17 
 

Thank God I bought it. good product. very happy

edit: Only 1 Loss so far, changed to 4 stars, still in profit. Hopefully can use AI again soon

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2024.11.04 20:37 
 

Sorry but I must mirror a guy aboves review about the Signal being sketchy. I have used this EA pretty much since release. In that time the authors Signal has ZERO losses. After i had like 3/4 losses I then changed my settings to the exact signal settings provided which should mirror her signal. Yet I still had 2 trades open as sells last night and both lots alot of money - Yet the authors signal shows no trades?? Theres something very fishy about this

Iurii Kozitsyn
182
Iurii Kozitsyn 2024.10.31 07:03 
 

Изменения от 23.01.2025:

Я завершаю тестирование данного советника, срок почти 3 месяца, финансовый результат отрицательный.

1. То что советник показывает в бэктесте до октября 2024 - действительно впечатляет, но после октября разработчики изменили алгоритмы и такой торговли уже не будет, даже близко.

2. Ордера не совпадают с авторским сигналом, хотя использовались рекомендованные сет-файлы.

3. У всех кто использует данный советник - открываются разные ордера, в разном направлении. Полное отсутствие какой-либо логики.

4. Разработчики часто останавливают советник, например, в новогодние праздники он не работал 3 недели, а также он часто не работает из-за ошибок. Это делается намеренно, чтобы как можно больше оттянуть время за которое авторы продадут большее количество копий. Автор мне призналась, что алгоритмы советника они изменили специально, так как боятся убытков.

5. Соотношение риска к прибыли в каждой сделке равно 1 к 10. Это значит, если вы словите SL, то вам придется восстанавливаться около 15 прибыльных сделок подряд, с учетом, того, что размер лота будет меньше, т.к. баланс уменьшится. И так вы выйдите только в ноль. А SL у меня были.. автор этот SL подтвердила и он воспроизвёлся на бэктесте.

6. Как я писал в п. 1. после октября 2024, ордера открываются в 16.00 или 17.00.. т.е. только при открытии нью-йоркской сессии и во время новостей, четко в одно и тоже время, о каком здесь техническом анализе может идти речь? При этом, видимо, ради шутки, в свойствах советника есть режим фильтрации по новостям, тогда он не будет торговать за час до и после выхода новостей. А они выходят как раз в 16.00 или 17.00, и если у вас будет включен этот фильтр, то ордера создаваться вообще не будут, советник торговать не будет.

7. Чудес на фин. рынке не бывает. Разве только у продавцов советников, если получится раскрутить (попасть в ТОП) на какое-то время. Берегите деньги.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
Ответ на отзыв