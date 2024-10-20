CyNera MT4

2.82

CyNera: Il Tuo Trading, La Nostra Tecnologia

Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione

Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute

Copie disponibili: 4

Il trading dell'oro, uno degli strumenti più volatili sul mercato, richiede precisione, analisi approfondita e una solida gestione del rischio. Il CyNera Expert Advisor integra perfettamente questi elementi in un sofisticato sistema progettato per il trading ottimale dell'oro. Le strategie e le tecnologie avanzate di CyNera sono pensate per aiutare sia i trader esperti sia i principianti ad affrontare le sfide e le opportunità uniche che il trading dell'oro presenta. Con CyNera, hai una soluzione affidabile adattata alle complessità del mercato dell'oro. Combina strategie intelligenti e adattive con funzionalità avanzate come l'analisi su più timeframe, gli aggiustamenti automatici del trading e una gestione precisa del rischio. Questa adattabilità rende CyNera uno strumento versatile, in grado di rispondere ai rapidi cambiamenti del mercato garantendo al contempo la protezione a lungo termine del tuo capitale.


Simbolo XAUUSD (ORO)
Unità di tempo M30
 
Capitale min. 100$
Broker qualsiasi broker
Tipo di conto qualsiasi, preferibile spread ridotto
Leva da 1:20
VPS preferito, ma non obbligatorio, anche MQL VPS


Il Cuore della Potenza di CyNera

Strategie Avanzate Basate sull'Intelligenza Artificiale

Al centro di CyNera c'è una potente combinazione di tecnologie di reti neurali, progettata per migliorare le capacità decisionali e predittive. Il sistema utilizza reti neuroevolutive, che si evolvono attraverso l'apprendimento basato sulle prestazioni per perfezionare le strategie di trading nel tempo. Questo approccio consente a CyNera di adattarsi dinamicamente alle condizioni di mercato in evoluzione, ottimizzando sia la gestione del rischio sia l'esecuzione degli scambi. Inoltre, CyNera integra le Echo State Networks (ESN), sfruttando la loro capacità di elaborare grandi quantità di dati storici per rilevare modelli e prevedere i futuri movimenti dei prezzi con notevole precisione. Queste reti neurali ricorrenti sono specializzate nelle previsioni delle serie temporali, garantendo che CyNera possa catturare e reagire ai segnali di mercato critici in tempo reale.


Reti Transformer Avanzate per l'Analisi del Mercato

CyNera incorpora anche le Reti Transformer, che hanno rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio naturale ma sono altrettanto potenti quando applicate ai mercati finanziari. Queste reti aiutano CyNera ad analizzare il sentiment del mercato basandosi su notizie, report e eventi economici, fornendo approfondimenti su come i fattori esterni possano influenzare i prezzi dell'oro. Questo aggiunge un livello cruciale di comprensione contestuale alle decisioni di trading di CyNera.


Reti Generative Avversarie (GAN) per Scenari di Rischio

Per migliorare ulteriormente la sua robustezza, CyNera utilizza le Reti Generative Avversarie (GAN), che simulano varie condizioni di mercato, compresi scenari rari ed estremi. Con queste simulazioni, CyNera può sottoporre le sue strategie a test di stress e adattarle per resistere a eventi di mercato imprevedibili, garantendo così prestazioni costanti anche in condizioni turbolente.


Strategie Flessibili per Diverse Condizioni di Mercato

Che il mercato stia attraversando fasi di elevata volatilità o periodi di consolidamento, CyNera si adatta con facilità. Impiega strategie di breakout per catturare i movimenti critici dei prezzi, tattiche di ritracciamento durante le correzioni e strategie di trend-following per sfruttare le tendenze di mercato a lungo termine. Questa combinazione consente a CyNera di sfruttare efficacemente un'ampia gamma di condizioni di mercato.


Gestione Intelligente del Rischio

Per salvaguardare il tuo capitale, CyNera integra un solido framework di gestione del rischio. Utilizza ordini fissi di Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP), insieme a trailing stop per bloccare i profitti quando gli scambi evolvono favorevolmente. Evitando tecniche rischiose come il Martingala, CyNera dà priorità alla stabilità e alla sicurezza rispetto a strategie ad alto rischio, garantendo un approccio controllato al trading.


Regolazione Dinamica della Frequenza di Trading

Una delle caratteristiche distintive di CyNera è la sua capacità di regolare la frequenza degli scambi in base alla volatilità del mercato. Durante periodi di alta volatilità, CyNera aumenta il numero di scambi per sfruttare i movimenti rapidi, mentre in fasi più tranquille riduce l'attività di trading, concentrandosi solo sulle opportunità più promettenti. Questa adattabilità garantisce che l'EA funzioni in modo ottimale senza la necessità di una supervisione costante.


Prestazioni Dimostrate Attraverso Test Estensivi

Con oltre un decennio di backtesting utilizzando simulazioni di mercato realistiche, CyNera ha dimostrato la sua robustezza e redditività anche in condizioni di mercato difficili. L'EA ha mostrato curve di crescita costanti con drawdown controllati, dimostrando la sua stabilità su vari feed di dati dei broker e fasi volatili come le crisi economiche.


Facile da Usare e Personalizzabile

Le impostazioni predefinite di CyNera sono ottimizzate per la facilità d'uso, rendendolo accessibile anche ai principianti. Tuttavia, i trader esperti hanno la possibilità di perfezionare impostazioni come la frequenza degli scambi e i livelli di rischio. Un manuale utente completo e un team di supporto dedicato assicurano che tu possa massimizzare il potenziale di CyNera con il minimo sforzo.

CyNera non è solo uno strumento di trading, ma un partner di fiducia nel trading dell'oro. Che tu sia esperto o nuovo nel trading algoritmico, CyNera offre una soluzione su misura e flessibile che combina precisione con la protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi all'avanguardia e strategie comprovate, CyNera garantisce che tu possa cogliere opportunità redditizie navigando nelle complessità del mercato dell'oro.

Fai il prossimo passo nel tuo percorso di trading integrando CyNera nel tuo portafoglio e sblocca un nuovo livello di precisione, sicurezza ed efficienza nel trading dell'oro.


Recensioni 18
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

