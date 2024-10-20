CyNera MT4

2.87

CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술

매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다

가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다

사용 가능한 복사본: 4

금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가 될 수 있습니다.


심볼 XAUUSD (금)
시간 프레임 M30
 
자본 최소 100$
브로커 모든 브로커 가능
계좌 유형 어떤 것이든 가능, 스프레드가 낮은 것을 선호
레버리지 1:20 이상
VPS 선호되지만 필수는 아니며, MQL VPS도 가능


CyNera의 핵심 강점

최첨단 인공지능 기반 전략

CyNera의 핵심에는 의사 결정 및 예측 능력을 향상시키기 위해 설계된 강력한 신경망 기술이 결합되어 있습니다. 이 시스템은 성과 기반 학습을 통해 진화하는 신경 진화 네트워크를 활용하여 시간이 지남에 따라 거래 전략을 개선합니다. 이 접근 방식은 CyNera가 변화하는 시장 상황에 역동적으로 적응할 수 있게 하며, 리스크 관리와 거래 실행을 최적화합니다. 또한, CyNera는 Echo State Networks(ESN)을 통합하여 대량의 역사적 데이터를 처리하여 패턴을 감지하고 놀라운 정확도로 미래의 가격 변동을 예측합니다. 이러한 순환 신경망은 시간 시계열 예측에 특화되어 있어, CyNera가 실시간으로 중요한 시장 신호를 포착하고 이에 반응할 수 있도록 보장합니다.


시장 분석을 위한 고급 트랜스포머 네트워크

CyNera는 또한 자연어 처리를 혁신적으로 바꾼 트랜스포머 네트워크를 통합합니다. 이 네트워크는 금융 시장에 적용될 때에도 동일한 강력함을 발휘합니다. 이 네트워크는 뉴스, 보고서 및 경제 이벤트에서 시장 심리를 분석하여 외부 요인이 금 가격에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다. 이를 통해 CyNera의 거래 결정에 중요한 맥락적 이해를 추가합니다.


리스크 시나리오를 위한 생성적 적대 신경망(GAN)

CyNera는 더 나아가 생성적 적대 신경망(GAN)을 활용하여 희귀하고 극단적인 시나리오를 포함한 다양한 시장 상황을 시뮬레이션합니다. 이러한 시뮬레이션을 통해 CyNera는 전략을 스트레스 테스트하고, 예측할 수 없는 시장 사건에도 견딜 수 있도록 조정하여, 변동성 높은 상황에서도 일관된 성과를 유지하도록 보장합니다.


다양한 시장 조건에 맞춘 유연한 전략

시장이 변동성이 크든, 통합 국면에 있든 CyNera는 쉽게 적응할 수 있습니다. 중요한 가격 움직임을 포착하기 위해 돌파 전략을 사용하고, 조정 중에는 되돌림 전술을, 장기적 시장 추세를 따를 때는 추세 추종 전략을 사용합니다. 이러한 전략의 조합은 CyNera가 다양한 시장 조건을 효과적으로 활용할 수 있게 합니다.


지능형 리스크 관리

자본을 보호하기 위해 CyNera는 강력한 리스크 관리 프레임워크를 통합합니다. 고정 손절매(SL) 및 이익 실현(TP) 주문과 함께, 거래가 유리하게 진행될 때 이익을 확보하기 위해 트레일링 스탑을 사용합니다. Martingale과 같은 고위험 기술을 피함으로써 CyNera는 안정성과 보안을 우선시하여 고위험 전략보다는 통제된 접근 방식을 보장합니다.


동적 거래 빈도 조정

CyNera의 주요 기능 중 하나는 시장 변동성에 따라 거래 빈도를 조정할 수 있다는 점입니다. 변동성이 높은 기간에는 빠른 가격 변동을 활용하기 위해 거래 횟수를 증가시키고, 조용한 시기에는 거래 활동을 줄여 가장 유망한 기회에만 집중합니다. 이러한 적응성 덕분에 EA는 상시 감독이 필요하지 않더라도 최적의 성과를 발휘할 수 있습니다.


광범위한 테스트를 통한 입증된 성능

실제 시장 시뮬레이션을 사용한 10년 이상의 백테스팅을 통해, CyNera는 까다로운 시장 상황에서도 견고성과 수익성을 입증했습니다. EA는 경제 위기와 같은 변동성 높은 상황에서도 다양한 브로커 데이터 피드에서 안정적인 성장 곡선과 통제된 손실을 보여주며, 그 안정성을 증명했습니다.


사용자 친화적이고 커스터마이징 가능

CyNera의 기본 설정은 사용의 용이성을 최우선으로 최적화되어 있어, 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 하지만 경험이 많은 트레이더들은 거래 빈도나 리스크 수준과 같은 설정을 미세 조정할 수 있는 옵션도 있습니다. 포괄적인 사용자 매뉴얼과 전담 지원팀은 최소한의 번거로움으로 CyNera의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.

CyNera는 단순한 거래 도구가 아니라, 금 거래에서 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 알고리즘 거래 경험이 많든 없든 CyNera는 정밀성과 장기적인 자본 보호를 결합한 맞춤형 유연한 솔루션을 제공합니다. 최첨단 분석과 입증된 전략을 통합하여 CyNera는 금 시장의 복잡성을 헤쳐 나가면서도 수익성 있는 기회를 포착할 수 있도록 보장합니다.

CyNera를 포트폴리오에 통합하여 금 거래에서 새로운 수준의 정밀성, 보안성 및 효율성을 달성하고 다음 단계로 나아가십시오.


리뷰 16
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
73
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

richardw331
177
richardw331 2025.06.08 12:35 
 

Didnt work for me. Lost money. Wish i was able to get my money back.

login2015
51
login2015 2025.03.08 03:06 
 

The expert’s results are not good at all, and the Backtest results are completely different from the real account. There are significant losses and high risk. If you lose one trade, you need to win ten trades just to recover your loss, which is absolutely not good. The technical support promised an update two weeks ago, but they have stopped responding to messages. In conclusion, we do not recommend it at all.

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2025.02.05 06:54 
 

Since 14.01 up to previous week EA have got total loss 62%. First day after update 48% loss again. Do not recommend! Crazy cost = crazy loss (((

Vedat Balci
183
Vedat Balci 2025.01.31 22:46 
 

Backtests of many EA's sold here are Fake. With a code added to the software, only profitable transactions in the past are recorded. In real account most of them lose money. Likewise, Ceynera seems to be very successful in Backtest, but to be sure, I have been running it on a demo account for 10 days. With the resulting set file, medium risk and 10% MM, the account grew by approximately 10% and there was no stop transaction. Of course, I reduced the profit and loss situation to 1/6 instead of 1/9. That is, if 1 transaction loses money, the last 6 successful transactions will be wasted. For now, the performance in the demo account is good. I will update it after 1-2 months. I just don't think AI works very successfully. AI or software sometimes buys from the top at the Resistance point or sometimes sells from the bottom with the Buy point. In this regard, the software needs some updating in order to receive more frequent transactions and more profitable transactions. Because it takes 3-5 transactions a week. and if it determines the tops and bottoms correctly, it can take at least 1 transaction every day and increase profitability. because the TP rate is small. If the bottom or top point of the day is determined correctly, the profit rate increases significantly. For now, I thank the software developer. I will update it after 1-2 months..

anaito8268
73
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Aceman123
2407
Aceman123 2025.01.23 02:13 
 

I have to echo user "Soldier of Fortune" comment. I have booked losses that are not shown in the official signal, while using the exact same signal's set file provided by the author. I don't think the EA is a scam, the author is responsive and a legit coder, but the performance is not what is shown in the signal and neither should you expect the same.

---

Update:

Potential scam, see post #165

Svetlana Pawlowna Grosshans
6575
개발자의 답변 Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
尘 陈
54
尘 陈 2025.01.07 04:42 
 

The system only opens trades at fixed times each day and trades based on short-term trends at those moments. Due to the large stop-loss, the win rate tends to be high. However, a few losses can wipe out all previous profits. AI is a scam, and I hope everyone stays vigilant and doesn't fall for it.

15393665700
26
15393665700 2024.11.27 04:33 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Vasyl Daki
454
Vasyl Daki 2024.11.25 15:54 
 

This robot is absolutely inadequate, it contradicts itself. With the default settings on a real account, it opens a sell position against the trend, on the strategy tester, the same position is opened for a purchase, despite the fact that the robot's strategy and the AI ​​must have the same trend directions to make a decision. And note that sl. is 9 times higher than tp. For some reason, everything works correctly for the author, and on his signal account this position was in the right direction, and the author has income and I have a loss and this is not the first time. Previously, I thought that perhaps this was happening because of my settings, but this time the default settings. I do not advise anyone to buy this robot. You will spend a lot of money to buy this robot, after which the robot will empty your account and you will lose both time and money. be careful this can happen to any of us In this situation, the only winner is the author who sold you a defective product for a lot of money. Only scammers do this.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6575
개발자의 답변 Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.19 08:51 
 

Just started to use, very assured, the profit level is certainly very good, but also hope that risk control can do better!

Utrema
43
Utrema 2024.11.12 09:27 
 

La manière dont le bot ouvre les trades est vraiment unique. Je dois dire que je n'avais pas encore vu cela avec d'autres bot. Il ne trade pas souvent, mais quand il se lance, c'est un profit à tout les coups pour le moment. Bravo aux équipes ! Je mettrai à jour mon commentaire en fonction de l'avancée.

amar
50
amar 2024.11.09 10:17 
 

Thank God I bought it. good product. very happy

edit: Only 1 Loss so far, changed to 4 stars, still in profit. Hopefully can use AI again soon

Michael John Malkinson
710
Michael John Malkinson 2024.11.04 20:37 
 

Sorry but I must mirror a guy aboves review about the Signal being sketchy. I have used this EA pretty much since release. In that time the authors Signal has ZERO losses. After i had like 3/4 losses I then changed my settings to the exact signal settings provided which should mirror her signal. Yet I still had 2 trades open as sells last night and both lots alot of money - Yet the authors signal shows no trades?? Theres something very fishy about this

Iurii Kozitsyn
182
Iurii Kozitsyn 2024.10.31 07:03 
 

Изменения от 23.01.2025:

Я завершаю тестирование данного советника, срок почти 3 месяца, финансовый результат отрицательный.

1. То что советник показывает в бэктесте до октября 2024 - действительно впечатляет, но после октября разработчики изменили алгоритмы и такой торговли уже не будет, даже близко.

2. Ордера не совпадают с авторским сигналом, хотя использовались рекомендованные сет-файлы.

3. У всех кто использует данный советник - открываются разные ордера, в разном направлении. Полное отсутствие какой-либо логики.

4. Разработчики часто останавливают советник, например, в новогодние праздники он не работал 3 недели, а также он часто не работает из-за ошибок. Это делается намеренно, чтобы как можно больше оттянуть время за которое авторы продадут большее количество копий. Автор мне призналась, что алгоритмы советника они изменили специально, так как боятся убытков.

5. Соотношение риска к прибыли в каждой сделке равно 1 к 10. Это значит, если вы словите SL, то вам придется восстанавливаться около 15 прибыльных сделок подряд, с учетом, того, что размер лота будет меньше, т.к. баланс уменьшится. И так вы выйдите только в ноль. А SL у меня были.. автор этот SL подтвердила и он воспроизвёлся на бэктесте.

6. Как я писал в п. 1. после октября 2024, ордера открываются в 16.00 или 17.00.. т.е. только при открытии нью-йоркской сессии и во время новостей, четко в одно и тоже время, о каком здесь техническом анализе может идти речь? При этом, видимо, ради шутки, в свойствах советника есть режим фильтрации по новостям, тогда он не будет торговать за час до и после выхода новостей. А они выходят как раз в 16.00 или 17.00, и если у вас будет включен этот фильтр, то ордера создаваться вообще не будут, советник торговать не будет.

7. Чудес на фин. рынке не бывает. Разве только у продавцов советников, если получится раскрутить (попасть в ТОП) на какое-то время. Берегите деньги.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6575
개발자의 답변 Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
