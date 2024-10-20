CyNera MT4

2.81

CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia

Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração

Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas

Cópias disponíveis: 4

Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal de ouro. As estratégias e tecnologias avançadas da CyNera são voltadas para ajudar tanto os traders experientes quanto os novatos a navegar pelos desafios e oportunidades únicos que o mercado de ouro apresenta. Com o CyNera, você tem uma solução confiável adaptada às complexidades do mercado de ouro. Ele combina estratégias adaptativas e inteligentes com recursos avançados como análise multitemporal, ajustes automáticos de negociação e gerenciamento de risco preciso. Essa adaptabilidade torna o CyNera uma ferramenta versátil, capaz de responder às rápidas mudanças do mercado enquanto garante a proteção a longo prazo do seu capital.


Símbolo XAUUSD (OURO)
Unidade de tempo M30
 
Capital mín. 100$
Corretor qualquer corretor
Tipo de conta qualquer, preferível spread mais baixo
Alavancagem a partir de 1:20
VPS preferido, mas não obrigatório, também MQL VPS


O Poder Central do CyNera

Estratégias de Ponta Baseadas em IA

No coração do CyNera está uma poderosa combinação de tecnologias de redes neurais, projetadas para aprimorar suas capacidades de tomada de decisão e previsão. O sistema utiliza redes neuroevolutivas, que evoluem por meio de aprendizado baseado em desempenho para refinar as estratégias de negociação ao longo do tempo. Essa abordagem permite que o CyNera se adapte dinamicamente às condições de mercado em constante mudança, otimizando tanto o gerenciamento de riscos quanto a execução de operações. Além disso, o CyNera integra Redes de Estado Eco (ESN), aproveitando sua capacidade de processar grandes quantidades de dados históricos para detectar padrões e prever movimentos futuros de preços com precisão notável. Essas redes neurais recorrentes são especializadas em previsões de séries temporais, garantindo que o CyNera possa capturar e agir em sinais de mercado críticos em tempo real.


Redes Transformer Avançadas para Análise de Mercado

O CyNera também incorpora Redes Transformer, que revolucionaram o processamento de linguagem natural, mas são igualmente poderosas quando aplicadas aos mercados financeiros. Essas redes ajudam o CyNera a analisar o sentimento do mercado a partir de notícias, relatórios e eventos econômicos, fornecendo insights mais profundos sobre como fatores externos podem influenciar os preços do ouro. Isso adiciona uma camada crucial de compreensão contextual às decisões de negociação do CyNera.


Redes Adversárias Gerativas (GANs) para Cenários de Risco

Para aumentar ainda mais sua robustez, o CyNera utiliza Redes Adversárias Gerativas (GANs), que simulam várias condições de mercado, incluindo cenários raros e extremos. Ao rodar essas simulações, o CyNera pode testar suas estratégias em condições de estresse e ajustá-las para suportar eventos de mercado imprevisíveis, garantindo um desempenho consistente, mesmo em condições turbulentas.


Estratégias Flexíveis para Diversas Condições de Mercado

Seja o mercado passando por fases voláteis ou períodos de consolidação, o CyNera se adapta com facilidade. Ele utiliza estratégias de rompimento para capturar movimentos de preço críticos, táticas de retração durante correções e estratégias de acompanhamento de tendências para surfar nas tendências de longo prazo do mercado. Essa combinação permite que o CyNera explore efetivamente uma ampla gama de condições de mercado.


Gestão Inteligente de Risco

Para proteger seu capital, o CyNera integra uma estrutura robusta de gestão de risco. Ele utiliza ordens fixas de Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP), juntamente com trailing stops para garantir lucros à medida que as operações evoluem de forma favorável. Evitando técnicas arriscadas, como o Martingale, o CyNera prioriza a estabilidade e a segurança sobre estratégias de alto risco, garantindo uma abordagem controlada de negociação.


Ajuste Dinâmico da Frequência de Trading

Um dos principais destaques do CyNera é sua capacidade de ajustar a frequência das operações de acordo com a volatilidade do mercado. Durante períodos de alta volatilidade, o CyNera aumenta o número de operações para aproveitar os movimentos rápidos, enquanto em fases mais tranquilas, reduz a atividade de negociação, focando apenas nas oportunidades mais promissoras. Essa adaptabilidade garante que o EA funcione de forma otimizada sem a necessidade de supervisão constante.


Desempenho Comprovado Através de Extensos Testes

Com mais de uma década de backtesting utilizando simulações de mercado realistas, o CyNera demonstrou sua robustez e lucratividade mesmo em condições de mercado desafiadoras. O EA apresentou curvas de crescimento consistentes com drawdowns controlados, provando sua estabilidade em várias fontes de dados de corretoras e fases voláteis, como crises econômicas.


Fácil de Usar e Personalizável

As configurações padrão do CyNera estão otimizadas para facilidade de uso, tornando-o acessível até mesmo para iniciantes. No entanto, para traders experientes, há a opção de ajustar configurações como a frequência de negociação e os níveis de risco. Um manual de usuário abrangente e uma equipe de suporte dedicada garantem que você possa maximizar o potencial do CyNera com o mínimo de esforço.

O CyNera não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável na negociação de ouro. Seja você experiente ou novo na negociação algorítmica, o CyNera oferece uma solução personalizada e flexível que combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises de ponta e estratégias comprovadas, o CyNera garante que você possa aproveitar as oportunidades lucrativas enquanto navega pelas complexidades do mercado de ouro.

Dê o próximo passo em sua jornada de negociação incorporando o CyNera ao seu portfólio e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência na negociação de ouro.


Comentários 17
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Produtos recomendados
Bunny
Aleksandr Valutsa
Experts
Professional Forex Advisor: Your Path to Stable Income on the Foreign Exchange Market All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automation of trade on a new level We present to your attention an advanced solution for automated trading on the Forex market - an intelligent advisor developed by a team of professional traders and programmers. Key Benefits High precisi
Be Bestowed By Heaven
Ding Bo Dai
Experts
1. Avaliação lógica rigorosa: Ao inserir hierarquicamente múltiplas condições, garante-se que a abertura de posições ocorra apenas em circunstâncias específicas e estritamente limitadas, como ter o interruptor do programa ativado, a presença de linhas de retrocesso de Fibonacci, não ser hora de abertura do MACD e não haver iniciado a estratégia da Martingale. Isso evita transações desnecessárias e reduz riscos desnecessários. 2. Integração de diversas ferramentas de análise técnica: A combinaç
Prosperity MT4
Mr James Daniel Coe
Experts
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experts
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA Carteira de 5 Estratégias de Mean-Reversion para o S&P 500 Por favor, escreva-me após a Compra para receber o Manual em PDF e um link para um Vídeo Explicativo detalhado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descarregue aqui o SETFILE e as instruções   Com medo do próximo Crash? Com o Candle Power EA não precisa. O EA reúne cinco Estratégias complementares de Mean-Reversion ( 5 Definições com diferentes Métodos de Filtro ) sobre o S&P 500 . Ele trata Excessos —
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Olá, colega trader— Isto não é apenas mais uma promoção. É informação privilegiada de alguém que já esteve ao seu lado nessa jornada. Não estamos apenas oferecendo um produto — estamos lhe entregando as chaves para um futuro de negociações mais inteligente e preciso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Sim, isso é apenas uma amostra do que construímos. Mas mesmo essa pequ
Avg
Andriy Sydoruk
Experts
Avg - the adviser uses many moving average indicators to search for signals to enter. Works in fully automatic mode! You do not need any settings, you can use the default settings. The bot passes the historical gap for the 19-year period from 2000 to 2019. Unlike alternative developments, this bot can simultaneously trade both on buy and on sell. That is, it has two independent systems of analysis. This is a significant advantage in real life because it gives the opportunity to achieve signific
Neon Bot EA
Aleksandr Ivanov
Experts
They say that currency market is flat most of the time.  NEON Bot EA based on this principle namely on the logic price's return to average value with filtering entry due to custom indicator. EA uses the strategy of martingale therefore it sets stop-loss for each position separately. Also the quantity of orders in the grid is limited. Don't try to change recommended MM to avoid a large drawdown.  Signals:   https://www.mql5.com/ru/users/samivanov/seller !Attention! EA is sensitive to chart perio
Mr Tiger Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Mr Tiger mt4 trading bot is so strong bot so rich with different sections in parameters like technical sections , risk management and drawdowns also strategy settings , indicators sections and analysis sections also sessions section you will find so many options you can control also to run on gold or btc  adjust spread according to these pairs also adjust lot sizing minimum and maximum and you have many options for tp and sl in pips and money
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experts
All users need to have a unique setting. Please contact us after purchase. Should you have any trouble, please contact use immediately. Introducing the USDJPY Strategy - a revolutionary trading system that blends together advanced indicators and sophisticated techniques for a comprehensive and high-performance trading experience. There is no Martingale added - just scalp in a controlled manner! Risk management We understand that risk management is crucial to trade successfully. To allow users
Correlation Hunter
Aleksandr Shifanov
Experts
Demo version of the advisor Correlation Hunter The full version can be found at the link  https://www.mql5.com/ru/market/product/64481 The Expert Advisor appeared thanks to many years of analysis of the movement of correlated currency pairs in the Forex market. The full version does not use any blocks You can test the Expert Advisor on a demo account for an unlimited time. Nobody limits you in time. The main task is to choose the most optimal settings for working with your broker You can se
HF PropFirmFastPass
Wong Sze Wai
Experts
Your Key to PASS HFT Prop Firm Challenges   Are you ready to unlock the world of High-Frequency Trading ( HFT ) and take on the challenges set by proprietary trading firms? Look no further than   PropFirmFastPass , the ultimate Expert Advisor (EA) designed to help you pass unlimited HFT prop firm challenges effortlessly .  Unlimited Challenges, One-Time Fee Conquer evaluations from over 13 supported prop firms, including  Quantec Trading Capital , with just a single purchase. Say goodbye to e
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
3 (2)
Experts
O OpenScalp GXT é um sistema de scalping direto apoiado por consenso dos modelos GPT mais recentes. Você pode selecionar o modelo preferido no menu suspenso das configurações ou deixar que o EA escolha automaticamente. Cada ordem é executada individualmente, uma por vez, sem uso de martingale ou grid. Todas as posições são protegidas por um sistema de stop loss dinâmico virtual, com uma opção de stop loss fixo totalmente personalizável. O consenso da IA combinado com o motor de volatilidade dinâ
BreakBot
Hasan Abdulhussein
Experts
BreakBot: This expert advisor is specifically designed for traders seeking smart and secure solutions to transform small capital into substantial profits, reaching $100,000 or more. It employs professional strategies and precise risk management to achieve steady and safe growth. Key Features of the Expert Advisor ️ Smart Capital Management: Utilizes carefully calculated risk percentages to maximize profits while minimizing losses. Automatically adapts to account size, making it ideal for both b
Golden Daybreak for Gold
Francisco Javier Garzon Mendez
Experts
IMPORTANT! Only Works in XAU/USD 30% Discount on the first 5 purchases Introducing a sophisticated algorithmic trading strategy, meticulously designed for the exclusive operation on the Gold (XAU/USD) currency pair. This Expert Advisor is based on the confluence of specific hourly confirmation signals and the validation of the CCI indicator, exclusively generating high-probability buy signals. Trade execution occurs only when predefined and rigorous criteria are met, with an automatic closure
Detroit Trade v2
Johnneid Amme Gomes E Silva
5 (1)
Experts
https://lucrandoemdolares.com/ Funciona em todos os pares de moeda e metais, pode incluir vários ao mesmo tempo, recomendo usar 4 pares à cada 250usd de saldo disponível. sets >  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 Recomendações O depósito mínimo recomendado é de $ 500. Use um corretor ECN com um spread baixo e execução rápida de ordens.  Símbolos principais: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD e USDJPY.   Prazos: H1 Para obter os melhores resultados de negociação, use VPS com conexão rápida.
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experts
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Crazy Dominator
Luciana Andrea Maggiori
Experts
NUEVO DESARROLLO EXCLUSIVO DISPONIBLE  Crazy Dominator Ideal para traders exigentes que buscan precisión y control total. Incorpora las siguientes mejoras clave: Filtro de entrada basado en el exitoso Crazy Filter Selección de días de operación Horario de trading configurable Cambio automático de multiplicador y distancia luego de X operaciones La configuración predeterminada  no esta configurada para ningun par especifico.  Este EA solo esta disponible para ser testeado y q
Suit Forex EA Robot
Joel Protusada
Experts
SUIT FOREX EA ROBOT PREMIUM  Suit Forex EA Robot   is the breakthrough Forex Robot that can help you achieve your realistic profit goal faster than you could ever imagine. It's for the sophisticated and conservative busy investors and traders like you. It will enable you to start right away. You can trade as you learn and master more complex trading techniques. With this EA, your friends will be amazed of the quick 180-degree turn of your trading venture.  Be the one that you trul
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
Olá Comerciantes! A EA tem um histórico ao vivo com 3,5 anos de negociação estável com baixo rebaixamento: Espetáculo ao vivo A versão MT4 pode ser encontrada aqui Apresento a estratégia "Cleopatra EA", Cleopatra um design lindo e inteligente, com uma forma de recuperação que está em constante adaptação onde seu poder é a versatilidade Sua principal estratégia é ler o mercado em sua elasticidade, poderemos analisar a faixa de entrada de diferentes maneiras. Isso pode ser muito dinâmico como
Pound Puppies GbpUsd M30
Marek Kupka
Experts
Pound Puppies GBPUSD M30 Everything is already set up for GBPUSD M30 timeframe . Strategy is based on breakout of the HIGHEST channel after some period of consolidation. It uses Stop pending orders with  ATR Stop Loss and FIXED Take Profit .  Strategy uses also   MOVE TO BREAK EVEN and PROFIT TRAILING   functions to lock as much profit as possible. For every candle the pending orders are modified to adapt the market behavior. You need to set only the lotsize depending on the amount of capital in
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Experts
The Expert Advisor uses a trading strategy based on Fibonacci levels. On the levels of ~38.2,~50.0 and ~61.8, it sets virtual pending orders (Buy Limit, Sell Limit). A grid of virtual pending orders is built in trend direction. Trend is determined using the ZigZag indicator. Orders are closed at a total virtual take profit or a total virtual stop loss. The EA makes a decision at the opening of a new candlestick, so optimization can be performed using open prices. Settings and Input Parameters R
YumokinBitcoinBreakOut
Ryutaro Yumoto
1.5 (2)
Experts
Features This EA is good at v olatility  market. This EA specializes in   BTC USD, so please apply this EA to that chart. Please apply this EA to the 15 minute chart. This EA uses volatility technical. This EA is easy to manage because it has a maximum of 1 position. The maximum profit is set at 0 pips(Unlimited). The maximum loss cut is set at 10000pips(100 Doller per 1lot、10Doller per 0.1lot). Performance depends on the spread, so please use it with a vendor with a narrow spread. Parameters
FREE
Kovner System
Burcak Sengezer
Experts
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
RevertProFX
Jeremy Seydler
Experts
After purchase , DM for Setfiles and guidance Revert Pro FX This EA is built around a mean reversion strategy , focusing on capturing profits as prices return to their average levels. It’s specifically designed to trade the AUDNOK/  AUDCAD pair  , but others like NZDCAD,EURGBP,GBPCAD,EURNZD,and others work aswell. Key Highlights of this EA Lot Size: Recommended starting lot is 0.01 for every $500 in your account, ensuring safety and sustainability. Entry Points: The EA identifies extremely s
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Experts
User friendly Interface. On panel fat finger protection. High speed for sending   manual  orders. Auto follow up for manual orders placed by the panel. Highly customized parameters for automated or manual buy/sell orders. Customized  money management system. Advanced users can choose their buy/sell decision according to their views and leave the rest to the EA to follow up their initial decisions. Beginners can fully rely on the built-in technology  to make transaction decisions. Users can limi
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping em M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4 , desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1) . Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade. Principais características: ️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tom
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: O Primeiro Sistema de Trading Autoaprendizado do Mercado Permita-me apresentar o EvoTrade, um consultor de trading único desenvolvido com tecnologias de ponta em visão computacional e análise de dados. Este é o primeiro sistema de trading autoaprendizado no mercado, operando em tempo real. O EvoTrade analisa as condições do mercado, ajusta estratégias e se adapta dinamicamente às mudanças, oferecendo precisão excepcional em qualquer ambiente. O EvoTrade utiliza redes neurais avançadas,
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experts
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
O       Opening Range Breakout Master   é um sistema de negociação algorítmica profissional projetado para capitalizar conceitos de negociação institucional, como       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) e estratégias baseadas em liquidez   . Este consultor especialista automatiza a detecção e execução de       rompimentos de intervalo de abertura (ORB)       nas principais sessões globais de Forex, incluindo       Londres, Nova York, Tóquio e Midnight Killzones   , permitindo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Forjado a partir da perda. Aperfeiçoado com dor. Lançado com propósito. ️ ESTRUTURA. NÃO ESPECULAÇÃO. O Three Little Birds EA não é apenas mais um robô de negociação. É um motor forjado em batalha, criado ao longo de anos de fracassos reais e projetado para uma missão:   proteger, recuperar e aumentar seu patrimônio — quando o mercado se torna cruel. Ele combina   três estratégias poderosas   em perfeita sincronia: Grade de Perdas com Martingale   : absorve perdas e constrói em dir
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Mais do autor
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Experts
CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA Manual e arquivos de configuração : Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço : O preço aumenta com base no número de cópias vendidas Cópias disponíveis : 5 Análise de Instantâneos com IA: Uma Inovação no Mercado O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação, capturando e processando instantâneos detalhados das condições
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.38 (77)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experts
CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA Manual e arquivos de configuração : Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço : O preço aumenta com base no número de cópias vendidas Cópias disponíveis : 5 Análise de Instantâneos com IA: Uma Inovação no Mercado O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação, capturando e processando instantâneos detalhados das condições
Filtro:
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

richardw331
177
richardw331 2025.06.08 12:35 
 

Didnt work for me. Lost money. Wish i was able to get my money back.

login2015
51
login2015 2025.03.08 03:06 
 

The expert’s results are not good at all, and the Backtest results are completely different from the real account. There are significant losses and high risk. If you lose one trade, you need to win ten trades just to recover your loss, which is absolutely not good. The technical support promised an update two weeks ago, but they have stopped responding to messages. In conclusion, we do not recommend it at all.

Kenny Castro Aymerich
135
Kenny Castro Aymerich 2025.02.26 18:33 
 

SYSTEM WAS WORKING REALLY GOOD! SVETLANA DAMAGED THE SYSTEM BY CHANGING DONT KNOW THAT, KNOW THE EA does not open trades and it is just a fraud, it was a totally good EA, but authors always damage the algorithm!!! NOT RECOMMENDED

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2025.02.05 06:54 
 

Since 14.01 up to previous week EA have got total loss 62%. First day after update 48% loss again. Do not recommend! Crazy cost = crazy loss (((

Vedat Balci
183
Vedat Balci 2025.01.31 22:46 
 

Backtests of many EA's sold here are Fake. With a code added to the software, only profitable transactions in the past are recorded. In real account most of them lose money. Likewise, Ceynera seems to be very successful in Backtest, but to be sure, I have been running it on a demo account for 10 days. With the resulting set file, medium risk and 10% MM, the account grew by approximately 10% and there was no stop transaction. Of course, I reduced the profit and loss situation to 1/6 instead of 1/9. That is, if 1 transaction loses money, the last 6 successful transactions will be wasted. For now, the performance in the demo account is good. I will update it after 1-2 months. I just don't think AI works very successfully. AI or software sometimes buys from the top at the Resistance point or sometimes sells from the bottom with the Buy point. In this regard, the software needs some updating in order to receive more frequent transactions and more profitable transactions. Because it takes 3-5 transactions a week. and if it determines the tops and bottoms correctly, it can take at least 1 transaction every day and increase profitability. because the TP rate is small. If the bottom or top point of the day is determined correctly, the profit rate increases significantly. For now, I thank the software developer. I will update it after 1-2 months..

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Aceman123
2401
Aceman123 2025.01.23 02:13 
 

I have to echo user "Soldier of Fortune" comment. I have booked losses that are not shown in the official signal, while using the exact same signal's set file provided by the author. I don't think the EA is a scam, the author is responsive and a legit coder, but the performance is not what is shown in the signal and neither should you expect the same.

---

Update:

Potential scam, see post #165

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
尘 陈
54
尘 陈 2025.01.07 04:42 
 

The system only opens trades at fixed times each day and trades based on short-term trends at those moments. Due to the large stop-loss, the win rate tends to be high. However, a few losses can wipe out all previous profits. AI is a scam, and I hope everyone stays vigilant and doesn't fall for it.

15393665700
26
15393665700 2024.11.27 04:33 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Vasyl Daki
456
Vasyl Daki 2024.11.25 15:54 
 

This robot is absolutely inadequate, it contradicts itself. With the default settings on a real account, it opens a sell position against the trend, on the strategy tester, the same position is opened for a purchase, despite the fact that the robot's strategy and the AI ​​must have the same trend directions to make a decision. And note that sl. is 9 times higher than tp. For some reason, everything works correctly for the author, and on his signal account this position was in the right direction, and the author has income and I have a loss and this is not the first time. Previously, I thought that perhaps this was happening because of my settings, but this time the default settings. I do not advise anyone to buy this robot. You will spend a lot of money to buy this robot, after which the robot will empty your account and you will lose both time and money. be careful this can happen to any of us In this situation, the only winner is the author who sold you a defective product for a lot of money. Only scammers do this.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.19 08:51 
 

Just started to use, very assured, the profit level is certainly very good, but also hope that risk control can do better!

Utrema
43
Utrema 2024.11.12 09:27 
 

La manière dont le bot ouvre les trades est vraiment unique. Je dois dire que je n'avais pas encore vu cela avec d'autres bot. Il ne trade pas souvent, mais quand il se lance, c'est un profit à tout les coups pour le moment. Bravo aux équipes ! Je mettrai à jour mon commentaire en fonction de l'avancée.

amar
50
amar 2024.11.09 10:17 
 

Thank God I bought it. good product. very happy

edit: Only 1 Loss so far, changed to 4 stars, still in profit. Hopefully can use AI again soon

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2024.11.04 20:37 
 

Sorry but I must mirror a guy aboves review about the Signal being sketchy. I have used this EA pretty much since release. In that time the authors Signal has ZERO losses. After i had like 3/4 losses I then changed my settings to the exact signal settings provided which should mirror her signal. Yet I still had 2 trades open as sells last night and both lots alot of money - Yet the authors signal shows no trades?? Theres something very fishy about this

Iurii Kozitsyn
182
Iurii Kozitsyn 2024.10.31 07:03 
 

Изменения от 23.01.2025:

Я завершаю тестирование данного советника, срок почти 3 месяца, финансовый результат отрицательный.

1. То что советник показывает в бэктесте до октября 2024 - действительно впечатляет, но после октября разработчики изменили алгоритмы и такой торговли уже не будет, даже близко.

2. Ордера не совпадают с авторским сигналом, хотя использовались рекомендованные сет-файлы.

3. У всех кто использует данный советник - открываются разные ордера, в разном направлении. Полное отсутствие какой-либо логики.

4. Разработчики часто останавливают советник, например, в новогодние праздники он не работал 3 недели, а также он часто не работает из-за ошибок. Это делается намеренно, чтобы как можно больше оттянуть время за которое авторы продадут большее количество копий. Автор мне призналась, что алгоритмы советника они изменили специально, так как боятся убытков.

5. Соотношение риска к прибыли в каждой сделке равно 1 к 10. Это значит, если вы словите SL, то вам придется восстанавливаться около 15 прибыльных сделок подряд, с учетом, того, что размер лота будет меньше, т.к. баланс уменьшится. И так вы выйдите только в ноль. А SL у меня были.. автор этот SL подтвердила и он воспроизвёлся на бэктесте.

6. Как я писал в п. 1. после октября 2024, ордера открываются в 16.00 или 17.00.. т.е. только при открытии нью-йоркской сессии и во время новостей, четко в одно и тоже время, о каком здесь техническом анализе может идти речь? При этом, видимо, ради шутки, в свойствах советника есть режим фильтрации по новостям, тогда он не будет торговать за час до и после выхода новостей. А они выходят как раз в 16.00 или 17.00, и если у вас будет включен этот фильтр, то ордера создаваться вообще не будут, советник торговать не будет.

7. Чудес на фин. рынке не бывает. Разве только у продавцов советников, если получится раскрутить (попасть в ТОП) на какое-то время. Берегите деньги.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.24 08:59
Read and understand the user manual especially the part with AI before spreading such a nonsense!
Responder ao comentário