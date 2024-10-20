CyNera MT4

2.81

CyNera：あなたの取引、私たちの技術

マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします

価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します

利用可能なコピー: 4

金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。


シンボル XAUUSD (ゴールド)
時間枠 M30
 
資本 最低 100$
ブローカー どのブローカーでも可
口座タイプ どれでも良いが、スプレッドが小さいものを推奨
レバレッジ 1:20 から
VPS 推奨だが必須ではなく、MQL VPS も可


CyNeraの力の核心

最先端のAI駆動型戦略

CyNeraの中心には、意思決定と予測能力を強化するために設計された強力なニューラルネットワーク技術の組み合わせがあります。このシステムは、成果に基づく学習を通じて進化するニューロエボリューショナルネットワークを利用して、時間の経過とともに取引戦略を洗練させます。このアプローチにより、CyNeraは市場状況の変化に動的に適応し、リスク管理と取引実行を最適化することが可能になります。 さらに、CyNeraはEcho State Networks（エコーステートネットワーク、ESN）を統合しており、大量の歴史データを処理してパターンを検出し、未来の価格動向を驚くほど正確に予測します。これらのリカレントニューラルネットワークは、時系列予測に特化しており、CyNeraがリアルタイムで重要な市場シグナルを捉えて行動できるようにします。


市場分析のための高度なトランスフォーマーネットワーク

CyNeraはまた、自然言語処理を革命的に変えたトランスフォーマーネットワークを採用していますが、金融市場に適用する場合でも同様に強力です。これらのネットワークは、ニュース、レポート、経済イベントから市場のセンチメントを分析することで、金価格に影響を与える外部要因についてのより深い洞察を提供します。これにより、CyNeraの取引判断に重要な文脈理解の層が加わります。


リスクシナリオのための生成的敵対ネットワーク（GANs）

さらにその堅牢性を高めるために、CyNeraは生成的敵対ネットワーク（GANs）を使用して、稀で極端なシナリオを含むさまざまな市場状況をシミュレーションします。これらのシミュレーションを実行することで、CyNeraは戦略をストレステストし、予測不可能な市場イベントにも耐えられるように調整し、乱高下する市場環境でも一貫したパフォーマンスを確保します。


多様な市場環境に対応する柔軟な戦略

市場がボラティリティの高いフェーズにあっても、統合期にあっても、CyNeraは容易に適応します。価格の重要な動きを捉えるためのブレイクアウト戦略、修正期間中のリトレースメント戦術、そして長期的な市場トレンドに乗るためのトレンドフォロー戦略を採用しています。この組み合わせにより、CyNeraはさまざまな市場条件を効果的に活用できます。


インテリジェントなリスク管理

資本を保護するために、CyNeraは強力なリスク管理フレームワークを統合しています。固定ストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）注文に加えて、トレーリングストップを使用して、取引が有利に進行するにつれて利益を確保します。マーチンゲールのようなリスクの高い手法を避けることで、CyNeraは安定性とセキュリティを最優先にし、リスクの高い戦略よりもコントロールされた取引アプローチを確保します。


動的な取引頻度の調整

CyNeraの注目すべき特徴の一つは、市場のボラティリティに応じて取引頻度を調整できることです。ボラティリティが高い期間には、急速な動きを利用するために取引数を増やし、静かなフェーズでは取引活動を減らし、最も有望な機会に集中します。この適応性により、EAは常に最適なパフォーマンスを発揮し、常時の監視が不要です。


広範なテストを経た実証済みのパフォーマンス

現実的な市場シミュレーションを使用して10年以上にわたってバックテストを行った結果、CyNeraは困難な市場状況でもその堅牢性と収益性を証明しています。EAは、経済危機のようなボラティリティの高いフェーズを含むさまざまなブローカーのデータフィードで、安定した成長曲線と制御されたドローダウンを示しており、その安定性が証明されています。


使いやすくカスタマイズ可能

CyNeraのデフォルト設定は使いやすさを最優先にして最適化されており、初心者でもアクセスしやすいです。しかし、経験豊富なトレーダー向けには、取引頻度やリスクレベルなどの設定を細かく調整するオプションもあります。包括的なユーザーマニュアルと専任のサポートチームにより、最小限の手間でCyNeraの可能性を最大限に引き出せるよう支援します。

CyNeraは単なる取引ツールではなく、金取引における信頼できるパートナーです。アルゴリズム取引の経験が豊富でも、初心者でも、CyNeraは精度と長期的な資本保護を組み合わせた、柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。最先端の分析と実証済みの戦略を統合することで、CyNeraは金市場の複雑さを乗り越えつつ、収益性の高い機会を捉えることができるようにします。

CyNeraをポートフォリオに組み込むことで、金取引における新しいレベルの精度、安全性、効率性を実現し、次のステップを踏み出しましょう。


レビュー 17
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

richardw331 2025.06.08 12:35 
 

Didnt work for me. Lost money. Wish i was able to get my money back.

login2015 2025.03.08 03:06 
 

The expert’s results are not good at all, and the Backtest results are completely different from the real account. There are significant losses and high risk. If you lose one trade, you need to win ten trades just to recover your loss, which is absolutely not good. The technical support promised an update two weeks ago, but they have stopped responding to messages. In conclusion, we do not recommend it at all.

Kenny Castro Aymerich 2025.02.26 18:33 
 

SYSTEM WAS WORKING REALLY GOOD! SVETLANA DAMAGED THE SYSTEM BY CHANGING DONT KNOW THAT, KNOW THE EA does not open trades and it is just a fraud, it was a totally good EA, but authors always damage the algorithm!!! NOT RECOMMENDED

Igor Gorodnichii 2025.02.05 06:54 
 

Since 14.01 up to previous week EA have got total loss 62%. First day after update 48% loss again. Do not recommend! Crazy cost = crazy loss (((

Vedat Balci 2025.01.31 22:46 
 

Backtests of many EA's sold here are Fake. With a code added to the software, only profitable transactions in the past are recorded. In real account most of them lose money. Likewise, Ceynera seems to be very successful in Backtest, but to be sure, I have been running it on a demo account for 10 days. With the resulting set file, medium risk and 10% MM, the account grew by approximately 10% and there was no stop transaction. Of course, I reduced the profit and loss situation to 1/6 instead of 1/9. That is, if 1 transaction loses money, the last 6 successful transactions will be wasted. For now, the performance in the demo account is good. I will update it after 1-2 months. I just don't think AI works very successfully. AI or software sometimes buys from the top at the Resistance point or sometimes sells from the bottom with the Buy point. In this regard, the software needs some updating in order to receive more frequent transactions and more profitable transactions. Because it takes 3-5 transactions a week. and if it determines the tops and bottoms correctly, it can take at least 1 transaction every day and increase profitability. because the TP rate is small. If the bottom or top point of the day is determined correctly, the profit rate increases significantly. For now, I thank the software developer. I will update it after 1-2 months..

anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Aceman123 2025.01.23 02:13 
 

I have to echo user "Soldier of Fortune" comment. I have booked losses that are not shown in the official signal, while using the exact same signal's set file provided by the author. I don't think the EA is a scam, the author is responsive and a legit coder, but the performance is not what is shown in the signal and neither should you expect the same.

---

Update:

Potential scam, see post #165

尘 陈 2025.01.07 04:42 
 

The system only opens trades at fixed times each day and trades based on short-term trends at those moments. Due to the large stop-loss, the win rate tends to be high. However, a few losses can wipe out all previous profits. AI is a scam, and I hope everyone stays vigilant and doesn't fall for it.

15393665700 2024.11.27 04:33 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Hui Wang 2024.11.19 08:51 
 

Just started to use, very assured, the profit level is certainly very good, but also hope that risk control can do better!

Utrema 2024.11.12 09:27 
 

La manière dont le bot ouvre les trades est vraiment unique. Je dois dire que je n'avais pas encore vu cela avec d'autres bot. Il ne trade pas souvent, mais quand il se lance, c'est un profit à tout les coups pour le moment. Bravo aux équipes ! Je mettrai à jour mon commentaire en fonction de l'avancée.

amar 2024.11.09 10:17 
 

Thank God I bought it. good product. very happy

edit: Only 1 Loss so far, changed to 4 stars, still in profit. Hopefully can use AI again soon

Michael John Malkinson 2024.11.04 20:37 
 

Sorry but I must mirror a guy aboves review about the Signal being sketchy. I have used this EA pretty much since release. In that time the authors Signal has ZERO losses. After i had like 3/4 losses I then changed my settings to the exact signal settings provided which should mirror her signal. Yet I still had 2 trades open as sells last night and both lots alot of money - Yet the authors signal shows no trades?? Theres something very fishy about this

レビューに返信