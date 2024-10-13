Gold Trend Scalping MT5





Willkommen bei Gold Trend Scalping

STARTAKTION:. Nächster Preis: $899.99

Endpreis: $1999

Gold Trend Scalping ist der erste EA, den ich speziell für Gold entwickelt habe.

Der EA verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf größeren Zeitrahmen basiert.

Er nutzt einen Supertrend-Indikator, um den Haupttrend des größeren Zeitrahmens zu erkennen und eröffnet dann Trades auf kleineren Zeitrahmen.

Der EA verwendet immer einen festen Stop-Loss für jeden Trade, der auf 100 Pips festgelegt ist.

Er enthält auch einen Trailing Stop, um Gewinne zu sichern.

Der EA verwendet KEINE risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid.

Er zielt darauf ab, den Erfolg von Vorgängern wie US30 Scalper, Quantum Algo und Diamond Titan fortzusetzen, wobei Sicherheit und langfristige Ziele stets Priorität haben.





Hinweis

Der EA verwendet weder ChatGPT noch KI oder andere fiktive Elemente, die viele Autoren absichtlich in ihre Beschreibungen aufnehmen. Seien Sie vorsichtig und fallen Sie nicht in diese Falle.

Der EA erzielt auch keine Gewinne in einer geraden Linie oder gewinnt 100 % der Zeit. Es gibt kein System auf der Welt, das das kann; alle derartigen Behauptungen wurden manipuliert.

Ich bin immer ein Entwickler, der mit echten Konten und realen Systemen handelt, daher sind Verluste in bestimmten Zeiträumen normal. Ich versuche nicht, meine Kunden zu täuschen. Wenn Sie die Qualität des EAs bewerten möchten, warten Sie bitte mindestens 3-6 Monate, um seine Leistung zu sehen.





Einstellungen:

- Währungspaar: XAU

- Zeitrahmen: M15 or M12

- Mindesteinzahlung: Beliebig (abhängig von den Anforderungen Ihres Brokers)

- Kontotyp: Beliebig; das Live-Signal verwendet ein Standardkonto, Spread = 5-15 (2 Stellen)





Eigenschaften:

- Handelt auf XAU.

- Verwendet kein Grid, keine Absicherungen oder mehrere offene Trades.

- Jeder Trade ist durch einen Stop-Loss geschützt.

- Eingebaute automatische Lotgrößenfunktion.

- Sehr einfach zu installieren; keine Änderungen an den Einstellungen erforderlich; die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker geeignet.

- Es wird empfohlen, einen VPS zu verwenden, um den EA 24/7 laufen zu lassen.





Risikowarnung:

- Seien Sie sich der Risiken bewusst, bevor Sie den EA kaufen.

- Die vergangene Performance garantiert keine zukünftige Rentabilität (der EA kann auch Verluste machen).

- Die gezeigten Backtests (z.B. in Screenshots) sind hoch optimiert und die Ergebnisse können nicht direkt auf den Live-Handel übertragen werden.





