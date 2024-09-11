MA with Arrow

Der Indikator bietet einen gleitenden Durchschnitt mit Kauf- und Verkaufspfeilen





Benötigt einen Trend - nicht sehr nützlich bei schwankenden Märkten





Nur Kaufpfeile werden oberhalb des gleitenden Durchschnitts und nur Verkaufspfeile unterhalb des gleitenden Durchschnitts angezeigt





Hinzufügen eines Rsi-Filters zur Reduzierung der Pfeile





Der gleitende Durchschnitt kann nach Belieben angepasst werden - Standard ist der 200 EMA





Die Pfeile werden nach Abschluss der Kerze nicht neu gezeichnet, um sie zu fixieren





Die Pfeile haben auch Warnungen, falls erforderlich





Geeignet für jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument Ihrer Wahl





Viel Spaß mit







