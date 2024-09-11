MA with Arrow
- Indikatoren
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 16 November 2024
- Aktivierungen: 5
Der Indikator bietet einen gleitenden Durchschnitt mit Kauf- und Verkaufspfeilen
Benötigt einen Trend - nicht sehr nützlich bei schwankenden Märkten
Nur Kaufpfeile werden oberhalb des gleitenden Durchschnitts und nur Verkaufspfeile unterhalb des gleitenden Durchschnitts angezeigt
Hinzufügen eines Rsi-Filters zur Reduzierung der Pfeile
Der gleitende Durchschnitt kann nach Belieben angepasst werden - Standard ist der 200 EMA
Die Pfeile werden nach Abschluss der Kerze nicht neu gezeichnet, um sie zu fixieren
Die Pfeile haben auch Warnungen, falls erforderlich
Geeignet für jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument Ihrer Wahl
Viel Spaß mit
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen