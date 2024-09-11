MA with Arrow

El indicador proporciona una media móvil con flechas de compra y venta





Necesita una tendencia - no es tan útil en un mercado oscilante





Sólo se muestran flechas de compra por encima de la media móvil y sólo se muestran flechas de venta por debajo de la media móvil





Se ha añadido un filtro Rsi para reducir las flechas





La media móvil se puede ajustar como se prefiera - Por defecto es 200 EMA





Las flechas no se repintan después del cierre de la vela para bloquearlas en su lugar.





Las flechas también tienen alertas si es necesario





Adecuado para cualquier marco de tiempo o instrumento de elección





Disfrute de







