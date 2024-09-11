MA with Arrow
- Indicadores
- Pieter Gerhardus Van Zyl
- Versión: 1.2
- Actualizado: 16 noviembre 2024
- Activaciones: 5
El indicador proporciona una media móvil con flechas de compra y venta
Necesita una tendencia - no es tan útil en un mercado oscilante
Sólo se muestran flechas de compra por encima de la media móvil y sólo se muestran flechas de venta por debajo de la media móvil
Se ha añadido un filtro Rsi para reducir las flechas
La media móvil se puede ajustar como se prefiera - Por defecto es 200 EMA
Las flechas no se repintan después del cierre de la vela para bloquearlas en su lugar.
Las flechas también tienen alertas si es necesario
Adecuado para cualquier marco de tiempo o instrumento de elección
Disfrute de
