Scalper Box MT4
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.10
- Обновлено: 22 августа 2024
- Активации: 5
Специальное предложение!
Scalper Box MT4
Полностью готовая стратегия для торговли на всех рынках (Акции,фьючерсы,форекс и криптовалюты).
Сигналы индикатора не перерисовываются!!!
Как торговать?
Дожидаемся сигнала от индикатора Scalper Box MT4 (голубая стрелка - покупка, красная стрелка - продажа).
После сигнала сразу же входим в рынок, SL устанавливаем за сформировавшуюся коробку.
Используем индикатор фильтр тренда и шаблон.
Рекомендуемый таймфрем:
M5 - Идеально подходит под Скальпинг.
M15 - Подходит для Дейтрейдинга.
H1 - Подходит для Свинг-трейдинга.
H4 - подходит для Среднесрочной торговли.
P.S во время публикации индикатора, я взял сигнал на H4 GOLD вниз.
Скриншот результата я опубликую позже.(посмотрим на отработку сигнала).
После покупки напишите мне и я покажу как торговать.
Желаю удачной торговли!!!