Scalper Box MT4

Специальное предложение!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810


Scalper Box MT4

Полностью готовая стратегия для торговли на всех рынках (Акции,фьючерсы,форекс и криптовалюты).

Сигналы индикатора не перерисовываются!!!

Как торговать?

Дожидаемся сигнала от индикатора  Scalper Box MT4 (голубая стрелка  - покупка, красная стрелка - продажа).

После сигнала сразу же входим в рынок, SL устанавливаем за сформировавшуюся коробку.


Используем индикатор фильтр тренда и шаблон.


Рекомендуемый таймфрем:

M5 - Идеально подходит под Скальпинг.

M15 - Подходит для Дейтрейдинга.

H1 - Подходит для Свинг-трейдинга.

H4 - подходит для Среднесрочной торговли.


P.S во время публикации индикатора, я взял сигнал на H4 GOLD вниз.

Скриншот результата я опубликую позже.(посмотрим на отработку сигнала).

После покупки  напишите мне и я покажу как торговать.


Желаю удачной торговли!!!

Рекомендуем также
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Base Trading System
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Индикаторы
For Multi Time Frame version, please click here. BASE TRADING SYSTEM is a useful tool to trade with simple strategy. It draws automatically base up for long trade and base down for short trade. Clear trade when base is going opposite direction. User can trade by instant market entry or by pending order entry. It depends on user best strategy. input: Base Box Color- UP base box , DOWN base box, UP base shadow, Down base shadow.
FREE
Pips forex
Andrey Kozak
Индикаторы
Pips forex - готовая торговая система . Этот индикатор показывает стрелками на графике когда и в каком направлении нужно открывать ордер. Если зеленая стрелка, значит открываем сделку на покупку, а если красная стрелка, значит открываем сделку на продажу. Все очень просто и достаточно эффективно. ТейкПрофит ставим 15-25 пунктов. СтопЛосс ставим на уровне точек. Когда точки передвигаются, мы сразу передкигаем СтопЛосс. Рекомендуемый таймфрейм для торговли М1 и М5. Это скальпинговая стратегия и он
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Индикаторы
Advanced Stochastic Scalper - это профессиональный индикатор на базе известного индикатора Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper представляет из себя осциллятор с динамическими уровнями перекупленности и перепроданности, у стандартного Stochastic Oscillator эти уровни статические и никогда не изменяются. Это позволяет Advanced Stochastic Scalper адаптироваться под постоянно меняющийся рынок. При появлении сигнала на покупку или продажу на графике рисуется стрелка и появляется алерт,
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Индикаторы
Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Trend Strength Meter
Sukunthakan Ngernbamrung
Индикаторы
Simple Trading System Update !!! Follow this link to see our 2024 Strategy !!!   ( Download the EAs scanner ) INTRODUCTION : The strength meter is an trading tool that is used to identify trending and consolidating markets based on the percentage rate.  HOW TO USE IT : You can use this indicator with Deal Trading Trend >> Click Here << To use this trading tool to identify trending and consolidating markets (the most important part)
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Индикаторы
Индикатор R 2EMA Color для MT4 дает надежные торговые сигналы, основанные на пересечении двух EMA. Ключевые моменты Когда цена пересекает и закрывается выше двух зеленых EMA, это создает торговый сигнал на покупку. Когда цена пересекает и закрывается выше двух красных EMA, это создает торговый сигнал на продажу. Индикатор R 2EMA Color Forex позволяет еще проще определить, когда пора покупать и продавать. Сигнал на покупку возникает, когда две линии EMA становятся зелеными. Сигнал на продажу в
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Ava Dragon Pro Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Индикаторы
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in D1 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of D1 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe D1: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exam
FREE
Forex Dead Line Lite
Mikhail Kontsevoy
5 (1)
Индикаторы
Индикатор может помочь трейдерам заранее оценить количество Лот, Balance и Equity, если цена отклонится от текущих уровней. Индикатор будет полезен, для тех трейдеров, кто торгует по Мартингейлу. Особенности Индикатор относится к категории риск-менеджмента. Индикатор поможет оценить заранее изменение счета при возможном изменении цены от текущего значения до порогового. Он пересчитает все - свопы, локи, отложенные заявки, тейк-профиты и стоп-лоссы. Индикатор работает на любых таймфреймах и валю
FREE
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Индикаторы
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
Индикаторы
In the age of speed, everyone wants to gets what he/she wants quickly. Trading is all about gaining money, and scalping is a way of doing it in a short time. The "Scorpion Scalper Pro" has been named on the scorpion because of its speed. The indicator serves to provide signals for the M15 timeframe. It also sends Alerts (window alert, email alert, push notification alert) whenever a buy/sell signal occurs, and the alerts are customizable (they can be turned ON or OFF). Indicator inputs : - Buy
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
Индикаторы
Was: $69    Now: $49   Blahtech VWAP - Volume Weighted Average Price (VWAP) is the ratio of price to total volume. It provides an average price over a specified time interval.  Links [  Install  |  Update  |  Documentation   ] Feature Highlights Configurable VWAP Line Sessions, intervals, anchored or continuous Previous day settlement line Standard Deviation bands Alerts at bar close or real time Automatic Broker or Tick volumes Significantly reduced CPU usage Input Parameters Expert Advisor
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Индикаторы
ADX Shark Scalper – Ультимативный гибридный индикатор для точного скальпинга Погружайтесь в рынок с ADX Shark Scalper – мощным и универсальным инструментом, созданным для трейдеров, которые стремятся к максимальной точности в каждой сделке. Этот передовой индикатор бесшовно объединяет несколько технических сигналов в одну систему, что позволяет легко находить высоковероятные точки входа на покупку и продажу. В основе ADX Shark Scalper лежит сила обнаружения тренда и импульса с помощью таких попу
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Индикаторы
Двойной RSI по временным рамкам - это новый технический индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят сравнивать показатели Индекса Относительной Силы (RSI) из двух различных временных рамок на одном графике. Эта двойная перспектива позволяет трейдерам более эффективно идентифицировать подтверждения трендов и дивергенции. Например, трейдер может использовать RSI с одночасового графика наряду с дневным RSI, чтобы убедиться, что краткосрочные сделки соответствуют более широкому рыночному
FREE
Moving Average Scanner
Che Jeib Che Said
Индикаторы
This Scanner scans moving average(MA) line across multi-currency pairs and multi-time frames and shows all the result in  the dashboard. 1. Current bar is about to cross up the MA line - designated as "Xup". 2. Current bar is about to cross down the MA line - designated as "Xdn". 3. Previous bar that has just crossed up and closed the MA line - designated as "UP". 4. Previous bar that has just crossed down  and closed the MA line - designated as "DN". Input parameters can be changed: MA, dashboa
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Индикаторы
Индикатор Стрелки (Сигналы на Покупку/Продажу) – простой, но мощный инструмент! Версия продукта : 1.01 Тип индикатора : Сигналы разворота тренда Поддерживаемые таймфреймы : Все (Рекомендуется: H1, H4, D1) Ключевые особенности : Сигнал на покупку : Зелёная стрелка вверх () под свечой Сигнал на продажу : Красная стрелка вниз () над свечой Точное определение разворотов тренда – основано на проверенной стратегии SMA. ️ Чистый график – минималистичный, ненавязчивый стиль ото
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
Индикаторы
Trade History Drawer is an indicator for MetaTrader 4. It shows trades on the chart and draws them in customized colors. Furthermore, the indicator shows a trade summary and saves a CSV history file for either one selected pair or all pairs. Inputs General Settings Number Trades : Number of trades to be drawn on the chart, if -1 then all trades Magic Number : Only trades with this magic number, if -1 then ignore Line Style : Line Style Line Thickness : Line Thickness Arrow Size : Arrow Size
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Индикаторы
Apollo Secret Trend — это профессиональный индикатор тренда, который можно использовать для поиска трендов на любой паре и тайм фрейме. Индикатор может легко стать вашим основным торговым индикатором, который вы можете использовать для определения рыночных тенденций, независимо от того, какую пару или временной интервал вы предпочитаете торговать. Используя специальный параметр в индикаторе, вы можете адаптировать сигналы к своему личному стилю торговли. Индикатор предоставляет все типы оповещен
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Другие продукты этого автора
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Scalper Super   — это простая в использовании торговая система. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1 , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки . Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отли
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки.
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Гистограмма красного цвета,входим сразу по рынку на продажу.
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, сог
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтвержд
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Super Trend: Ваша персональная стратегия "всё включено" Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! System Super Trend - это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для Форекс и криптовалют. Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы. Как работает System Super Trend? У нас е
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Индикатор фильтрации тренда. Очень хороший фильтр для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -  System Trend Pro     или  Quantum Entry PRO   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр Period для лучшей фильтрации ( по умолчанию стоит  - 90) Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super   Индикатор точного входа в рынок. Очень хороший индикатор входа для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro    или  Professional Trade Arrow Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.Дождитесь закрытия свечи. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или В телеграмм
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Мощная система для торговли бинарными опционами и внутридневной торговли. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои показания. Binary Reverse предназначен для определения мест, в которых цена совершит разворот. Индикатор фиксирует как развороты, так и откаты тренда, что позволяет повысить эффективность его использования. При использовании индикатора значительно расширяются возможности анализа, на графике отлично видны не
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Scalper EA - Safe and stable. Parameters: *Lot-Sizing Method Fixed Lot  - a fixed lot will always be used for the initial trade; Low Risk 20% annual - Intelligent lot size calculation based on account balance to generate approximately 20% annualized return; Mid Risk 40% annual -  Intelligent lot size calculation based on account funds to generate approximately 40% annualized return; S
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Global Parabolic MT4 Индикатор для скальпинга на M1-M5. Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную торговую систему, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Level MT4 Отличный помощник для торговли Золотом. Уровни не перерисовываются и не изменяют свои данные Рекомендуем использовать с индикатором -  Professional Trade Arrow Уровни строятся каждый день, поэтому вы будете торговать каждый день вместе с индикатором Gold Level. Ценовые разметки показаны на графике,после достижения TP1 или SL1 закрываем половина позиции, остальное переводим в безубыт
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS Scalper Отличный индикатор для точки входа в рынок, сигналы индикатора используем только по тренду. Настройки: Range - 50 ( размер диапазона для поиска сигнала.) Maximum candles Back - 3 (через сколько свечей ставить сигнал) P.S для появление сигнала на нулевой свече - ставим 0. В качестве индикатора тренда, рекомендуем использовать -  Quantum Entry PRO Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личн
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Trade Arrow   Non-repaint  MT4 technical indicator. works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Aqua arrow look for selling opportunities Crimson arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades. Settings: Key value - 3.0 ( This
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold ELF M1 -  это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).   Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.   Советник Gold ELF M1 упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Set files:    GoldELF_H
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Buy Sell Storm Профессиональный индикатор для торговли на финансовых рынках, предназначенный для платформы   MT4 . Торговать по индикатору очень просто,   Синяя стрелка на покупку ,   Красная на продажу . Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои значения. (смотрите видео работы советника по индикатору). В настройках по умолчанию параметр   Period   установлен - 1. Вы можете менять этот пара
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Топовый индикатор Quantum Entry MT4, дающий сигналы для входа в сделки. Идеальные точки входа для валют, криптовалюты,металлов,акций и индексов. Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожи
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Эксперты
Scalper M1 ELF is an expert advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. Scalper M1 ELF EA simplifies this experience with automatic, well-thought-out trading strategies. Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe M1   Capital min.
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Эксперты
MacDuck — это продвинутая торговая система, сочетающая в себе множество индикаторов. Её ключевая особенность — точный контроль точек входа, что позволяет системе демонстрировать превосходные результаты даже в сложных рыночных условиях. MacDuck предлагает множество торговых возможностей, не чувствителен к спредам и гарантирует точное исполнение каждой сделки благодаря строгому контролю точек входа. Стратегия доказала свою эффективность на реальных счетах. Независимо от того, новичок вы или опыт
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro   — очень мощный индикатор, основанный на концепции блоков ордеров и настроенных входов с правильными fvg и прорывами, чтобы создать очень хороший уровень для входа, как профессиональный трейдер. Очень простой в использовании интерфейс и удобный для входа по сигналам покупки и продажи. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! Лучше всего работает на таймфрейме M5-M15 для золота, биткоина и валютны
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Как использовать индикатор! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Bomb Signal   — мощный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения, Bomb Signal   — ваш союзник. Как это работает: Этот индикатор сочетает в себе три различных метода — анализ объема, закрытие свечей и симметричный тренд — для обнаружения и сигнализации о возможностях покупки
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 GoldingBot - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   GoldingBot  упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Руководство и файлы настро
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Golding Trend :  100% не перерисовывает свои сигналы. Разработан специально под Золото GOLD/XAUUSD Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Golding Trend предназначен для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения,   Golding Trend  — ваш союзник. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Си
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   — это цветные свечи, показывающие тренд на основе объема и наклона тренда Этот индикатор покажет вам изменение цвета на следующем баре подтверждающей свечи. Синие свечи = возможная покупка (объем растет), Красные свечи = бычья слабость (объем уменьшается) возможная продажа. Arrow Candle оптимизирован для торговли на любом рынке и может использоваться на трендовых и нетрендовых рынках. Для достижения наилучших резу
Sniper System
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Sniper System Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается Все скриншоты были сделаны на момент публикации ( нет подгонки под историю!) Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатор
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Приветствую всех инвесторов и трейдеров! Я с гордостью предоставляю мою новую разработку System GoldCrazy  Это лучший индикатор для торговли золотом и криптовалютой Индикатор 100% не перерисовывается и не изменяет свои сигналы. Индикатор подходит абсолютно всем, как профессиональному трейдеру, так и новичку. Как торговать? Всё очень просто, вы можете торговать по стрелке Голубая стрелка  - покупка, к
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Golding  — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1-M5. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: При покупке индикатора, вы получаете в подарок - Trend Arrow Super  Так же я предоставляю дополнительный индикатор фильтра тренда  абсолютно бесплатн
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Super Scalper   - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   M1 Super Scalper     упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Главная ос
Reversal Super Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Reversal Super Pro -   Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Точные точки входа в сделки  для   валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Не рекомендуется использовать его отдельно, только
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв