MA7 Clover MT4
- Индикаторы
- Andrey Minaev
- Версия: 1.1
- Обновлено: 25 сентября 2024
- Активации: 5
Описание работы
Индикатор MA7 Clover основан на свечных формах. Показывает свечной паттерн Пин-бар.
Подробная информация о индикаторе MA7 Clover.
Настройки индикатора
General settings – общие настройки:
Min body size – минимальный размер тела;
Max body size – максимальный размер тела;
Min nose size – минимальный размер носа;
Max nose size – максимальный размер носа;
Minimum pattern size – минимальный размер паттерна;
Maximum pattern size – максимальный размер паттерна;
Analysis of the candle direction – анализ направления свечи;
Analysis of the position relative to the MA – анализ положения паттернов относительно Moving Average;
Position relative to the MA – позиция паттерна относительно Moving Average;
Period – период.
Message settings – настройки сообщений:
Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;
Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;
Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;
Additional information – дополнительная информация.
Arrow display settings – настройки отображения стрелок:
Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;
Arrow size – размер стрелки;
Up arrow color – цвет стрелки вверх;
Down arrow color – цвет стрелки вниз;
Up arrow code – код стрелки вверх;
Down arrow code – код стрелки вниз.
