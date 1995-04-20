MA7 Clover MT4

Описание работы

Индикатор MA7 Clover основан на свечных формах. Показывает свечной паттерн Пин-бар.

Подробная информация о индикаторе MA7 Clover.


Настройки индикатора

General settings – общие настройки:

Min body size – минимальный размер тела;

Max body size – максимальный размер тела;

Min nose size – минимальный размер носа;

Max nose size – максимальный размер носа;

Minimum pattern size – минимальный размер паттерна;

Maximum pattern size – максимальный размер паттерна;

Analysis of the candle direction – анализ направления свечи;

Analysis of the position relative to the MA – анализ положения паттернов относительно Moving Average;

Position relative to the MA – позиция паттерна относительно Moving Average;

Period – период.


Message settings – настройки сообщений:

Send message to the terminal (Alert) – разрешение на отправку сообщений в терминал при помощи функции Alert;

Send message to the mobile terminal (Push) – разрешение на отправку сообщений в мобильный терминал при помощи push-уведомлений;

Send message to the email – разрешение на отправку сообщений на электронную почту;

Additional information – дополнительная информация.


Arrow display settings – настройки отображения стрелок:

Arrow shift – смещение стрелки по вертикали на графике;

Arrow size – размер стрелки;

Up arrow color – цвет стрелки вверх;

Down arrow color – цвет стрелки вниз;

Up arrow code – код стрелки вверх;

Down arrow code – код стрелки вниз.


Индикаторы MA7 Clover:

MA7 Clover MT4;

MA7 Clover MT5.


Советники на основе индикатора MA7 Clover:

MA7 Clover C1 MT4;

MA7 Clover C1 MT5;

MA7 Clover C2 MT4;

MA7 Clover C2 MT5.


