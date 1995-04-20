MA7 Clover MT4

Descripción del trabajo

El indicador Trébol MA7 se basa en formas de velas. Muestra el patrón de velas Pin Bar.

Información detallada sobre el indicador Trébol MA7.


Ajustes del indicador

Ajustes generales:

Tamaño mínimo del cuerpo;

Tamaño máximo del cuerpo;

Tamaño mínimo de la nariz;

Tamaño máximo de la nariz;

Tamaño mínimo del patrón;

Tamaño máximo del patrón;

Análisis de la dirección de la vela;

Análisis de la posición relativa a la MA;

Posición relativa a la MA;

Período.


Configuración de mensajes:

Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;

Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;

Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;

Información adicional.


Ajustes de visualización de flechas:

Desplazamiento de la flecha;

Tamaño de la flecha;

Color de flecha arriba;

Color flecha abajo;

Código flecha arriba;

Código flecha abajo.


Indicadores MA7 Clover:

Trébol MA7 MT4;

Trébol MA7 MT5.


Asesores expertos basados en el indicador MA7 Clover:

Trébol MA7 C1 MT4;

MA7 Clover C1 MT5;

MA7 Trébol C2 MT4;

MA7 Trébol C2 MT5.


Suscríbase al canal MA7 Space para recibir notificaciones sobre nuevos programas, actualizaciones y otra información.

Haga preguntas en el perfil de la MQL5.

