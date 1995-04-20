MA7 Clover MT4
- Indicadores
- Andrey Minaev
- Versión: 1.1
- Actualizado: 25 septiembre 2024
- Activaciones: 5
Descripción del trabajo
El indicador Trébol MA7 se basa en formas de velas. Muestra el patrón de velas Pin Bar.
Información detallada sobre el indicador Trébol MA7.
Ajustes del indicador
Ajustes generales:
Tamaño mínimo del cuerpo;
Tamaño máximo del cuerpo;
Tamaño mínimo de la nariz;
Tamaño máximo de la nariz;
Tamaño mínimo del patrón;
Tamaño máximo del patrón;
Análisis de la dirección de la vela;
Análisis de la posición relativa a la MA;
Posición relativa a la MA;
Período.
Configuración de mensajes:
Enviar mensaje al terminal(Alerta) - permiso para enviar mensajes al terminal utilizando la función Alerta;
Enviar mensaje al terminal móvil(Push) - permiso para enviar mensajes al terminal móvil utilizando las notificaciones push;
Enviar mensaje al correo electrónico - permiso para enviar mensajes por correo electrónico;
Información adicional.
Ajustes de visualización de flechas:
Desplazamiento de la flecha;
Tamaño de la flecha;
Color de flecha arriba;
Color flecha abajo;
Código flecha arriba;
Código flecha abajo.
