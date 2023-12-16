Forecast System Gift

5

--- KOSTENLOSE VERSION - FUNKTIONIERT NUR AUF EURUSD
-------------------------------------------------------------------

Dies ist eine einzigartige Ausbruchsstrategie, die zur Bestimmung des nächsten kurzfristigen Trends/der nächsten Bewegung verwendet wird.

Das vollständige System ist auf MQL5 unter dem Namen "Forecast System" verfügbar. Hier ist der Link --> https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site

Ein Backtest ist nicht möglich, da die Berechnungen auf der Grundlage der Daten aller Zeitrahmen/Perioden durchgeführt werden.

Daher schlage ich Ihnen vor, die Technologie kostenlos auf EURUSD zu nutzen.

Die vollständige Version liefert jeden Tag viele Signale. Sie können sie für jedes Paar verwenden (nicht nur EURUSD).

Wenn Sie ein offizieller Nutzer werden, indem Sie die offizielle Version für eine geringe Jahresgebühr (50 USD) aktivieren, gebe ich Ihnen auf Wunsch zusätzliche Tools.

Bitte geben Sie mir eine private Nachricht, wenn Sie etwas brauchen... Ich habe hunderte von Indikatoren.

Frohes Trading für Sie!

Bewertungen 1
Elvira Zalalutdinova
1142
Elvira Zalalutdinova 2024.01.07 17:22 
 

Great indicator. Thank you for the support.

Empfohlene Produkte
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die letzten unberührten Unterstützungen und Widerstände als horizontale Linien an. Der Indikator kann Unterstützung/Widerstand von höheren Zeitrahmen anzeigen. Mit diesem Indikator können Sie z.B. leicht die Unterstützung/Widerstände der Zeitrahmen H4, D1 und W1 auf einem H1-Chart sehen, was ein großer Vorteil sein kann, wenn Sie Ihren Einstieg auf H1 timen. Dies ist die KOSTENLOSE Version des Indikators: Unterstützung-Widerstand-Multi-Zeitrahmen Die kostenlose Version fun
FREE
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
Indikatoren
Der Indikator "Buy Sell zones x2" basiert auf dem Prinzip "Stop/Reversal nach einer starken Bewegung". Sobald also eine starke Nicht-Umkehrbewegung festgestellt wird, wird unmittelbar nach dem Stopp eine Kauf-/Verkaufszone eingezeichnet. Die Zonen funktionieren wunderbar. Entweder testet der Kurs die Zone und fliegt in den Raum, oder er durchbricht die Zone, und die Zone wird von der anderen Seite genauso gut ausgearbeitet. Funktioniert auf allen Zeitskalen. Es sieht am besten aus und funktioni
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder tieferer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-2-3
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indikatoren
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY   WITH THIS INDICATOR.   Triple RSI   is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is   to keep it simple, the simpler the better . The   triple RSI   strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, i
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indikatoren
Die kostenlose Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators . Der Hi Low Levels Last Day MT4 Indikator zeigt das Hoch und das Tief des letzten Handelstages . Sie haben die Möglichkeit , die Farbe der Linien zu ändern . Testen Sie die volle Version des Hi Low Last Day MT4 Indikators , in welche zusätzliche Indikator Funktionen verfügbar sind : Anzeige des Minimums und des Maximums des vorletzten letzten Tages Anzeige des Minimums und des Maximums der vorangegangenen Woche Ton Alarm beim Überschreit
FREE
Adjustable Fractal MT4
Dmitry Timin
4.76 (25)
Indikatoren
Adjustable Fractal MT4 ist eine Abwandlung des Fraktal-Indikators von Bill Williams. Das Fraktal besteht aus zwei Gruppen von Pfeilen - nach oben (obere Fraktale) und nach unten (untere Fraktale). Jedes Fraktal erfüllt die folgenden Bedingungen: Oberes Fraktal - das Maximum (Hoch) eines Signalbalkens übersteigt die Maxima aller Balken aus dem Bereich links und rechts davon oder ist gleich; Unteres Fraktal - das Minimum (Tiefstwert) eines Signalbalkens ist kleiner oder gleich dem Minimum aller Ba
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT4 - nur GBPUSD FlatBreakout ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Trader, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout erleben und Ausbruchssignale ohne Einschränkungen auf einem Live-Markt testen möchten. Für wen ist dieses Produkt geeignet? Für H
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Toby-Strategie >> Die Mutterkerze, die eine größere Spanne hat als die vorherigen sechs Kerzen. Eine vertikale Linie zeigt die letzte Toby-Kerze mit den Zielen, die oben und unten angezeigt werden. Bei der Strategie geht es darum, dass der Schlusskurs außerhalb der Spanne der Toby-Kerze liegt, um die 3 Ziele zu erreichen, wobei das wahrscheinlichste Ziel das Ziel 1 ist, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gewinne zurückhalten und Ihren Stop-Loss verwalten.
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Multi-Divergenz-Indikator für MT4 - Benutzerhandbuch Einführung Überblick über den Multi-Divergenz-Indikator und seine Möglichkeiten zur Erkennung von Divergenzen bei mehreren Indikatoren. Bedeutung der Divergenzerfassung für die Verbesserung von Handelsstrategien und Entscheidungsfindung. Liste der Indikatoren RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indikator-Merkmale Indikatorauswahl: Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Indikatoren (RSI, CCI, MACD usw
FREE
TreendLines
Sajjad Karimi
Indikatoren
Trendlinien'' ist ein Indikator, den jeder Trader braucht und der Trendlinien und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in allen Zeitrahmen anzeigt . Auch in den 1-Stunden-, 4-Stunden- und täglichen Zeitrahmen und den aktuellen Zeitrahmen werden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus angegeben und Trendlinien gezeichnet, so dass der Händler alle Niveaus auf einem Diagramm sehen kann. In den Eigenschaften ist es möglich, unnötige Linien zu deaktivieren. Im " Tendenz-Indikator ", dem Komplettpa
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
4.33 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator scannt für Sie bis zu 30 Handelsinstrumente und bis zu 8 Zeitrahmen auf das Auftreten der hochwahrscheinlichen Umkehrmuster: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Bitte lesen Sie auch den Blog-Beitrag "Professionelles Trading mit Double Tops/Bottoms und Divergenzen ", der die Konzepte hinter dem ULTIMATE Double Top/Bottom-Indikator erklärt und wie Sie einen professionellen Top-Down-Ansatz nutzen können. Diese KOSTENLOSE Version des Scanners scannt nur EURUSD und GBPUS
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Kopf-Schulter-Muster-Indikator - Ihr Schlüssel zur Erkennung von Trendumkehrungen Erschließen Sie die Macht der Mustererkennung mit dem "Head and Shoulders Pattern Indicator". Dieses innovative Tool für MetaTrader ist Ihr zuverlässiger Verbündeter bei der Erkennung eines der leistungsfähigsten Chartmuster der technischen Analyse. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator vereinfacht das Erkennen des Kopf-Schulter-Musters und ermöglicht Ihnen, fundierte Handelse
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indikatoren
Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal ! Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen. Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indikatoren
Wave Reversal Indicator - bestimmt die Richtung und Preisumkehrungen um die Bilanzlinie. Der Indikator zeigt Wellenbewegungen und Trendanstiege. Er gibt Empfehlungen, wohin er dem Händler folgen soll, und hilft bei der Verfolgung der Handelsstrategie. Es handelt sich um eine Ergänzung zu einer Intraday- oder mittelfristigen Strategie. Fast alle Parameter werden für jeden Zeitrahmen ausgewählt und ändern sich automatisch. Der einzige Parameter, der manuell angepasst werden kann, ist die Wellenlän
FREE
Ultimate Double Top Bottom Reversal Indicator FREE
FXsolutions
3.92 (13)
Indikatoren
Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Dies ist die kostenlose Version des Indikators: https://www.mql5.com/en/market/product/26371 Die kostenlose Version funktioniert nur auf EURUSD und GBPUSD! Bitte lesen Sie auch den Blog-Beitrag "Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! ", der die Konzepte hinter dem ULTIMATE Double Top/Bottom-Indikator erklärt und wie Sie einen profe
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indikatoren
Haben Sie genug vom Zeichnen von Trendlinien? Der PZ TrendLines-Indikator verwendet einen mechanischen Ansatz für die Konstruktion von Trendlinien für Sie! [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es können bis zu 18 Trendlinien gezeichnet werden Trendlinien können optional auf Fraktalen basieren Jede Linie stellt ein Ausbruchsniveau dar Jede Trendlinie kann gebrochen oder verworfen werden Konfigurierbare Anzahl von Linien Konfigurierbare Farbe
FREE
Bar Size MT4
Mikhail Tcvetkov
5 (3)
Indikatoren
Der technische Indikator sucht in Echtzeit nach Kerzen, die die in den Einstellungen festgelegte Größe überschreiten und gibt Signale an. In der Regel erscheinen solche ungewöhnlich großen Kerzen entweder am Anfang starker Impulse oder am Ende einer gerichteten Kursbewegung. Am Anfang des Impulses kann das Signal als Grundlage für die Suche nach einem Einstiegspunkt dienen, am Ende der Bewegung ist es ein Zeichen für einen Höhepunkt und kann von einem nahen Ende des Trends sprechen. Die Referenz
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
FREE
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Indikatoren
Fibomathe-Indikator: Unterstützungs- und Widerstandswerkzeug für MT4 Der Fibomathe-Indikator ist ein technisches Analysewerkzeug für MetaTrader 4 (MT4), das Händler bei der Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Take-Profit-Zonen und zusätzlichen Preisprojektionsbereichen unterstützt. Er eignet sich für Händler, die strukturierte Ansätze zur Analyse von Kursbewegungen und zum Management von Trades verwenden. Hauptmerkmale Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ermöglicht e
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indikatoren
Power Trend Free - der Indikator zeigt die Trendstärke im ausgewählten Zeitraum an. Eingabe-Parameter Der Indikator hat drei Eingabeparameter: Periode - eine positive Zahl, die größer als eins ist und die Anzahl der für die Berechnungen verwendeten Candlesticks angibt. Wenn Sie eine oder Null eingeben, wird kein Fehler auftreten, aber der Indikator wird nicht gezeichnet. Angewandter Preis - der Standardsatz "Anwenden auf:", d.h. die für die Berechnung des Indikators verwendeten Daten: Close - S
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indikatoren
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
MT5 Forecast System GIFT
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++ +++ KOSTENLOSE VERSION - NUR EURUSD +++++++++++++++++++++++++++++ Bitte fügen Sie PREFIX und/oder SUFFIX über die Einstellungen hinzu, wenn Ihr Broker-Chart-Symbol anders ist (z.B. Suffix = .r). +++ Dies ist ein Prognosesystem. Im Moment des Ausbruchs/der Prognose zeichnet der Indikator eine Retrace-Zone (gelb) und drei Ziele. Die Ebenen dienen als Unterstützung und Widerstand. Er kann für alle Paare/Indizes/Zeitrahmen/Perioden verwendet werden. Für die höheren
FREE
Optimal Entry
Peter Maggen
5 (1)
Indikatoren
Hallo Trader, ================================================================================ Wenn Ihnen mein Indikator gefällt, zögern Sie bitte nicht, eine Bewertung und/oder einen Kommentar abzugeben. Vielen Dank dafür! ================================================================================ Dieser Indikator zeichnet Handelseinstiegszonen und Zielniveaus auf der Grundlage der Niveaus des Vortages. Es wird eine blaue Zone (KAUFEN) oder eine rote Zone (VERKAUFEN) eingezeichnet und zw
FREE
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Volllizenz --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ XMAS SALE +++ Erhalten Sie diesen Indikator kostenlos, wenn Sie die Forecast System Full License mieten (eine Lizenz für ein Konto ) ++
YF Filled Moving Averages
Peter Maggen
Indikatoren
++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Trend-Tool ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist ein Trend-Tool, das ich benutze... basierend auf vier gleitenden Durchschnitten. Ein Kurs unter oder über dem EMA200 ist ein Hinweis auf den langfristigen Trend. Auch die Richtung der Steigung zählt. Sie können es in den Einstellungen anpassen, wenn Sie möchten. Das Tool ist mit meinem Forecast System und den Bounce Zones abgestimmt. - Vorhersagesystem --> https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
Dies ist eine einfache Strategie, die auf den Ebenen BREAKOUT und FIBONACCI basiert. Nach einem Ausbruch, Entweder setzt der Markt die Bewegung direkt zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort oder es geht auf das 50 %-Niveau zurück (auch Korrektur genannt) und setzt danach höchstwahrscheinlich die Bewegung in die ursprüngliche Richtung bis zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort. Der Schlüssel des Systems ist die Erkennung des Breakout-Balkens, der durch ein grünes (AUFWÄRTS-TREND) oder rotes (ABW
Forecast Scanner
Peter Maggen
Indikatoren
This is a trend scanner that uses the Forecast System technology. Link to the FREE version of the   Forecast System  -->  https://www.mql5.com/en/market/product/110085?source=Site It scans up to 30 pairs for having an oversight of trending pairs and reversals. With this system you make every day about 10 profitable trades. The scanning comes with popup alert feature and mobile phone notifications. The scanner is free of charge for those who bought or rented the Forecast System. Please contact me
Auswahl:
Elvira Zalalutdinova
1142
Elvira Zalalutdinova 2024.01.07 17:22 
 

Great indicator. Thank you for the support.

Peter Maggen
3068
Antwort vom Entwickler Peter Maggen 2024.01.07 22:06
Thank you Elvira. The channel is there for assisting you. Don't hesitate to join/consult. Happy Trading to You!
Antwort auf eine Rezension