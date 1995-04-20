MA7 Lavender MT4

Beschreibung der Arbeit

Der MA7 Lavender-Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Stochastic Oscillator. Er zeigt den Schnittpunkt der Haupt- und Signallinien in überkauften und überverkauften Zonen an.

Detaillierte Informationen über den MA7 Lavender Indikator.


Einstellungen des Indikators

Allgemeine Einstellungen

Diese Gruppe enthält Einstellungen für den Stochastik Oszillator Indikator.


Einstellungen für Meldungen

Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Benachrichtigung, wenn die Pfeile erscheinen.


Einstellungen für die Pfeilanzeige

Diese Gruppe enthält die Einstellungen für die Anzeige der Pfeile.


Weitere Informationen zu den Indikatoreinstellungen finden Sie im Artikel MA7 Lavender.


MA7 Lavender Indikatoren

MA7 Lavendel MT4

MA7 Lavendel MT5


Abonnieren Sie den MA7 Space-Kanal, um Benachrichtigungen über neue Programme, Updates und andere Informationen zu erhalten.

Stellen Sie Fragen im Profil auf dem MQL5.

Empfohlene Produkte
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Support and Resistance Custom
Wen Cheng Wen
5 (1)
Indikatoren
Unterstützung und Widerstand ist eine sehr wichtige Referenz für den Handel. Dieser Indikator bietet benutzerdefinierte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, automatische Linienzeichnung und Musikfunktionen. Zusätzlich zu den benutzerdefinierten RS umfasst der Standard-RS Pivot Point, Fibonacci, Integer Price, MA, Bollinger Bands. Der Pivot-Punkt ist ein Widerstands- und Unterstützungssystem. Es ist weit verbreitet bei Forex, Aktien, Futures, Staatsanleihen und Indizes. Es ist ein effektives S
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
The coated chart
Jin Wang
Indikatoren
Das Heiken Ashi-Kerzenchart ist eine verbesserte Version des japanischen Kerzencharts, die das "Marktrauschen" des japanischen Kerzencharts effektiv filtern kann. Er wird von vielen Händlern wegen seiner Einfachheit und Intuition bevorzugt. Für Trend-Trader ist das HA-Kerzenchart ein magisches Werkzeug. Im Gegensatz zum traditionellen japanischen Kerzenchart spiegelt Heikenashi nicht den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefstkurs und den Schlusskurs des Marktes wider. Stattdessen berechnet
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indikatoren
Titel : Market Bias Indicator - Oszillator-basiertes Handelsinstrument Einführung : Entdecken Sie das Potenzial des "Market Bias Indicator", eines revolutionären oszillatorbasierten Trading-Tools für die präzise Marktanalyse. Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Alternative zu traditionellen Bias-Indikatoren sind, endet Ihre Suche hier. Der Market Bias Indicator bietet eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Erkennung der Marktstimmung und ist Ihr Tor zu sicheren Handelsentscheidungen. E
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indikatoren
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar. Einfaches Umschalten, einfache Einrichtung, alles in einem Fenster. Platzieren Sie den Custom Chart-Indikator und betrachten Sie Renko, Heiken Ashi, Tick Bar, Range Bar Charts in Echtzeit im Real Chart. Positionieren Sie das Offline-Chartfenster so, dass das Kontrollfeld des Indikators sichtbar ist. Wechseln Sie den Chartmodus durch Anklicken einer Schaltfläche. Verbinden Sie mit dem Ausgangschart jeden Indikator, Expert Advisor ohne jegliche Einschränk
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indikatoren
Der schrittweise Trendindikator Der Stepping-Trend-Indikator verwendet für seine Berechnung den Average True Range (ATR-Indikator). Damit können Sie den Zeitraum der durchschnittlichen wahren Spanne selbst festlegen, ich habe den Standardwert auf 10 gesetzt . Details zum Indikator. Grüner Pfeil nach oben: Dies bedeutet, dass Sie sich am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden und es Zeit ist, zu kaufen . Roter Pfeil nach unten : Dies bedeutet, dass Sie sich am Beginn eines neuen Abwärtstre
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Distinctive ist ein Forex-Trendpfeil-Indikator zur Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte. Ich mag ihn vor allem, weil er einen einfachen Arbeitsmechanismus hat, der sich an alle Zeiträume und Handelstaktiken anpasst. Er wurde auf der Grundlage eines Regressionskanals mit Filtern erstellt. Die Signale des Lawrence-Indikators werden mit Hilfe eines mathematischen Ansatzes in ein Preisfunktionsdiagramm eingezeichnet. Funktionsweise: Wenn der Kurs aus der überkauften/überverkauften Zone (Ka
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT4 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI. – RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends. – Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen). – Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sen
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT4-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungswechseln verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um zu prognostizieren, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfu
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 5 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta. Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er-Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
MA7 Agave MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
MA7 Flax MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax Indikator basiert auf dem Standard Average True Range Indikator und Kerzendaten. Er zeigt Kerzen an, die im Verhältnis zum ATR-Indikatorwert größer sind. Detaillierte Informationen über den MA7 Flax Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Endgerät senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Viola basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen starken Anstieg oder Rückgang des gleitenden Durchschnitts an. Detaillierte Informationen über den MA7 Viola Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Differenz - Differenz zwischen den letzten beiden MA-Werten; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt die nachfolgenden Pfeile in einer Richtung. Einstellungen für N
MA7 Galega MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Galega basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt einen Durchschlag des gleitenden Durchschnitts an. Ausführliche Informationen über den MA7 Galega Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Ver
MA7 Ixora MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Ixora-Indikator basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt den Schnittpunkt der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte an. Detaillierte Informationen über den MA7 Ixora Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Berücksichtigen Sie die Richtung der Kerze . Einstellungen für den schnellen gleitenden Durchschnitt: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf . Einstellungen für den langsamen gleitenden Durchschnitt:
MA7 Flax C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Flax C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Flax Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den MA7 Flax Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf dem Serv
MA7 Hypnum MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum Indikator basiert auf dem Standard Commodity Channel Index Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Anwenden auf ; Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht
MA7 Hypnum C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Hypnum C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Hypnum Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Hypnum Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Ixora C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht auf
MA7 Aster MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der Indikator MA7 Aster basiert auf dem Standardindikator Gleitender Durchschnitt. Er zeigt die Kursabweichung vom gleitenden Durchschnitt an. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum ; Methode ; Anwenden auf ; Mindestabstand - Mindestabstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Schlusskurs der Kerze. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert) - Erlaubnis
MA7 Viola C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Viola C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Viola". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit
MA7 Flax C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Flax C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Flax". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Flax" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausf
MA7 Galega C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C1" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Hypnum C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Hypnum C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Hypnum". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Hypnum" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Str
MA7 Clover MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover Indikator basiert auf Kerzenformen. Er zeigt das Kerzenmuster Pin Bar an. Detaillierte Informationen über den MA7 Clover Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Minimale Körpergröße ; Maximale Körpergröße ; Min. Nasengröße ; Maximale Nasengröße ; Minimale Mustergröße ; Maximale Mustergröße ; Analyse der Kerzenrichtung ; Analyse der Position relativ zum MA ; Position relativ zum MA ; Zeitraum . Einstellungen für Nachrichten: Nachr
MA7 Galega C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Galega C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Galega". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Galega" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stro
MA7 Clover C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden
MA7 Aster C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Moss MT4
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss Indikator basiert auf dem Standard Accelerator Oscillator Indikator. Er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen an. Detaillierte Informationen über den MA7 Moss Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Obere Ebene ; Untere Ebene . Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alarm) - Erlaubnis zum Senden von Nachrichten an das Terminal unter Verwendung der Alarmfunktion; Nachricht an das mobile Endgerät senden (
MA7 Ixora C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der Expert Advisor "MA7 Ixora C2" basiert auf dem Indikator "MA7 Ixora". Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position, bis sie geschlossen wird. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator "MA7 Ixora" . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromau
MA7 Moss C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, legt einen Stoploss und Takeprofit fest und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit mit Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nicht
MA7 Aster C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Aster . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Clover C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Clover C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Clover Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Clover Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzl
MA7 Moss C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Moss C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Moss Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Moss Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen
MA7 Viola C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Viola C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Viola Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den Indikator MA7 Viola . Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlic
MA7 Agave C1 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C1 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls wieder her; Stoploss und Takeprofit werden nich
MA7 Agave C2 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C2 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt einen Stop-Loss und einen Take-Profit und begleitet die Position nach der Eröffnung bis zu ihrer Schließung. Nach einem Verlust erhöht der Expert Advisor das Volumen. Ausführliche Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im Falle eines plötzlich
MA7 Agave C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Agave Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, legt der Expertenberater einen Stoploss fest. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten
MA7 Aster C3 MT4
Andrey Minaev
Experten
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Aster C3 Expert Advisor basiert auf dem MA7 Aster Indikator. Wenn ein Signal des eingebauten Indikators erscheint, eröffnet der Expert Advisor eine Position, setzt den Takeprofit und das Niveau für die Eröffnung einer Durchschnittsposition. Wenn das Raster vollständig geöffnet ist, setzt der Expert Advisor einen Stop-Loss. Detaillierte Informationen über den MA7 Aster Indikator. Merkmale der Arbeit Entwickelt für die Arbeit auf Hedge-Konten; Stellt Ihre Daten im
MA7 Agave MT5
Andrey Minaev
Indikatoren
Beschreibung der Arbeit Der MA7 Agave Indikator basiert auf dem Standard-Indikator Average Directional Movement Index. Er zeigt den Schnittpunkt der Linien +DI und -DI an. Detaillierte Informationen über den MA7 Agave Indikator. Einstellungen des Indikators Allgemeine Einstellungen: Zeitraum . MA7 Flax Einstellungen: Zeitraum ; Multiplikator ; Nachfolgende Pfeile entfernen - entfernt nachfolgende Pfeile in eine Richtung. Einstellungen für Nachrichten: Nachricht an das Terminal senden (Alert)
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension