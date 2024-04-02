EA Black Lion

5

EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann.

  • Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen)
  • Es wird ein ausgeklügeltes System verwendet, das von 2010 bis 2024 erfolgreich rückgetestet wurde. Das sind 14 Jahre Stabilität und Seelenfrieden!
  • Es ist ein schneller Scalper-Roboter, der bis zu 1.000 Trades pro Monat auf 4 Forex-Paaren platziert!
  • Er verwendet ein Nachrichtenfiltersystem, das es vermeidet, während aufsehenerregender Nachrichten Trades einzugehen. Dadurch wird ein unnötiger Drawdown vermieden.
  • Es hat die Flexibilität, mehrere Forex-Paare zu handeln, um eine Diversifizierung Ihres Kontoportfolios zu erreichen.
  • Harter Stop-Loss mit Drawdown-Schutz für Ihr Guthaben.

Manuelle Anleitung: Klicken Sie hier

Bitte beachten Sie, dass EA Black Lion einen Nachrichtenfilter einsetzt, um den Handel bei hohem Nachrichtenaufkommen zu vermeiden. Auch wenn Black Lion seit 2010 erfolgreich im Backtest getestet wurde, bedeutet dies, dass der Roboter auch bei hoher Nachrichtenlage im Backtest gehandelt hat. Hätten wir alle Perioden mit hoher Nachrichtenlage in der Vergangenheit ausgeschlossen, wären die Ergebnisse von Black Lion noch besser gewesen. Dies zeigt das wahre Potenzial dieses EAs!

Empfehlung mit Ihrem Broker

  • Ein Mindest-Hebel von 1:500.
  • Eine Mindesteinlage von $1.000.
    Wenn Sie diesen Startbetrag nicht haben, können Sie uns kontaktieren und wir werden Ihnen den Link eines regulierten Brokers geben, bei dem Sie mit einem CENT-Konto handeln können.
  • Ein ECN-Konto für enge Spreads bei den Forex-Paaren.

Roboter-Installation

  • Zeitrahmen: M5 .
  • Einstellungen: Standardeinstellungen für Backtest. Für den Live-Handel verwenden Sie bitte meine Set-Dateien, da diese einen Nachrichtenfilter integriert haben.
  • Empfohlene Forex-Paare: USDCAD , AUDUSD, USDCHF & GBPCAD. Diese 4 Paare wurden von 2010 bis 2024 backgetestet.
  • Extra Forex-Paar: EURUSD (Extra-Paar bedeutet, dass es nur nach den empfohlenen Paaren hinzugefügt werden kann, wenn Sie das erforderliche Guthaben haben).
  • Guthaben:$1.000 Mindesteinlage.
Da der Roboter viele Trades pro Woche platziert, ist er eine ausgezeichnete Wahl, um Rabatte zu verdienen!

Bitte zögern Sie nicht, mich jederzeit zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben!


Bewertungen 6
Trading Instruments
93
Trading Instruments 2024.11.20 04:39 
 

ONe of the best so far, it amazing. Keep up with the good work

Rafael Mendez
480
Rafael Mendez 2024.04.08 18:46 
 

I have tried many EAs and this is the best with Stable profits.

Schatzi5427
629
Schatzi5427 2024.04.08 14:55 
 

I have been running Mo's latest EA Black Lion Live since it came out and I'm very impressed how it handles trades with low DD and good profit and no stress. Mo's support is always there so you can buy with confidence.

Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Karman
Vladislav Filippov
Experten
Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Project Oro
Giacomo Donati
Experten
Folgen Sie uns auf Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Projekt Oro ist ein Handelsalgorithmus-Projekt, das ich vor etwa sechs Jahren begonnen habe. Nach unzähligen schmerzhaften und quälenden Stunden der Programmierung ist es endlich bereit, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Der Expert Advisor (EA) basiert auf einer proprietären und einzigartigen Technik, die das Verhalten und die Bewegung von Kerzenständern und die Preisbewegung auf dem Goldmarkt analysiert. Er
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT4 Aktualisiert 4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren, MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com/e
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Ramón Bonilla
54
Ramón Bonilla 2025.06.06 16:45 
 

Hey, using this EA for one week for now, and i am really happy with its performance. It its really amazing. I now willing to to test more product of this developer. Thanks indeed!!!.

Timothy Hammond
1627
Timothy Hammond 2024.11.25 20:35 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mohamed Hassan
29973
Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.11.28 03:25
Thank you so much Timothy :D
Trading Instruments
93
Trading Instruments 2024.11.20 04:39 
 

ONe of the best so far, it amazing. Keep up with the good work

Mohamed Hassan
29973
Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.11.20 04:41
Thank you so much James for your feedback! Really appreciate it =)
gzuokt
57
gzuokt 2024.04.24 05:20 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mohamed Hassan
29973
Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.04.24 05:23
It's really a pleasure communicating with you my dear friend! Thank you for being awesome :)
Rafael Mendez
480
Rafael Mendez 2024.04.08 18:46 
 

I have tried many EAs and this is the best with Stable profits.

Mohamed Hassan
29973
Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.04.08 18:47
Hello Rafael, I am extremely happy to hear that, thank you so much for your feedback!
Schatzi5427
629
Schatzi5427 2024.04.08 14:55 
 

I have been running Mo's latest EA Black Lion Live since it came out and I'm very impressed how it handles trades with low DD and good profit and no stress. Mo's support is always there so you can buy with confidence.

Mohamed Hassan
29973
Antwort vom Entwickler Mohamed Hassan 2024.04.08 18:47
Thank you so much my dear friend!! Always an honor to have you with me on board this forex journey! :)
