EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann.

Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen)

Es wird ein ausgeklügeltes System verwendet, das von 2010 bis 2024 erfolgreich rückgetestet wurde. Das sind 14 Jahre Stabilität und Seelenfrieden!

erfolgreich rückgetestet wurde. Das sind Stabilität und Seelenfrieden! Es ist ein schneller Scalper-Roboter, der bis zu 1.000 Trades pro Monat auf 4 Forex-Paaren platziert!

pro Monat auf 4 Forex-Paaren platziert! Er verwendet ein Nachrichtenfiltersystem, das es vermeidet, während aufsehenerregender Nachrichten Trades einzugehen. Dadurch wird ein unnötiger Drawdown vermieden.

Es hat die Flexibilität, mehrere Forex-Paare zu handeln, um eine Diversifizierung Ihres Kontoportfolios zu erreichen.

Harter Stop-Loss mit Drawdown-Schutz für Ihr Guthaben.

Manuelle Anleitung: Klicken Sie hier

Bitte beachten Sie, dass EA Black Lion einen Nachrichtenfilter einsetzt, um den Handel bei hohem Nachrichtenaufkommen zu vermeiden. Auch wenn Black Lion seit 2010 erfolgreich im Backtest getestet wurde, bedeutet dies, dass der Roboter auch bei hoher Nachrichtenlage im Backtest gehandelt hat. Hätten wir alle Perioden mit hoher Nachrichtenlage in der Vergangenheit ausgeschlossen, wären die Ergebnisse von Black Lion noch besser gewesen. Dies zeigt das wahre Potenzial dieses EAs!

Empfehlung mit Ihrem Broker Ein Mindest-Hebel von 1:500.

Eine Mindesteinlage von $1.000.

Wenn Sie diesen Startbetrag nicht haben, können Sie uns kontaktieren und wir werden Ihnen den Link eines regulierten Brokers geben, bei dem Sie mit einem CENT-Konto handeln können.

Wenn Sie diesen Startbetrag nicht haben, können Sie uns kontaktieren und wir werden Ihnen den Link eines regulierten Brokers geben, bei dem Sie mit einem CENT-Konto handeln können.

Zeitrahmen: M5 .

. Einstellungen: Standardeinstellungen für Backtest. Für den Live-Handel verwenden Sie bitte meine Set-Dateien, da diese einen Nachrichtenfilter integriert haben.

Empfohlene Forex-Paare: USDCAD , AUDUSD, USDCHF & GBPCAD. Diese 4 Paare wurden von 2010 bis 2024 backgetestet.

Extra Forex-Paar: EURUSD (Extra-Paar bedeutet, dass es nur nach den empfohlenen Paaren hinzugefügt werden kann, wenn Sie das erforderliche Guthaben haben).



EURUSD (Extra-Paar bedeutet, dass es nach den empfohlenen Paaren hinzugefügt werden kann, wenn Sie das erforderliche Guthaben haben). Guthaben: $1.000 Mindesteinlage.

Da der Roboter viele Trades pro Woche platziert, ist er eine ausgezeichnete Wahl, um Rabatte zu verdienen!





