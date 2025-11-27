ARM Pro

Der ARM Pro-Indikator ist ein hervorragendes Instrument, das die Marktanalyse von Händlern verbessert, indem es Trendidentifikation mit Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert. Dieser Indikator ermöglicht es den Nutzern, selbstbewusst und präzise durch die Komplexität des Forex-Marktes zu navigieren.

Wichtigste Vorteile:

-Funktioniert auf MT4

-Klare Kauf- und Verkaufssignale

-Wird nicht neu gemalt

-Funktioniert auf allen Assets


Der Indikator wird zu 100% nicht neu gezeichnet!!!

Sobald ein Signal erscheint, verschwindet es nie wieder (warten Sie, bis der aktuelle Kurs schließt)! Dies ist anders als bei Indikatoren, die sich wiederholen, was zum Verlust Ihrer Einlage führen kann, da sie ein Signal anzeigen und es dann entfernen können.

Wie kann man mit dem ARM Pro Indikator handeln?

Hier werde ich Ihnen das Geheimnis des Handels mit unserem AMR Pro Indikator verraten.

Als erstes gehen wir auf die Finviz-Website und schauen, welche Währungen heute stark und welche schwach sind.

Wir nehmen 2 starke Währungen und 2 schwache Währungen. (Siehe Bildschirmfoto).

Dies sind die Währungen, die wir an diesem Tag handeln werden.

Auf diese Weise vermeiden wir einen "flat trading" und handeln immer mit dem Trend.

BEISPIEL:

Wir öffnen die Finviz-Webseite und sehen, dass wir ein starkes GBP und EUR haben.

und schwache USD und CAD.

Das bedeutet, dass wir an diesem Tag nur Kaufaufträge für die Währungspaare GBPUSD, EURUSD, GBPCAD und EURCAD annehmen werden.

Die Hauptsache ist, auf den Pfeil des AMR Pro Indikators zu warten. Grüner Pfeil für den Kauf, roter für den Verkauf.

Der Ausstieg aus dem Handel wird immer das entgegengesetzte Signal des AMR Pro Indikators sein.


Wenn Sie die Finviz-Website nicht finden können, schicken Sie mir eine Nachricht und ich sende Ihnen einen Link (Links zu Ressourcen Dritter sind hier verboten).

Bei Fragen kontaktieren Sie mich bitte über eine private Nachricht.


Viel Spaß beim Handeln!!!

