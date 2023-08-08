Boring Pips MT4
ほとんどのエキスパートアドバイザーがバックテストのパフォーマンスは完璧でも、実際の取引では効果的でない理由について考えたことはありますか？
最もありそうな答えは過学習です。多くのEAは利用可能な過去のデータに完璧に適応するように作成されていますが、構築されたモデルに一般化能力がないため、将来を予測することができません。
一部の開発者は、過学習の存在を知らないか、知っていても防止する方法を持っていません。他の人はそれをバックテスト結果を美化するためのツールとして利用し、統計的な有意性を考慮せずに数十の入力パラメータを追加し、取引戦略を過去のデータに過度に合わせ、自分のEAが将来において同様のパフォーマンスを達成できると他の人に納得させようとします。
もし興味があって、過学習についてより深く理解したい場合は、こちらの私の記事を参照してください。
過去のデータを読むことしかできないエキスパートアドバイザーにお金を失うことを避ける方法はいくつかあります。そして、最も簡単な方法は、無料であろうとバックテストの結果が良かろうと、少なくとも5ヶ月間または300回の取引を追跡したライブトレードの結果がないエキスパートアドバイザーは使用しないことです。ライブトレードのパフォーマンスをモニタリングすることは、エキスパートアドバイザーが見たことのないデータでのパフォーマンスを観察するための最も簡単な方法です。
Boring Pipsの最適化プロセス - 差を生み出す厳格な検証プロセス
Boring Pipsは、過学習の影響を排除するために実施される堅牢な最適化プロセスである「アンチオーバーフィッティング」による包括的かつ特別な最適化プロセスを経ています。このプロセスは、構築されたモデルの一般性を確保するために実施されるものです。このプロセスの詳細については、上記のパート2にリンクされた記事を参照してください。
アンチオーバーフィッティングプロセスは、以下の3つのステージで構成されています：
- 初期最適化：このステージでは、2010年から2019年までの過去データを使用してBoring Pipsを最適化します。このフェーズの目的は、トレード戦略の初期の前提をテストし、最も堅牢なパラメータ値を抽出することです。
- ウォークフォワード：第2ステージでは、最初のステージで良好なパフォーマンスを示したパラメータを、2019年から2022年までの全く新しいデータを使用してテストします。この段階では、新鮮なデータでのトレードシステムの安定性を確認し、モデルの予測能力を評価することが目的です。
- ストレステスト：最初の2つのステージをパスしたパラメータ値は、ストレステストを受けます。この最終テストでは、ノイズや遅延などの変数を導入するためにシミュレーションアルゴリズムが使用されます（ウォークフォワードフェーズで選択されたパラメータによって決定された初期エントリーポイントと出口ポイントに）。その目的は、システムを「快適な領域」を超えて押し出し、遅延やノイズなどのランダム要因に対するシステムの耐性を評価することです。
ライブトレードのモニタリング：アンチオーバーフィッティングプロセスから抽出された最も堅牢なパラメータ値は、2022年10月10日以来、実際の口座でのトレードパフォーマンスをテストしています。この口座は以下のリンクを介して追跡されています。
Boring Pipsアルゴリズムの紹介
Boring Pipsトレーディングシステムは、最新の人工知能アルゴリズムと、モメンタム、サプライ-デマンドゾーン、およびフィボナッチリトレースメントといった古典的な取引戦略を組み合わせたものです。具体的には、このEAは、ディープラーニングアルゴリズムに基づいた高度な式を使用して、4つのタイムフレームで価格のモメンタムを同時に測定します。この分析により、潜在的なサプライとデマンドゾーンで価格モメンタムの低下が同期している場合を特定し、システムが情報に基づいた取引の決定を行うことができます。シグナルのスキャンからポジションの入出金まで、全プロセスは完全に自動化されており、以下の4つのステップで行われます：
- ステップ1：潜在的に価格が反応する可能性のあるサプライとデマンドゾーンを継続的にスキャンするために、高度なアルゴリズムを使用します。
- ステップ2：Boring Pipsは、異なるタイムフレームでの強い価格変動後の価格モメンタムの変化を検出するために、人工知能によって作成された洗練されたユニークなアルゴリズムを使用します。
- ステップ3：システムは、以前に特定されたサプライとデマンドゾーンで価格のモメンタムが低下し、逆転が予測される場合に取引の決定を行います。
- ステップ4：Boring Pipsは、エントリーポイントがもたらす取引のエッジを最大限に活用するために、確率分布ルールに基づいて取引を管理します。
機能
|
名前
|
Boring Pips
|
バージョン
|
4.30
|
プラットフォーム
|
MT4, MT5
|
トレーディング戦略
|
モメンタム、サプライ・デマンドゾーン、フィボナッチリトレースメント、人工知能
|
推奨通貨ペア
|
AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
|
タイムフレーム
|
M5
|
マルチカレンシーEA
|
はい。すべてのシンボルに対して1つのチャート
|
利益確定
|
はい。トレーリング
|
損失制限
|
はい。固定
|
グリッド
|
オプション
|
マーチンゲール
|
オプション
|
手動リスクマネジメント:
|
はい。ポジションの入力停止/すべてのポジションのクローズ
おすすめのインストール方法
- AUDCAD/AUDNZD/NZDCADのいずれかのチャートにBoringPipsをインストールします。タイムフレームはM5に設定してください。
- トレードシンボル：トレードする通貨ペアを選択します（AUDCAD/AUDNZD/NZDCADに最適化されています）。
- リスクモード：適切なリスクモードを選択します（Boring、Low risk、Medium risk、High risk）。
- ベースバランス：トレードに割り当てるバランスの金額を選択します。
- 個別設定：詳細な手順に従って設定してください。
- リスク管理設定：詳細な手順に従って設定してください。
免責事項
本書で提示されているパフォーマンス数値および想定される結果は、サードパーティのティックデータ（Tick Data Suite と Tickstory）を用いた Anti-overfitting 研究に基づき、2010年から2023年の期間を対象とし、過去の市場特性が将来において完全または一部継続するという前提の下で算出されたものです。
バックテスト結果は、取引戦略の挙動を説明するための参考例としてのみ提供されるものであり、将来のパフォーマンス、収益、またはリスク水準を保証・示唆・裏付ける信頼できる根拠として解釈すべきではありません。
Boring Pipsに関するお問い合わせやフィードバックがありましたら、お気軽にプライベートメッセージでお送りください。
