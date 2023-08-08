Boring Pips MT4

4.54

✨✨✨ クリスマス＆新年がやってきました — 2026年のトレード計画は？ 🎄🎄🎄
🔥 Boring Pips EA が40%OFF 🔥
$399 USD8回のアクティベーション期間限定！

🚀 Boring Pips EA を選ぶ理由
実績あるパフォーマンス165週間の追跡シグナルで利益1300%+
簡単＆すぐ始められる – 数分でスタート
完全自動 – 正確さと自信を持って取引

お早めに！
本オファーは 先着10名 または 2026年1月7日まで（いずれか早い方）です。

ほとんどのエキスパートアドバイザーがバックテストのパフォーマンスは完璧でも、実際の取引では効果的でない理由について考えたことはありますか？

最もありそうな答えは過学習です。多くのEAは利用可能な過去のデータに完璧に適応するように作成されていますが、構築されたモデルに一般化能力がないため、将来を予測することができません。

一部の開発者は、過学習の存在を知らないか、知っていても防止する方法を持っていません。他の人はそれをバックテスト結果を美化するためのツールとして利用し、統計的な有意性を考慮せずに数十の入力パラメータを追加し、取引戦略を過去のデータに過度に合わせ、自分のEAが将来において同様のパフォーマンスを達成できると他の人に納得させようとします。

もし興味があって、過学習についてより深く理解したい場合は、こちらの私の記事を参照してください。

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

過去のデータを読むことしかできないエキスパートアドバイザーにお金を失うことを避ける方法はいくつかあります。そして、最も簡単な方法は、無料であろうとバックテストの結果が良かろうと、少なくとも5ヶ月間または300回の取引を追跡したライブトレードの結果がないエキスパートアドバイザーは使用しないことですライブトレードのパフォーマンスをモニタリングすることは、エキスパートアドバイザーが見たことのないデータでのパフォーマンスを観察するための最も簡単な方法です。


Boring Pipsの最適化プロセス - 差を生み出す厳格な検証プロセス

Boring Pipsは、過学習の影響を排除するために実施される堅牢な最適化プロセスである「アンチオーバーフィッティング」による包括的かつ特別な最適化プロセスを経ています。このプロセスは、構築されたモデルの一般性を確保するために実施されるものです。このプロセスの詳細については、上記のパート2にリンクされた記事を参照してください。

アンチオーバーフィッティングプロセスは、以下の3つのステージで構成されています：

- 初期最適化：このステージでは、2010年から2019年までの過去データを使用してBoring Pipsを最適化します。このフェーズの目的は、トレード戦略の初期の前提をテストし、最も堅牢なパラメータ値を抽出することです。

- ウォークフォワード：第2ステージでは、最初のステージで良好なパフォーマンスを示したパラメータを、2019年から2022年までの全く新しいデータを使用してテストします。この段階では、新鮮なデータでのトレードシステムの安定性を確認し、モデルの予測能力を評価することが目的です。

- ストレステスト：最初の2つのステージをパスしたパラメータ値は、ストレステストを受けます。この最終テストでは、ノイズや遅延などの変数を導入するためにシミュレーションアルゴリズムが使用されます（ウォークフォワードフェーズで選択されたパラメータによって決定された初期エントリーポイントと出口ポイントに）。その目的は、システムを「快適な領域」を超えて押し出し、遅延やノイズなどのランダム要因に対するシステムの耐性を評価することです。

ライブトレードのモニタリング：アンチオーバーフィッティングプロセスから抽出された最も堅牢なパラメータ値は、20221010日以来、実際の口座でのトレードパフォーマンスをテストしています。この口座は以下のリンクを介して追跡されています。

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.


Boring Pipsアルゴリズムの紹介

Boring Pipsトレーディングシステムは、最新の人工知能アルゴリズムと、モメンタム、サプライ-デマンドゾーン、およびフィボナッチリトレースメントといった古典的な取引戦略を組み合わせたものです。具体的には、このEAは、ディープラーニングアルゴリズムに基づいた高度な式を使用して、4つのタイムフレームで価格のモメンタムを同時に測定します。この分析により、潜在的なサプライとデマンドゾーンで価格モメンタムの低下が同期している場合を特定し、システムが情報に基づいた取引の決定を行うことができます。シグナルのスキャンからポジションの入出金まで、全プロセスは完全に自動化されており、以下の4つのステップで行われます：

- ステップ1潜在的に価格が反応する可能性のあるサプライとデマンドゾーンを継続的にスキャンするために、高度なアルゴリズムを使用します。

- ステップ2Boring Pipsは、異なるタイムフレームでの強い価格変動後の価格モメンタムの変化を検出するために、人工知能によって作成された洗練されたユニークなアルゴリズムを使用します。

- ステップ3システムは、以前に特定されたサプライとデマンドゾーンで価格のモメンタムが低下し、逆転が予測される場合に取引の決定を行います。

- ステップ4Boring Pipsは、エントリーポイントがもたらす取引のエッジを最大限に活用するために、確率分布ルールに基づいて取引を管理します。


機能

 名前

 Boring Pips

 バージョン

 4.30

 プラットフォーム

 MT4, MT5

 トレーディング戦略

 モメンタム、サプライ・デマンドゾーン、フィボナッチリトレースメント、人工知能

推奨通貨ペア

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

タイムフレーム

 M5

 マルチカレンシーEA

 はい。すべてのシンボルに対して1つのチャート

 利益確定

 はい。トレーリング

 損失制限

 はい。固定

 グリッド

 オプション

 マーチンゲール

 オプション

手動リスクマネジメント:

はい。ポジションの入力停止/すべてのポジションのクローズ


おすすめのインストール方法

  • AUDCAD/AUDNZD/NZDCADのいずれかのチャートにBoringPipsをインストールします。タイムフレームはM5に設定してください。
  •  トレードシンボル：トレードする通貨ペアを選択します（AUDCAD/AUDNZD/NZDCADに最適化されています）。
  •  リスクモード：適切なリスクモードを選択します（BoringLow riskMedium riskHigh risk）。
  •  ベースバランス：トレードに割り当てるバランスの金額を選択します。
  •  個別設定：詳細な手順に従って設定してください
  •  リスク管理設定：詳細な手順に従って設定してください。 

免責事項

本書で提示されているパフォーマンス数値および想定される結果は、サードパーティのティックデータ（Tick Data Suite と Tickstory）を用いた Anti-overfitting 研究に基づき、2010年から2023年の期間を対象とし、過去の市場特性が将来において完全または一部継続するという前提の下で算出されたものです。

バックテスト結果は、取引戦略の挙動を説明するための参考例としてのみ提供されるものであり、将来のパフォーマンス、収益、またはリスク水準を保証・示唆・裏付ける信頼できる根拠として解釈すべきではありません。

Boring Pipsに関するお問い合わせやフィードバックがありましたら、お気軽にプライベートメッセージでお送りください 

レビュー 18
Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

作者のその他のプロダクト
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.8 (41)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画は？ Boring Pips EA が40%OFF $399 USD で 8回のアクティベーション – 期間限定！ Boring Pips EA を選ぶ理由 実績あるパフォーマンス – 165週間 の追跡シグナルで 利益1300%+ 簡単＆すぐ始められる – 数分でスタート 完全自動 – 正確さと自信を持って取引 お早めに！ 本オファーは 先着10名 または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 ほとんどのエキスパートアドバイザーがバックテストのパフォーマンスは完璧でも、実際の取引では効果的でない理由について考えたことはありますか？ 最もありそうな答えは過学習です。多くの EA は利用可能な過去のデータに完璧に適応するように作成されていますが、構築されたモデルに一般化能力がないため、将来を予測することができません。 一部の開発者は、過学習の存在を知らないか、知っていても防止する方法を持っていません。他の人はそれをバックテスト結果を美化するためのツ
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画 は決まっていますか？ Dynamic Pips EA が40%OFF — $799 （ 8回のアクティベーション 込み）になりました。 さらに： まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供 。 既存のお客様は 追加で10%割引 。 お早めに！ 本オファーは 先着5名 、または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
エキスパート
クリスマス＆新年 がやってきました — 2026年のトレード計画 は決まっていますか？ Dynamic Pips EA が40%OFF — $799 （ 8回のアクティベーション 込み）になりました。 さらに： まだお持ちでない方には Boring Pips EA（MT4 または MT5）を無料提供 。 既存のお客様は 追加で10%割引 。 お早めに！ 本オファーは 先着5名 、または 2026年1月7日 まで（いずれか早い方）です。 詳細や参加をご希望の方は、お気軽にメッセージください。 トランプ氏の2期目 によって、グローバル市場を揺るがす大規模な関税の復活から始まる、攻撃的な貿易政策の波が再燃しています。 中東の緊張 が高まり、最近では イスラエルとイラン の間での対立が注目され、原油価格の上昇要因となっている可能性があります。 ロシアとウクライナの戦争 は解決の兆しがなく続いており、地政学的な不安定さを助長しています。 経済的ナショナリズム が広がる一方で、国際的な協調関係は崩壊しつつあります。 サプライチェーン は依然として脆弱
Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Top Forex
271
Top Forex 2025.04.12 06:01 
 

I had a bad drawdown 2 days ago on Audcad finished with a stop loss...anyone experienced the same?

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2024.12.10 06:45 
 

7 days have passed, and there are no open orders... who needs EA with one trade per month?

Thi Thu Ha Hoang
4536
開発者からの返信 Thi Thu Ha Hoang 2024.12.10 12:32
Hi Igor, I'm sorry to hear about your negative experience with Boring Pips EA. MQL5 statistics show that the Medium Risk EA trades about 6 times a week, but this can vary. There may be gaps of several days or weeks without trades, depending on market conditions. December and January typically see the lowest trading activity due to the holidays. Thank you for taking the time to learn the EA. It’s designed to run automatically, so I recommend leaving it installed and checking back later. I hope your next experience is more positive and encourages you to reconsider. Best regards, Andy
xswxsw151
348
xswxsw151 2024.11.15 16:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Yasser Alnaqeeb
813
Yasser Alnaqeeb 2024.02.03 13:54 
 

Unlike many other EAs in the market, this EA is so user-friendly that does not require any skills to adjust the settings, just choose between low, medium and high frequency trading, actually there is not much risk involved with high-risk, it can be easily used for a retirement plan. Thank you Thi Thu for this piece of art.

Albert Ebenezer
601
Albert Ebenezer 2024.01.18 17:31 
 

I'm extremely happy with the EA performance so far. It's been a few months and it's operating very consistently. Andy went beyond anyone's expectation in assisting me to setup the EA to test out even before I purchased it. The EA trades very sensibly and is extremely safe. This is the first EA I have come across that is trading so safe. All his claims and description are very valid. Andy is very helpful and really sincere in his desire for purchasers to succeed. It was very evident from my dealing with Andy and it's very hard to come across such developers to the level Andy operates. I'm so grateful that he helped me to alleviate my concerns and helped me without expecting anything in return. These are marks of true gentlemanship and need to be spoken off loud and clear :) I highly recommend this EA for anyone who wants a stable, safe and consistent passive income on full auto mode. I usually baby sit most EA's but I quickly realised that I can run this on full auto and never need to see it again. It's a typical set and forget EA which you rarely find these days. Thank you very much for all you help Andy. Kindly accept my sincere appreciation and you deserved it very much.

miko nata
214
miko nata 2024.01.16 04:31 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Jean Philippe Groleau
1029
Jean Philippe Groleau 2023.12.14 20:26 
 

I am making money, this ea is pretty user friendly. I wish i had this ea when i started trading forex.

Giam Zhen Rong Colin
309
Giam Zhen Rong Colin 2023.11.23 14:39 
 

Very prompt reply and answered most of my queries and doubt before purchasing. Looking forward to the first few weeks of the EA trading! Will be updating on my performance

Update:

26/12

Very little trades this month, but overall it is still making money in november. Need 2 more months before i'll update again

Lucas Marcelo Morgan
388
Lucas Marcelo Morgan 2023.11.13 17:23 
 

I want to give a big thank you to the developer for creating this EA, and providing such good support. I've been running it for roughly a month and a half now on a live account set to high risk, with otherwise default settings. It performs very well! My initial deposit of 5k has gained about ~600 dollars since starting. Before I committed to using it, I ran through many back tests, using real tick data from tick data suite (dukascopy) and configured commissions, slippage, every tick using real ticks, etc. for the closest to real simulation I could get. So far can say it matches back testing fairly well. Now, for a word of caution - this EA's default functionality does utilize grid/martingale. This isn't something I say as a criticism of the EA, it's part of it's design. You can also turn it off if you want a non grid/marti system that uses the ML backend the author has developed for placing trades. That said, as always use caution and maybe consider trading at lower risk settings.. For example, September-November 2023 was a rough time for those trading the AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD pairs, as some world news, wars and who knows what else created some price action that deviated from the norm, and created a pretty significant amount of drawdown that lasted close to a month. It didn't just apply to boring pips, my other EA (waka waka) also suffered pretty intense drawdowns, not quite as intense as boring pips but also boring pips earns so much more per month at the highest risk setting compared to waka that I think it's a fair comparison. That said, I like the way boring pips handles martingale, it feels less aggressive somehow. That's very subjective and meaningless metric but just my impression. Ok, so another thing I have been testing is how this EA works on other currency pairs. It was not designed for other pairs, but given the rigorous attention to preventing over fitting I thought I'd give it a try. My tests so far have shown that growth curves are similar, however risk of ruin is almost guaranteed to happen within a year using high risk. Risk of ruin is likely to one day happen for the intended pairs as well, but in all my backtests I have not run into that yet. I'd say high risk is probably only acceptable if you can afford to lose that cash, medium risk feels very good, I think I'll switch to that after a few months of compounding, and low risk feels like something I can go to sleep at night and not worry about from what I've seen from the back tests. I've got lots more to test, different risk levels for other currency pairs. Anyways, thank you again to the developer and I do highly recommend this EA.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1218
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.10.04 10:38 
 

Acheté il y a deux jours, et déjà dans le positif. Il fonctionne sur 3 de mes comptes + darwinex Zero et il rapporte des gains. Très précis et rentable. Actuellement j'utilise la stratégie Low Risk comme conseillé pour voir comment il fonctionne. Je reviendrais d'ici un mois avec plus de chiffres mais dans l'immédiat je ne peux que conseiller cet EA. Configuration simple, resultats positifs... Je valide et mérite plus de 5 étoiles. Bravo et merci aux developpeurs !

z35f0021
341
z35f0021 2023.09.22 12:23 
 

Backtested with TDS. Great EA with very stable results and low DD. Also, the author is a great and trustworthy author who responds quickly and politely to questions.

Wei Peng Li
336
Wei Peng Li 2023.09.15 10:52 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Barat Ongso
741
Barat Ongso 2023.09.04 03:39 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

happy.days
65
happy.days 2023.08.24 06:50 
 

He is very kind! Thank you very much for giving me many advice. I opened a forex account and started trading today. :)

Thi Thu Ha Hoang
4536
開発者からの返信 Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:53
Dear Ryuji, you are always welcome!
削除済み 2023.08.24 06:00 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Thi Thu Ha Hoang
4536
開発者からの返信 Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:22
Thank you for your feedback, please message me anytime you need support.
レビューに返信