Vava Gold Miner EA
- Experten
- Mustafa Mahmoud Asaad Mahmoud
- Version: 10.5
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Sehr profitabler EA mit hoher Kontoführung und geringem Risiko.
18 profitable Strategien.
Null Verlust 100% profitabel.
18-20% Gewinn pro Tag.
Sie können Ihren Kontostand in nur 10 Tagen verdoppeln.
Sehr sicher für kleine Konten ab 200 $ Konten.
Geld grantee, wenn Sie Ihr Gleichgewicht verloren.
Sie werden nicht wieder verlieren mit diesem intelligenten Roboter, weil es Ihr Geld von Stop-out zu speichern.
Sie werden alle Ihre Verluste zurückerhalten.
24/7 Unterstützung für jede Anfrage, die Sie treffen werden.