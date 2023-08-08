Boring Pips MT4

🔥 20% di SCONTO su Boring Pips EA – Offerta Limitata! 🔥 Ottieni 8 attivazioni per soli $479 USD – Solo 10 copie disponibili! 🚀 Perché scegliere Boring Pips EA?

Ti sei mai chiesto perché la maggior parte degli esperti consulenti non è efficace nel trading reale, nonostante la loro perfetta performance nei backtest?

La risposta più probabile è Over-fitting. Molti EA vengono creati per 'imparare' e adattarsi perfettamente ai dati storici disponibili, ma falliscono nel prevedere il futuro a causa di una mancanza di generalizzabilità nel modello costruito.

Alcuni sviluppatori semplicemente non conoscono l'esistenza del Over-fitting, o ne sono a conoscenza ma non hanno un modo per prevenirla. Altri ne approfittano come strumento per abbellire i risultati dei backtest, aggiungendo dozzine di parametri di input senza considerare la significatività statistica, rendendo la strategia di trading eccessivamente adattata ai dati storici e cercando di convincere gli altri che il loro EA possa ottenere prestazioni simili in futuro.

Se sei interessato a questo affascinante argomento e desideri approfondire la comprensione dell'eccessiva adattabilità, consulta i miei articoli qui:

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Ci sono diversi modi per evitare di perdere denaro con un esperto consulente il cui unico 'vantaggio' è leggere dati passati, e il modo più semplice è NON UTILIZZARE MAI UN ESPERTO CONSIGLIERE SENZA RISULTATI DI TRADING REALE PER ALMENO 5 MESI O 300 OPERAZIONI TRACCIATE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA GRATUITO O ABBIA BUONI RISULTATI NEI BACKTEST. Monitorare le performance delle operazioni in tempo reale è il modo più semplice per osservare le prestazioni di un EA con dati che non ha mai visto prima.

Processo di ottimizzazione Boring Pips - Un rigoroso processo di convalida che crea una differenza.

Boring Pips è sottoposto a un completo e personalizzato processo di ottimizzazione chiamato Anti-overfitting. Si tratta di un robusto processo di ottimizzazione implementato per eliminare qualsiasi influenza dell'overfitting sul sistema di trading, garantendo la generalità del modello costruito. Si prega di fare riferimento all'articolo collegato nella Parte 2 sopra per una visione più approfondita di questo processo.

Il processo di Anti-overfitting consiste in 3 fasi:

- Ottimizzazione iniziale: Questa fase prevede l'ottimizzazione di Boring Pips utilizzando dati storici dal 2010 al 2019. Lo scopo di questa fase è testare la premessa iniziale della strategia di trading ed estrarre i valori dei parametri più robusti.

- Walk-forward: Nella seconda fase, i parametri che si sono comportati bene nella prima fase vengono testati utilizzando dati completamente nuovi che vanno dal 2019 al 2022. L'obiettivo è garantire la stabilità del sistema di trading con dati freschi e valutare il potere predittivo del modello.

- Stress testing: I valori dei parametri che superano le prime due fasi saranno sottoposti a stress testing. In questo test finale, viene utilizzato un algoritmo di simulazione per introdurre variabili come Rumore e Ritardo ai punti di ingresso e uscita iniziali (determinati dai parametri selezionati dalla fase di Walk-forward). L'obiettivo è spingere il sistema al di là della sua "zona di comfort" e valutare la tolleranza del sistema a fattori casuali come ritardo e rumore.

Monitoraggio del trading in tempo reale: I valori dei parametri più robusti estratti dal processo di Anti-overfitting sono stati testati per le prestazioni di trading con un conto reale dal 10 ottobre 2022. Questo conto viene monitorato tramite il link sottostante.

Introduzione all'algoritmo Boring Pips

Il sistema di trading Boring Pips è una combinazione di algoritmi di intelligenza artificiale all'avanguardia e strategie di trading classiche che coinvolgono: momento, zone di offerta e domanda e ritracciamenti di Fibonacci. In particolare, l'EA utilizza una formula avanzata basata su algoritmi di apprendimento approfondito per misurare contemporaneamente il momento dei prezzi su 4 time-frame. Questa analisi aiuta a individuare casi in cui si verifica una sincronizzazione nella diminuzione del momento del prezzo nelle potenziali zone di offerta e domanda, consentendo al sistema di prendere decisioni di trading informate. L'intero processo, dalla scansione dei segnali all'ingresso e all'uscita dalle posizioni, è completamente automatizzato in 4 fasi:

- Fase 1: Viene utilizzato un algoritmo avanzato per scansionare continuamente le zone di offerta e domanda, che sono aree potenziali in cui è probabile che i prezzi reagiscano.

- Fase 2: Boring Pips utilizza un algoritmo sofisticato e unico creato dall'intelligenza artificiale per rilevare eventuali cambiamenti nel momento del prezzo dopo un forte movimento dei prezzi su diversi time-frame.

- Fase 3: Il sistema prende decisioni di trading quando il prezzo perde momentum nelle zone di offerta e domanda precedentemente identificate, prevedendo una inversione di tendenza.

- Fase 4: Boring Pips gestisce le operazioni in base alla regola della distribuzione di probabilità per garantire il massimo sfruttamento del vantaggio di trading che il punto di ingresso offre.

Caratteristiche

Nome Boring Pips Versione 4.30 Piattaforma MT4, MT5 Strategie di trading Momentum, Zone di offerta e domanda, Ritracimento di Fibonacci, Intelligenza artificiale Coppie consigliate AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Time-frame M5 MultiCurrency EA Sì. Un grafico per tutti i simboli Takeprofit Sì. Trailing Stoploss Sì. Fisso Grid Opzionale Martingala Opzionale Gestione del rischio manuale Sì. Stop entry / Chiudi tutte le posizioni





Installazione consigliata

Installa Boring Pips su uno dei grafici di AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD, con un time-frame di M5.

Simboli di trading: seleziona la coppia di valute di trading (ottimizzata per AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).

Modalità di rischio: seleziona una modalità di rischio appropriata (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).

Saldo base: Scegli l'importo di saldo da allocare per il trading.

Impostazioni di personalizzazione: consulta le istruzioni dettagliate.

Impostazioni di gestione del rischio: consulta le istruzioni dettagliate

- È altamente consigliato eseguire il backtesting con dati di alta qualità di modellazione forniti da fornitori di tick di terze parti come Tick Data Suite o Tick Story. - Ti prego di inviarmi un messaggio dopo l'acquisto dell'EA per ricevere il supporto completo.

Se hai domande o feedback su Boring Pips, non esitare a inviarmi un messaggio privato.



