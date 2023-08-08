Boring Pips MT4

4.57

Ti sei mai chiesto perché la maggior parte degli esperti consulenti non è efficace nel trading reale, nonostante la loro perfetta performance nei backtest?

La risposta più probabile è Over-fitting. Molti EA vengono creati per 'imparare' e adattarsi perfettamente ai dati storici disponibili, ma falliscono nel prevedere il futuro a causa di una mancanza di generalizzabilità nel modello costruito.

Alcuni sviluppatori semplicemente non conoscono l'esistenza del Over-fitting, o ne sono a conoscenza ma non hanno un modo per prevenirla. Altri ne approfittano come strumento per abbellire i risultati dei backtest, aggiungendo dozzine di parametri di input senza considerare la significatività statistica, rendendo la strategia di trading eccessivamente adattata ai dati storici e cercando di convincere gli altri che il loro EA possa ottenere prestazioni simili in futuro.

Se sei interessato a questo affascinante argomento e desideri approfondire la comprensione dell'eccessiva adattabilità, consulta i miei articoli qui:

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Ci sono diversi modi per evitare di perdere denaro con un esperto consulente il cui unico 'vantaggio' è leggere dati passati, e il modo più semplice è NON UTILIZZARE MAI UN ESPERTO CONSIGLIERE SENZA RISULTATI DI TRADING REALE PER ALMENO 5 MESI O 300 OPERAZIONI TRACCIATE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA GRATUITO O ABBIA BUONI RISULTATI NEI BACKTEST. Monitorare le performance delle operazioni in tempo reale è il modo più semplice per osservare le prestazioni di un EA con dati che non ha mai visto prima.

 

Processo di ottimizzazione Boring Pips - Un rigoroso processo di convalida che crea una differenza.

Boring Pips è sottoposto a un completo e personalizzato processo di ottimizzazione chiamato Anti-overfitting. Si tratta di un robusto processo di ottimizzazione implementato per eliminare qualsiasi influenza dell'overfitting sul sistema di trading, garantendo la generalità del modello costruito. Si prega di fare riferimento all'articolo collegato nella Parte 2 sopra per una visione più approfondita di questo processo.

Il processo di Anti-overfitting consiste in 3 fasi:

- Ottimizzazione iniziale: Questa fase prevede l'ottimizzazione di Boring Pips utilizzando dati storici dal 2010 al 2019. Lo scopo di questa fase è testare la premessa iniziale della strategia di trading ed estrarre i valori dei parametri più robusti.

- Walk-forward: Nella seconda fase, i parametri che si sono comportati bene nella prima fase vengono testati utilizzando dati completamente nuovi che vanno dal 2019 al 2022. L'obiettivo è garantire la stabilità del sistema di trading con dati freschi e valutare il potere predittivo del modello.

- Stress testing: I valori dei parametri che superano le prime due fasi saranno sottoposti a stress testing. In questo test finale, viene utilizzato un algoritmo di simulazione per introdurre variabili come Rumore e Ritardo ai punti di ingresso e uscita iniziali (determinati dai parametri selezionati dalla fase di Walk-forward). L'obiettivo è spingere il sistema al di là della sua "zona di comfort" e valutare la tolleranza del sistema a fattori casuali come ritardo e rumore.

Monitoraggio del trading in tempo reale: I valori dei parametri più robusti estratti dal processo di Anti-overfitting sono stati testati per le prestazioni di trading con un conto reale dal 10 ottobre 2022. Questo conto viene monitorato tramite il link sottostante.

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.

 

Introduzione all'algoritmo Boring Pips

Il sistema di trading Boring Pips è una combinazione di algoritmi di intelligenza artificiale all'avanguardia e strategie di trading classiche che coinvolgono: momento, zone di offerta e domanda e ritracciamenti di Fibonacci. In particolare, l'EA utilizza una formula avanzata basata su algoritmi di apprendimento approfondito per misurare contemporaneamente il momento dei prezzi su 4 time-frame. Questa analisi aiuta a individuare casi in cui si verifica una sincronizzazione nella diminuzione del momento del prezzo nelle potenziali zone di offerta e domanda, consentendo al sistema di prendere decisioni di trading informate. L'intero processo, dalla scansione dei segnali all'ingresso e all'uscita dalle posizioni, è completamente automatizzato in 4 fasi:

- Fase 1: Viene utilizzato un algoritmo avanzato per scansionare continuamente le zone di offerta e domanda, che sono aree potenziali in cui è probabile che i prezzi reagiscano.

- Fase 2: Boring Pips utilizza un algoritmo sofisticato e unico creato dall'intelligenza artificiale per rilevare eventuali cambiamenti nel momento del prezzo dopo un forte movimento dei prezzi su diversi time-frame.

- Fase 3: Il sistema prende decisioni di trading quando il prezzo perde momentum nelle zone di offerta e domanda precedentemente identificate, prevedendo una inversione di tendenza.

- Fase 4: Boring Pips gestisce le operazioni in base alla regola della distribuzione di probabilità per garantire il massimo sfruttamento del vantaggio di trading che il punto di ingresso offre.

 

Caratteristiche

 Nome

 Boring Pips

 Versione

 4.30

 Piattaforma

 MT4, MT5

 Strategie di trading

 Momentum, Zone di offerta e domanda, Ritracimento di Fibonacci, Intelligenza artificiale

 Coppie consigliate

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

 Time-frame

 M5

 MultiCurrency EA

 Sì. Un grafico per tutti i simboli

 Takeprofit

 Sì. Trailing

 Stoploss

 Sì. Fisso

 Grid

 Opzionale

 Martingala

 Opzionale

 Gestione del rischio manuale

 Sì. Stop entry / Chiudi tutte le posizioni


Installazione consigliata

  •  Installa Boring Pips su uno dei grafici di AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD, con un time-frame di M5.
  •  Simboli di trading: seleziona la coppia di valute di trading (ottimizzata per AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).
  •  Modalità di rischio: seleziona una modalità di rischio appropriata (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).
  •  Saldo base: Scegli l'importo di saldo da allocare per il trading.
  •  Impostazioni di personalizzazione: consulta le istruzioni dettagliate.
  •  Impostazioni di gestione del rischio: consulta le istruzioni dettagliate

- È altamente consigliato eseguire il backtesting con dati di alta qualità di modellazione forniti da fornitori di tick di terze parti come Tick Data Suite o Tick Story.

- Ti prego di inviarmi un messaggio dopo l'acquisto dell'EA per ricevere il supporto completo.

Se hai domande o feedback su Boring Pips, non esitare a inviarmi un messaggio privato.


Recensioni
Theodore
411
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Ed
243
Ed 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
869
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Theodore
411
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Top Forex
271
Top Forex 2025.04.12 06:01 
 

I had a bad drawdown 2 days ago on Audcad finished with a stop loss...anyone experienced the same?

Ed
243
Ed 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

Igor Gorodnichii
220
Igor Gorodnichii 2024.12.10 06:45 
 

7 days have passed, and there are no open orders... who needs EA with one trade per month?

Thi Thu Ha Hoang
4397
Risposta dello sviluppatore Thi Thu Ha Hoang 2024.12.10 12:32
Hi Igor, I'm sorry to hear about your negative experience with Boring Pips EA. MQL5 statistics show that the Medium Risk EA trades about 6 times a week, but this can vary. There may be gaps of several days or weeks without trades, depending on market conditions. December and January typically see the lowest trading activity due to the holidays. Thank you for taking the time to learn the EA. It’s designed to run automatically, so I recommend leaving it installed and checking back later. I hope your next experience is more positive and encourages you to reconsider. Best regards, Andy
xswxsw151
348
xswxsw151 2024.11.15 16:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

NN
869
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Yasser Alnaqeeb
810
Yasser Alnaqeeb 2024.02.03 13:54 
 

Unlike many other EAs in the market, this EA is so user-friendly that does not require any skills to adjust the settings, just choose between low, medium and high frequency trading, actually there is not much risk involved with high-risk, it can be easily used for a retirement plan. Thank you Thi Thu for this piece of art.

Albert Ebenezer
601
Albert Ebenezer 2024.01.18 17:31 
 

I'm extremely happy with the EA performance so far. It's been a few months and it's operating very consistently. Andy went beyond anyone's expectation in assisting me to setup the EA to test out even before I purchased it. The EA trades very sensibly and is extremely safe. This is the first EA I have come across that is trading so safe. All his claims and description are very valid. Andy is very helpful and really sincere in his desire for purchasers to succeed. It was very evident from my dealing with Andy and it's very hard to come across such developers to the level Andy operates. I'm so grateful that he helped me to alleviate my concerns and helped me without expecting anything in return. These are marks of true gentlemanship and need to be spoken off loud and clear :) I highly recommend this EA for anyone who wants a stable, safe and consistent passive income on full auto mode. I usually baby sit most EA's but I quickly realised that I can run this on full auto and never need to see it again. It's a typical set and forget EA which you rarely find these days. Thank you very much for all you help Andy. Kindly accept my sincere appreciation and you deserved it very much.

miko nata
203
miko nata 2024.01.16 04:31 
 

Great EA, seller fast respon, very good support

Jean Philippe Groleau
1014
Jean Philippe Groleau 2023.12.14 20:26 
 

I am making money, this ea is pretty user friendly. I wish i had this ea when i started trading forex.

Giam Zhen Rong Colin
257
Giam Zhen Rong Colin 2023.11.23 14:39 
 

Very prompt reply and answered most of my queries and doubt before purchasing. Looking forward to the first few weeks of the EA trading! Will be updating on my performance

Update:

26/12

Very little trades this month, but overall it is still making money in november. Need 2 more months before i'll update again

Lucas Marcelo Morgan
381
Lucas Marcelo Morgan 2023.11.13 17:23 
 

I want to give a big thank you to the developer for creating this EA, and providing such good support. I've been running it for roughly a month and a half now on a live account set to high risk, with otherwise default settings. It performs very well! My initial deposit of 5k has gained about ~600 dollars since starting. Before I committed to using it, I ran through many back tests, using real tick data from tick data suite (dukascopy) and configured commissions, slippage, every tick using real ticks, etc. for the closest to real simulation I could get. So far can say it matches back testing fairly well. Now, for a word of caution - this EA's default functionality does utilize grid/martingale. This isn't something I say as a criticism of the EA, it's part of it's design. You can also turn it off if you want a non grid/marti system that uses the ML backend the author has developed for placing trades. That said, as always use caution and maybe consider trading at lower risk settings.. For example, September-November 2023 was a rough time for those trading the AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD pairs, as some world news, wars and who knows what else created some price action that deviated from the norm, and created a pretty significant amount of drawdown that lasted close to a month. It didn't just apply to boring pips, my other EA (waka waka) also suffered pretty intense drawdowns, not quite as intense as boring pips but also boring pips earns so much more per month at the highest risk setting compared to waka that I think it's a fair comparison. That said, I like the way boring pips handles martingale, it feels less aggressive somehow. That's very subjective and meaningless metric but just my impression. Ok, so another thing I have been testing is how this EA works on other currency pairs. It was not designed for other pairs, but given the rigorous attention to preventing over fitting I thought I'd give it a try. My tests so far have shown that growth curves are similar, however risk of ruin is almost guaranteed to happen within a year using high risk. Risk of ruin is likely to one day happen for the intended pairs as well, but in all my backtests I have not run into that yet. I'd say high risk is probably only acceptable if you can afford to lose that cash, medium risk feels very good, I think I'll switch to that after a few months of compounding, and low risk feels like something I can go to sleep at night and not worry about from what I've seen from the back tests. I've got lots more to test, different risk levels for other currency pairs. Anyways, thank you again to the developer and I do highly recommend this EA.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1178
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.10.04 10:38 
 

Acheté il y a deux jours, et déjà dans le positif. Il fonctionne sur 3 de mes comptes + darwinex Zero et il rapporte des gains. Très précis et rentable. Actuellement j'utilise la stratégie Low Risk comme conseillé pour voir comment il fonctionne. Je reviendrais d'ici un mois avec plus de chiffres mais dans l'immédiat je ne peux que conseiller cet EA. Configuration simple, resultats positifs... Je valide et mérite plus de 5 étoiles. Bravo et merci aux developpeurs !

z35f0021
341
z35f0021 2023.09.22 12:23 
 

Backtested with TDS. Great EA with very stable results and low DD. Also, the author is a great and trustworthy author who responds quickly and politely to questions.

Wei Peng Li
326
Wei Peng Li 2023.09.15 10:52 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Barat Ongso
721
Barat Ongso 2023.09.04 03:39 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

happy.days
65
happy.days 2023.08.24 06:50 
 

He is very kind! Thank you very much for giving me many advice. I opened a forex account and started trading today. :)

Thi Thu Ha Hoang
4397
Risposta dello sviluppatore Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:53
Dear Ryuji, you are always welcome!
[Eliminato] 2023.08.24 06:00 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Thi Thu Ha Hoang
4397
Risposta dello sviluppatore Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:22
Thank you for your feedback, please message me anytime you need support.
Rispondi alla recensione