BeiDou Trend

Beidou Trend EA ist ein Trend EA mit einem großen Gewinn-Verlust-Verhältnis. Breakout Trading ist eine sehr alte Methode. Sie ist seit Livermore in den 1900er Jahren weit verbreitet. Das ist mehr als 120 Jahre her. Diese Methode ist immer effektiv, besonders bei XAUUSD und Gold mit hoher Volatilität.

Ich verwende die Breakout-Methode seit Beginn meiner Investmentkarriere, um mit dem XAUUSD Gewinne zu erzielen. Ich bin mit dieser Methode vertraut. Sie ist alt, einfach und effektiv. Beidou Trend EA wurde auf der Grundlage von Rising Sun Gold EA verbessert. 30M hat 4 Modelle. Gleichzeitig kann das 30M-Modell auf dem 60M-Chart verwendet werden, und Sie können weitere 4 Modelle erhalten. 60M hat 3 Modelle, die auch auf H4 erweitert werden können, aber ich denke nicht, dass es notwendig ist. Daher hat es mindestens 7 Modelle und kann auf 11 Modelle und mehr erweitert werden. Ich verwende aber normalerweise nur die 7 Standardmodelle.

Live-Signal.

Wenn Sie Fragen zu den EA-Einstellungen haben, können Sie sie hier diskutieren:Klicken Sie hier. Treten Sie der öffentlichen Diskussionsgruppe bei.


Beidou Trend EA Eigenschaften :

  1. Alle Parameter sind eingestellt, und es ist einfach zu bedienen. Benutzer müssen nur das Lot einstellen und das Modell auswählen.
  2. Zeigen Sie die Transaktionsergebnisse ehrlich. Es wird nicht gerade nach oben wachsen, sondern in einer gewundenen, aber kontinuierlichen Art und Weise wachsen.
  3. Objektorientierte Programmierung, schnelle Programmablaufgeschwindigkeit
  4. Ein Auftrag nach dem anderen, kein Raster, kein Martingal
  5. Verwendung von Fixed Stop und Trailing Stop
  6. Verfügbar in einer Vielzahl von Kombinationen.


Anwendung

  • Zyklus: 30M, H1
  • Instrumente: XAUUSD, Gold, GOLD
  • Mindesteinlage: $100, hohes Risiko. Empfohlenes mittleres Risiko für jedes Modell: $100, 0,01 Lot. Risiko-Warnung: Handeln Sie nicht mit großen Positionen.
  • Konto: ECN /RaW/STP
  • VPS wird empfohlen


Auswahl:
Gar Hoe Gary Au
878
Gar Hoe Gary Au 2025.05.11 15:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension