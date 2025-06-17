Dynamic Pips MT5

5

  • Trumps zweite Amtszeit hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern.
  • Die Spannungen im Nahen Osten haben sich verschärft – zuletzt zwischen Israel und Iran – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpreise ist.
  • Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht ohne absehbares Ende weiter und treibt die geopolitische Instabilität weiter voran.
  • Wirtschaftlicher Nationalismus nimmt zu, während internationale Zusammenarbeit zerbricht.
  • Lieferketten bleiben anfällig, und inflationäre Belastungen nehmen in den großen Volkswirtschaften weiter zu.

Finanzmärkte sind anfälliger und unvorhersehbarer als je zuvor. Hast du deine Handelsstrategie bereits an diese neue Realität angepasst?

Um diese turbulente Zeit erfolgreich zu meistern, brauchen Trader mehr als nur traditionelle Strategien.
Du benötigst ein System, das nicht ausschließlich auf große Bewegungen einzelner Währungspaare angewiesen ist, sondern kontinuierlich Chancen über viele Märkte hinweg nutzt. Außerdem brauchst du intelligenten Kapitalschutz, der Verluste begrenzt, wenn sich Marktannahmen als falsch herausstellen. Und vor allem: Du brauchst vollständige Flexibilität, um die Strategie an deinen Stil und deine Risikotoleranz anzupassen.
Dynamic Pips EA wurde entwickelt, um Tradern in volatilen und unsicheren Märkten Stabilität und Performance zu ermöglichen. Es basiert auf drei Kernprinzipien:
Diversifikation, Kapitalschutz und tiefe Anpassbarkeit.

1. Diversifikation durch Handel mit mehreren Währungspaaren:

Anstatt das Risiko auf wenige Paare zu konzentrieren, handelt Dynamic Pips EA aktiv mit über 10 Haupt- und Nebenwährungspaaren. Diese Marktbreite erhöht die Zahl der Einstiegsmöglichkeiten und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Kursbewegungen. Gerade in Zeiten globaler Unsicherheit – wenn Währungen durch politische Ereignisse, Sanktionen oder Wirtschaftsnachrichten beeinflusst werden – kann diese Diversifikation für stabilere Ergebnisse sorgen und profitable Chancen in anderen Märkten aufdecken.

2. Intelligentes gruppenbasiertes Stop-Loss-System:

Dynamic Pips EA nutzt einen einzigartigen pip-basierten Gruppen-Stop-Loss-Mechanismus, der alle Positionen innerhalb einer Gruppe schließt, wenn ein definierter Verlustschwellenwert erreicht wird. So werden unkontrollierte Verluste verhindert und das Kapital geschützt, selbst wenn die ursprüngliche Markteinschätzung falsch war. Dieses System ist individuell auf die Volatilität und Charakteristik jedes Währungspaars abgestimmt.

3. Maximale Flexibilität durch tiefgreifende Individualisierung:

Jeder Trader hat seinen eigenen Stil – in Bezug auf Risiko, bevorzugte Paare, Trade-Management und Strategie. Dynamic Pips EA bietet vollständige Kontrolle über interne Parameter: Von Signalstärke und Handelsfrequenz über Risiko pro Paar bis zur Trade-Richtung – alles kann individuell angepasst werden. Ob vorsichtiger Kapitalerhalt oder aggressives Scalping: Der EA lässt sich exakt auf deine Trading-Philosophie abstimmen.

Diese drei Funktionen machen Dynamic Pips EA zu einem starken, anpassungsfähigen Werkzeug, das Trader unterstützt, den Markt aktiv zu meistern, statt von dessen Unsicherheiten überrascht zu werden.


Siehe hier den Dynamic Pips Input & Installation Guide: Dynamic Pips Input & Installation Guide

Einstellungsdatei des Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File

MT5-Version verfügbar: MT5

Weitere Produkte und Live-Trading-Leistung: Live signals


Technische Daten

 Name

 Dynamic Pips

 Version

 2.1

 Platform

 MT4, MT5

 Handelsstrategien

 Momentum, Angebots- & Nachfragezonen, Fibonacci-Retracement, Künstliche Intelligenz

 Empfohlene Paare

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Zeitrahmen

 M5

 Einzelsymbol-EA

 Ja – ein Chart pro Symbol

 Takeprofit

 Ja – mit Trailing-Funktion

 Stoploss

 Ja – fest

 Grid

 Optional

 Martingale

 Optional

 Risikomanagement

 1. Handel stoppen / alle Positionen schließen bei voreingestelltem Drawdown
 2. Gruppenbasierter Stop-Loss bei Fehlschlag der Marktannahme
 Volle Kontrolle  Signalfilter, Frequenz, Richtung, Gaps, TP, SL, Volumen, Risikoverteilung, Schließregeln u.v.m.


Empfohlenes Mindestkapital: $1000

Portfolio-Empfehlungen je nach Kontogröße:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 oder mehr: Alle 11 unterstützten Paare — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Diese Vorschläge basieren auf den vorgefertigten Preset-Dateien in: "Dynamic Pips EA: Installation File".


Haftungsausschluss

Die dargestellten Leistungskennzahlen und erwarteten Ergebnisse basieren auf Anti-overfitting-Forschung unter Verwendung von Tick-Daten Dritter (Tick Data Suite und Tickstory) für den Zeitraum 2010–2023 und auf der Annahme, dass sich vergangene Markteigenschaften ganz oder teilweise in der Zukunft fortsetzen.

Die Backtest-Ergebnisse werden ausschließlich zu illustrativen Zwecken bereitgestellt, um das Verhalten der Handelsstrategie zu veranschaulichen, und sollten nicht als Garantie, Hinweis oder verlässliche Grundlage für zukünftige Performance, Erträge oder Risikoniveaus angesehen werden.

Bei Fragen oder Feedback zum Dynamic Pips EA sende mir gerne eine private Nachricht.

Bewertungen 16
Kbneoinvest
115
Kbneoinvest 2025.10.08 04:05 
 

Running with medium for 2 weeks, so far so good. will continue to monitor to update my review. Andy, I sent you a message regarding Boring pips. please respond.

Lars Laeremans
248
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

Antwort auf eine Rezension