Boring Pips MT4

你是否曾经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？



最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。

一些开发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。

如果你对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章：

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

有几种方法可以避免在仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少5个月或300笔跟踪交易的实时交易结果的情况下，绝对不要使用专家顾问，无论它是免费的还是有良好的回测结果。监控实时交易的表现是观察EA在之前从未见过的数据下表现的最简单方法。





Boring Pips 优化过程 - 一个严格的验证过程，创造出差异。

Boring Pips 经历了一种全面而量身定制的优化过程，称为反过拟合。这是一个强大的优化过程，旨在消除过拟合对交易系统的任何影响，确保构建模型的普适性。有关此过程的更详细信息，请参考上述第2部分中的链接文章。

反过拟合过程包括3个阶段：

- 初始优化：该阶段涉及使用2010年至2019年的历史数据对Boring Pips 进行优化。此阶段的目的是测试交易策略的初始假设并提取最稳健的参数值。

- 前向测试：在第二阶段中，使用完全新的数据范围从2019年到2022年测试在第一阶段表现良好的参数。目标是确保交易系统在新鲜数据下的稳定性，并评估模型的预测能力。

- 压力测试：通过前两个阶段的参数值将进行压力测试。在这个最后的测试中，使用模拟算法引入噪声和滞后等变量到初始的入场和出场点（由前向测试阶段选择的参数确定）。目标是将系统推到其“舒适区”之外，并评估系统对滞后和噪声等随机因素的容忍度。

实时交易监控：从2022年10月10日起，通过一个真实账户对从反过拟合过程中提取的最稳健的参数值进行了交易绩效测试。该账户通过下方的链接进行跟踪。





Boring Pips 算法介 绍

Boring Pips交易系统是一种融合了尖端人工智能算法和经典交易策略的系统，包括：动量、供需区域和Fibonaci回撤。具体而言，该EA利用基于深度学习算法的高级公式来同时测量4个时间框架内价格的动量。这种分析有助于识别价格动量在潜在的供需区域下降的同步情况，使系统能够做出明智的交易决策。从信号扫描到进出仓位的整个过程完全自动化，分为4个步骤：

- 第一步：使用先进的算法持续扫描供需区域，这些区域是价格可能反应的潜在区域。

- 第二步：Boring Pips使用人工智能创建的复杂而独特的算法，在不同时间框架中的强劲价格波动后检测价格动量的任何变化。

- 第三步：当价格在之前确定的供需区域失去动量时，系统会做出交易决策，预测价格将发生反转。

- 第四步：Boring Pips根据概率分布规则管理交易，以确保最大程度地利用入场点所带来的交易优势。





功能

名称 Boring Pips 版本 4.30 平台 MT4, MT5 交易策略 动能、供需区域、斐波那契回撤、人工智能 推荐货币对 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD 时间框架 M5 多货币EA 是的。一个图表适用于所有符号 止盈 是的。追踪 止损 是的。固定 网格 可选 马丁格尔 可选 手动风险管理 是的。停止进入/关闭所有仓位





推荐安装

在 AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD 图表上安装 Boring Pips ， 时间框架为 M5 。

交易品种： 选择交易货币对（优化为 AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD ）。

风险模式：选择适当的风险模式 (Boring, Low risk, Medium risk or High risk) 。

基 础余额：选择用于交易的余额金额。

个性化设置： 请参考详细说明。

风险管理设置：请参考详细说明。

免责声明 本文件中所展示的业绩数据和预期结果基于 Anti-overfitting 研究，并使用第三方提供的逐笔数据（Tick Data Suite 和 Tickstory），覆盖时间范围为 2010–2023 年，前提假设为过去的市场特征在未来将全部或部分延续。 回测结果仅用于说明交易策略的运行行为，不应被视为对任何未来业绩、收益或风险水平的保证、暗示或可靠依据。

如果对Boring Pips有任何疑问或反馈，请随时给我发送私信。