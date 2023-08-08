Boring Pips MT4

4.54

你是否曾经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？

最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。

一些开发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。

如果你对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章：

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

有几种方法可以避免在仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少5个月或300笔跟踪交易的实时交易结果的情况下，绝对不要使用专家顾问，无论它是免费的还是有良好的回测结果。监控实时交易的现是观察EA在之前从未见过的数据下表现的最简单方法。


Boring Pips 优化过程 - 一个严格的验证过程，创造出差异。

Boring Pips 经历了一种全面而量身定制的优化过程，称为反过拟合。这是一个强大的优化过程，旨在消除过拟合对交易系统的任何影响，确保构建模型的普适性。有关此过程的更详细信息，请参考上述第2部分中的链接文章。

过拟合过程包括3阶段：

- 初始优化：该阶段涉及使用2010年至2019年的历史数据对Boring Pips 进行优化。此阶段的目的是测试交易策略的初始假设并提取最稳健的参数值。

- 前向测试：在第二阶段中，使用完全新的数据范围从2019年到2022测试在第一阶段表现良好的参数。目标是确保交易系统在新鲜数据下的稳定性，并评估模型的预测能力。

- 压力测试：通过前两个阶段的参数值将进行压力测试。在这个最后的测试中，使用模拟算法引入噪声和滞后等变量到初始的入场和出场点（由前向测试阶段选择的参数确定）。目标是将系统推到其舒适区之外，并评估系统对滞后和噪声等随机因素的容忍度。

实时交易监控：从20221010日起，通过一个真实账户对从反过拟合过程中提取的最稳健的参数值进行了交易绩效测试。该账户通过下方的链接进行跟踪。

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.


Boring Pips算法介

Boring Pips交易系统是一种融合了尖端人工智能算法和经典交易策略的系统，包括：动量、供需区域和Fibonaci回撤。具体而言，EA利用基于深度学习算法的高级公式来同时测量4时间框架内价格的动量。这种分析有助于识别价格动量在潜在的供需区域下降的同步情况，使系统能够做出明智的交易决策。从信号扫描到进出仓位的整个过程完全自动化，分为4个步骤：

- 第一步：使用先的算法持续扫描供需区域，这些区域是价格可能反应的潜在区域。

- 第二步Boring Pips使用人工智能创建的复杂而独特的算法，在不同时间框架中的强劲价格波动后检测价格动量的任何变化。

- 第三步：当价格在之前确定的供需区域失去动量时，系统会做出交易决策，预测价格将发生反转。

- 第四步Boring Pips根据概率分布规则管理交易，以确保最大程度地利用入场点所带来的交易优势。


功能

 名称

 Boring Pips

 版本

 4.30

 平台

 MT4, MT5

 交易策略

 动能、供需区域、斐波那契回撤、人工智能

 推荐货币对

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

 时间框架

 M5

 货币EA

 是的。一个图表适用于所有符号

 止盈

 是的。追踪

 

 是的。固定

 网格

 

 马丁格尔

 

 动风险管理

 是的。停止进入/闭所有仓位


推荐安装

  •  AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD图表上安装Boring Pips时间框架为M5
  •  交易品种：选择交易货币对（优化为AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD）。
  •  风险模式：选择适当的风险模式 (Boring, Low risk, Medium risk or High risk)
  •  础余额：选择用于交易的余额金额。
  •  个性化设置：请参考详细说明
  •  风险管理设置：请参考详细说明

免责声明

本文件中所展示的业绩数据和预期结果基于 Anti-overfitting 研究，并使用第三方提供的逐笔数据（Tick Data Suite 和 Tickstory），覆盖时间范围为 2010–2023 年，前提假设为过去的市场特征在未来将全部或部分延续。

回测结果仅用于说明交易策略的运行行为，不应被视为对任何未来业绩、收益或风险水平的保证、暗示或可靠依据。

如果Boring Pips有任何疑问或反馈，请随时给我发送私信。 

评分 18
Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Top Forex
271
Top Forex 2025.04.12 06:01 
 

I had a bad drawdown 2 days ago on Audcad finished with a stop loss...anyone experienced the same?

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2024.12.10 06:45 
 

7 days have passed, and there are no open orders... who needs EA with one trade per month?

Thi Thu Ha Hoang
4536
来自开发人员的回复 Thi Thu Ha Hoang 2024.12.10 12:32
Hi Igor, I'm sorry to hear about your negative experience with Boring Pips EA. MQL5 statistics show that the Medium Risk EA trades about 6 times a week, but this can vary. There may be gaps of several days or weeks without trades, depending on market conditions. December and January typically see the lowest trading activity due to the holidays. Thank you for taking the time to learn the EA. It’s designed to run automatically, so I recommend leaving it installed and checking back later. I hope your next experience is more positive and encourages you to reconsider. Best regards, Andy
xswxsw151
348
xswxsw151 2024.11.15 16:41 
 

用户没有留下任何评级信息

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Yasser Alnaqeeb
813
Yasser Alnaqeeb 2024.02.03 13:54 
 

Unlike many other EAs in the market, this EA is so user-friendly that does not require any skills to adjust the settings, just choose between low, medium and high frequency trading, actually there is not much risk involved with high-risk, it can be easily used for a retirement plan. Thank you Thi Thu for this piece of art.

Albert Ebenezer
601
Albert Ebenezer 2024.01.18 17:31 
 

I'm extremely happy with the EA performance so far. It's been a few months and it's operating very consistently. Andy went beyond anyone's expectation in assisting me to setup the EA to test out even before I purchased it. The EA trades very sensibly and is extremely safe. This is the first EA I have come across that is trading so safe. All his claims and description are very valid. Andy is very helpful and really sincere in his desire for purchasers to succeed. It was very evident from my dealing with Andy and it's very hard to come across such developers to the level Andy operates. I'm so grateful that he helped me to alleviate my concerns and helped me without expecting anything in return. These are marks of true gentlemanship and need to be spoken off loud and clear :) I highly recommend this EA for anyone who wants a stable, safe and consistent passive income on full auto mode. I usually baby sit most EA's but I quickly realised that I can run this on full auto and never need to see it again. It's a typical set and forget EA which you rarely find these days. Thank you very much for all you help Andy. Kindly accept my sincere appreciation and you deserved it very much.

miko nata
214
miko nata 2024.01.16 04:31 
 

用户没有留下任何评级信息

Jean Philippe Groleau
1029
Jean Philippe Groleau 2023.12.14 20:26 
 

I am making money, this ea is pretty user friendly. I wish i had this ea when i started trading forex.

Giam Zhen Rong Colin
308
Giam Zhen Rong Colin 2023.11.23 14:39 
 

Very prompt reply and answered most of my queries and doubt before purchasing. Looking forward to the first few weeks of the EA trading! Will be updating on my performance

Update:

26/12

Very little trades this month, but overall it is still making money in november. Need 2 more months before i'll update again

Lucas Marcelo Morgan
387
Lucas Marcelo Morgan 2023.11.13 17:23 
 

I want to give a big thank you to the developer for creating this EA, and providing such good support. I've been running it for roughly a month and a half now on a live account set to high risk, with otherwise default settings. It performs very well! My initial deposit of 5k has gained about ~600 dollars since starting. Before I committed to using it, I ran through many back tests, using real tick data from tick data suite (dukascopy) and configured commissions, slippage, every tick using real ticks, etc. for the closest to real simulation I could get. So far can say it matches back testing fairly well. Now, for a word of caution - this EA's default functionality does utilize grid/martingale. This isn't something I say as a criticism of the EA, it's part of it's design. You can also turn it off if you want a non grid/marti system that uses the ML backend the author has developed for placing trades. That said, as always use caution and maybe consider trading at lower risk settings.. For example, September-November 2023 was a rough time for those trading the AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD pairs, as some world news, wars and who knows what else created some price action that deviated from the norm, and created a pretty significant amount of drawdown that lasted close to a month. It didn't just apply to boring pips, my other EA (waka waka) also suffered pretty intense drawdowns, not quite as intense as boring pips but also boring pips earns so much more per month at the highest risk setting compared to waka that I think it's a fair comparison. That said, I like the way boring pips handles martingale, it feels less aggressive somehow. That's very subjective and meaningless metric but just my impression. Ok, so another thing I have been testing is how this EA works on other currency pairs. It was not designed for other pairs, but given the rigorous attention to preventing over fitting I thought I'd give it a try. My tests so far have shown that growth curves are similar, however risk of ruin is almost guaranteed to happen within a year using high risk. Risk of ruin is likely to one day happen for the intended pairs as well, but in all my backtests I have not run into that yet. I'd say high risk is probably only acceptable if you can afford to lose that cash, medium risk feels very good, I think I'll switch to that after a few months of compounding, and low risk feels like something I can go to sleep at night and not worry about from what I've seen from the back tests. I've got lots more to test, different risk levels for other currency pairs. Anyways, thank you again to the developer and I do highly recommend this EA.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1218
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.10.04 10:38 
 

Acheté il y a deux jours, et déjà dans le positif. Il fonctionne sur 3 de mes comptes + darwinex Zero et il rapporte des gains. Très précis et rentable. Actuellement j'utilise la stratégie Low Risk comme conseillé pour voir comment il fonctionne. Je reviendrais d'ici un mois avec plus de chiffres mais dans l'immédiat je ne peux que conseiller cet EA. Configuration simple, resultats positifs... Je valide et mérite plus de 5 étoiles. Bravo et merci aux developpeurs !

z35f0021
341
z35f0021 2023.09.22 12:23 
 

Backtested with TDS. Great EA with very stable results and low DD. Also, the author is a great and trustworthy author who responds quickly and politely to questions.

Wei Peng Li
336
Wei Peng Li 2023.09.15 10:52 
 

用户没有留下任何评级信息

Barat Ongso
741
Barat Ongso 2023.09.04 03:39 
 

用户没有留下任何评级信息

happy.days
65
happy.days 2023.08.24 06:50 
 

He is very kind! Thank you very much for giving me many advice. I opened a forex account and started trading today. :)

Thi Thu Ha Hoang
4536
来自开发人员的回复 Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:53
Dear Ryuji, you are always welcome!
[删除] 2023.08.24 06:00 
 

用户没有留下任何评级信息

Thi Thu Ha Hoang
4536
来自开发人员的回复 Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:22
Thank you for your feedback, please message me anytime you need support.
回复评论