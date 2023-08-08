Boring Pips MT4

4.54

✨✨✨ O Natal e o Ano Novo chegaram — qual é o seu plano de trading para 2026? 🎄🎄🎄
🔥 40% DE DESCONTO no Boring Pips EA 🔥
Garanta 8 ativações por apenas $399 USDoferta por tempo limitado!

🚀 Por que escolher o Boring Pips EA?
Desempenho comprovado165 semanas de sinais acompanhados com 1300%+ de lucro
Configuração rápida e fácil – comece em minutos
Totalmente automatizado – negocie com precisão e confiança

Corra!
Esta oferta é limitada aos primeiros 10 compradores ou até 7 de janeiro de 2026 — o que acontecer primeiro.


Você já se perguntou por que a maioria dos consultores especializados não é eficaz nas negociações ao vivo, apesar de seu desempenho perfeito nos testes retrospectivos?

A resposta mais provável é over-fitting. Muitos EAs são criados para 'aprender' e se adaptar perfeitamente aos dados históricos disponíveis, mas falham em prever o futuro devido à falta de generalização no modelo construído.

Alguns desenvolvedores simplesmente não sabem da existência do over-fitting, ou sabem, mas não têm uma maneira de evitá-lo. Outros o exploram como uma ferramenta para embelezar os resultados dos testes retrospectivos, adicionando dezenas de parâmetros de entrada sem considerar a significância estatística, tornando a estratégia de negociação excessivamente adaptada aos dados históricos e tentando convencer os outros de que seu EA pode alcançar um desempenho semelhante no futuro.

Se você está interessado nesse assunto fascinante e deseja obter uma compreensão mais profunda do over-fitting, consulte meus artigos aqui:

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Existem várias maneiras de evitar perder dinheiro em um consultor especializado cuja única 'vantagem' é a leitura de dados passados, e a maneira mais fácil é NUNCA USAR UM CONSULTOR ESPECIALIZADO SEM RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO AO VIVO POR PELO MENOS 5 MESES OU 300 NEGOCIAÇÕES MONITORADAS, INDEPENDENTEMENTE DE SER GRATUITO OU TER BONS RESULTADOS NOS TESTES RETROSPECTIVOS. Monitorar o desempenho das negociações ao vivo é a maneira mais simples de observar o desempenho de um EA com dados que ele nunca viu antes.

 

Processo de otimização Boring Pips - Um rigoroso processo de validação que cria diferença.

O Boring Pips passa por um processo abrangente e personalizado de otimização chamado Anti-overfitting. Este é um processo robusto de otimização implementado para eliminar qualquer influência de overfitting no sistema de negociação, garantindo a generalidade do modelo construído. Consulte o artigo vinculado na Parte 2 acima para obter uma visão mais detalhada desse processo.

O processo Anti-overfitting consiste em 3 estágios:

- Otimização inicial: Esta etapa envolve a otimização do Boring Pips usando dados históricos de 2010 a 2019. O objetivo desta fase é testar a premissa inicial da estratégia de negociação e extrair os valores de parâmetros mais robustos.

- Walk-forward: Na segunda etapa, os parâmetros que se saíram bem na primeira etapa são testados usando dados completamente novos de 2019 a 2022. O objetivo é garantir a estabilidade do sistema de negociação com dados atualizados e avaliar o poder preditivo do modelo.

- Teste de estresse: Os valores dos parâmetros que passam pelas duas primeiras etapas serão submetidos a um teste de estresse. Neste teste final, um algoritmo de simulação é usado para introduzir variáveis como Ruído e Atraso nos pontos de entrada e saída iniciais (determinados pelos parâmetros selecionados na fase Walk-forward). O objetivo é levar o sistema além de sua "zona de conforto" e avaliar a tolerância do sistema a fatores aleatórios, como atraso e ruído.

Monitoramento de negociação ao vivo: Os valores de parâmetros mais robustos extraídos do processo Anti-overfitting foram testados para desempenho de negociação com uma conta real desde 10 de outubro de 2022. Esta conta está sendo rastreada pelo link abaixo.

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.


Introdução ao algoritmo Boring Pips

O sistema de negociação Boring Pips é uma combinação de algoritmos de inteligência artificial de ponta e estratégias de negociação clássicas envolvendo: momentum, zonas de oferta e demanda e retração de Fibonaci. Especificamente, o EA utiliza uma fórmula avançada baseada em algoritmos de aprendizado profundo para medir simultaneamente o momentum dos preços em 4 intervalos de tempo. Essa análise ajuda a identificar instâncias em que há sincronização na queda do momentum do preço em potenciais zonas de oferta e demanda, permitindo que o sistema tome decisões de negociação informadas. Todo o processo, desde a varredura de sinais até a entrada e saída das posições, é completamente automatizado em 4 etapas:

- Etapa 1: Um algoritmo avançado é usado para escanear continuamente as zonas de oferta e demanda, que são áreas potenciais onde os preços provavelmente reagirão.

- Etapa 2: O Boring Pips utiliza um algoritmo sofisticado e único criado por inteligência artificial para detectar qualquer mudança no momentum do preço após um movimento forte em diferentes intervalos de tempo.

- Etapa 3: O sistema toma decisões de negociação quando o preço perde momentum em zonas de oferta e demanda previamente identificadas, prevendo uma reversão.

- Etapa 4: O Boring Pips gerencia as negociações com base na regra de distribuição de probabilidade para garantir a máxima exploração da vantagem de negociação que o ponto de entrada oferece.

 

Características

 Nome

 Boring Pips

 Versão

 4.30

 Plataforma       

 MT4, MT5

 Estratégias de negociação

 Momentum, Zonas de oferta e demanda, Retração de Fibonacci, Inteligência artificial

 Pares recomendados

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

 Intervalo de tempo

 M5

 MultiCurrency EA

 Sim. Um gráfico para todos os símbolos

 Takeprofit

 Sim. Trailing

 Stoploss

 Sim. Fixo

 Grid

 Opcional

 Martingale

 Opcional

 Gerenciamento de risco manual

 Sim. Parar de entrar / Fechar todas as posições

Instalação recomendada

  •  Instale o Boring Pips em um dos gráficos AUDCAD / AUDNZD / NZDCAD, com um período de tempo de M5.
  •  Símbolos de negociação: selecione o par de moedas de negociação (otimizado para AUDCAD / AUDNZD / NZDCAD).
  •  Modo de risco: selecione um modo de risco apropriado (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).
  •  Saldo base: escolha a quantidade de saldo alocada para negociação.
  •  Configurações de personalização: consulte as instruções detalhadas.
  •  Configurações de gerenciamento de risco: consulte as instruções detalhadas

Aviso de responsabilidade

Os números de desempenho e os resultados esperados apresentados são derivados de uma pesquisa de Anti-overfitting baseada em dados de ticks de terceiros (Tick Data Suite e Tickstory) para o período de 2010 a 2023, sob a suposição de que as características de mercado passadas irão se manter total ou parcialmente no futuro.

Os resultados de backtest são fornecidos apenas para fins ilustrativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento da estratégia de negociação, e não devem ser considerados como garantia, indicação ou base fiável para qualquer desempenho, retorno ou nível de risco futuros.

Se você tiver alguma dúvida ou feedback sobre o Boring Pips, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada.
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Filtro:
Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Top Forex
271
Top Forex 2025.04.12 06:01 
 

I had a bad drawdown 2 days ago on Audcad finished with a stop loss...anyone experienced the same?

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

Igor Gorodnichii
225
Igor Gorodnichii 2024.12.10 06:45 
 

7 days have passed, and there are no open orders... who needs EA with one trade per month?

Thi Thu Ha Hoang
4536
Resposta do desenvolvedor Thi Thu Ha Hoang 2024.12.10 12:32
Hi Igor, I'm sorry to hear about your negative experience with Boring Pips EA. MQL5 statistics show that the Medium Risk EA trades about 6 times a week, but this can vary. There may be gaps of several days or weeks without trades, depending on market conditions. December and January typically see the lowest trading activity due to the holidays. Thank you for taking the time to learn the EA. It’s designed to run automatically, so I recommend leaving it installed and checking back later. I hope your next experience is more positive and encourages you to reconsider. Best regards, Andy
xswxsw151
348
xswxsw151 2024.11.15 16:41 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

Yasser Alnaqeeb
813
Yasser Alnaqeeb 2024.02.03 13:54 
 

Unlike many other EAs in the market, this EA is so user-friendly that does not require any skills to adjust the settings, just choose between low, medium and high frequency trading, actually there is not much risk involved with high-risk, it can be easily used for a retirement plan. Thank you Thi Thu for this piece of art.

Albert Ebenezer
601
Albert Ebenezer 2024.01.18 17:31 
 

I'm extremely happy with the EA performance so far. It's been a few months and it's operating very consistently. Andy went beyond anyone's expectation in assisting me to setup the EA to test out even before I purchased it. The EA trades very sensibly and is extremely safe. This is the first EA I have come across that is trading so safe. All his claims and description are very valid. Andy is very helpful and really sincere in his desire for purchasers to succeed. It was very evident from my dealing with Andy and it's very hard to come across such developers to the level Andy operates. I'm so grateful that he helped me to alleviate my concerns and helped me without expecting anything in return. These are marks of true gentlemanship and need to be spoken off loud and clear :) I highly recommend this EA for anyone who wants a stable, safe and consistent passive income on full auto mode. I usually baby sit most EA's but I quickly realised that I can run this on full auto and never need to see it again. It's a typical set and forget EA which you rarely find these days. Thank you very much for all you help Andy. Kindly accept my sincere appreciation and you deserved it very much.

miko nata
214
miko nata 2024.01.16 04:31 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Jean Philippe Groleau
1029
Jean Philippe Groleau 2023.12.14 20:26 
 

I am making money, this ea is pretty user friendly. I wish i had this ea when i started trading forex.

Giam Zhen Rong Colin
309
Giam Zhen Rong Colin 2023.11.23 14:39 
 

Very prompt reply and answered most of my queries and doubt before purchasing. Looking forward to the first few weeks of the EA trading! Will be updating on my performance

Update:

26/12

Very little trades this month, but overall it is still making money in november. Need 2 more months before i'll update again

Lucas Marcelo Morgan
388
Lucas Marcelo Morgan 2023.11.13 17:23 
 

I want to give a big thank you to the developer for creating this EA, and providing such good support. I've been running it for roughly a month and a half now on a live account set to high risk, with otherwise default settings. It performs very well! My initial deposit of 5k has gained about ~600 dollars since starting. Before I committed to using it, I ran through many back tests, using real tick data from tick data suite (dukascopy) and configured commissions, slippage, every tick using real ticks, etc. for the closest to real simulation I could get. So far can say it matches back testing fairly well. Now, for a word of caution - this EA's default functionality does utilize grid/martingale. This isn't something I say as a criticism of the EA, it's part of it's design. You can also turn it off if you want a non grid/marti system that uses the ML backend the author has developed for placing trades. That said, as always use caution and maybe consider trading at lower risk settings.. For example, September-November 2023 was a rough time for those trading the AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD pairs, as some world news, wars and who knows what else created some price action that deviated from the norm, and created a pretty significant amount of drawdown that lasted close to a month. It didn't just apply to boring pips, my other EA (waka waka) also suffered pretty intense drawdowns, not quite as intense as boring pips but also boring pips earns so much more per month at the highest risk setting compared to waka that I think it's a fair comparison. That said, I like the way boring pips handles martingale, it feels less aggressive somehow. That's very subjective and meaningless metric but just my impression. Ok, so another thing I have been testing is how this EA works on other currency pairs. It was not designed for other pairs, but given the rigorous attention to preventing over fitting I thought I'd give it a try. My tests so far have shown that growth curves are similar, however risk of ruin is almost guaranteed to happen within a year using high risk. Risk of ruin is likely to one day happen for the intended pairs as well, but in all my backtests I have not run into that yet. I'd say high risk is probably only acceptable if you can afford to lose that cash, medium risk feels very good, I think I'll switch to that after a few months of compounding, and low risk feels like something I can go to sleep at night and not worry about from what I've seen from the back tests. I've got lots more to test, different risk levels for other currency pairs. Anyways, thank you again to the developer and I do highly recommend this EA.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1218
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.10.04 10:38 
 

Acheté il y a deux jours, et déjà dans le positif. Il fonctionne sur 3 de mes comptes + darwinex Zero et il rapporte des gains. Très précis et rentable. Actuellement j'utilise la stratégie Low Risk comme conseillé pour voir comment il fonctionne. Je reviendrais d'ici un mois avec plus de chiffres mais dans l'immédiat je ne peux que conseiller cet EA. Configuration simple, resultats positifs... Je valide et mérite plus de 5 étoiles. Bravo et merci aux developpeurs !

z35f0021
341
z35f0021 2023.09.22 12:23 
 

Backtested with TDS. Great EA with very stable results and low DD. Also, the author is a great and trustworthy author who responds quickly and politely to questions.

Wei Peng Li
336
Wei Peng Li 2023.09.15 10:52 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Barat Ongso
741
Barat Ongso 2023.09.04 03:39 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

happy.days
65
happy.days 2023.08.24 06:50 
 

He is very kind! Thank you very much for giving me many advice. I opened a forex account and started trading today. :)

Thi Thu Ha Hoang
4536
Resposta do desenvolvedor Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:53
Dear Ryuji, you are always welcome!
[Excluído] 2023.08.24 06:00 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Thi Thu Ha Hoang
4536
Resposta do desenvolvedor Thi Thu Ha Hoang 2023.08.24 06:22
Thank you for your feedback, please message me anytime you need support.
Responder ao comentário