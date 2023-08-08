Boring Pips MT4

✨✨✨ O Natal e o Ano Novo chegaram — qual é o seu plano de trading para 2026? 🎄🎄🎄

Você já se perguntou por que a maioria dos consultores especializados não é eficaz nas negociações ao vivo, apesar de seu desempenho perfeito nos testes retrospectivos?

A resposta mais provável é over-fitting. Muitos EAs são criados para 'aprender' e se adaptar perfeitamente aos dados históricos disponíveis, mas falham em prever o futuro devido à falta de generalização no modelo construído.

Alguns desenvolvedores simplesmente não sabem da existência do over-fitting, ou sabem, mas não têm uma maneira de evitá-lo. Outros o exploram como uma ferramenta para embelezar os resultados dos testes retrospectivos, adicionando dezenas de parâmetros de entrada sem considerar a significância estatística, tornando a estratégia de negociação excessivamente adaptada aos dados históricos e tentando convencer os outros de que seu EA pode alcançar um desempenho semelhante no futuro.

Se você está interessado nesse assunto fascinante e deseja obter uma compreensão mais profunda do over-fitting, consulte meus artigos aqui:

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Existem várias maneiras de evitar perder dinheiro em um consultor especializado cuja única 'vantagem' é a leitura de dados passados, e a maneira mais fácil é NUNCA USAR UM CONSULTOR ESPECIALIZADO SEM RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO AO VIVO POR PELO MENOS 5 MESES OU 300 NEGOCIAÇÕES MONITORADAS, INDEPENDENTEMENTE DE SER GRATUITO OU TER BONS RESULTADOS NOS TESTES RETROSPECTIVOS. Monitorar o desempenho das negociações ao vivo é a maneira mais simples de observar o desempenho de um EA com dados que ele nunca viu antes.

Processo de otimização Boring Pips - Um rigoroso processo de validação que cria diferença.

O Boring Pips passa por um processo abrangente e personalizado de otimização chamado Anti-overfitting. Este é um processo robusto de otimização implementado para eliminar qualquer influência de overfitting no sistema de negociação, garantindo a generalidade do modelo construído. Consulte o artigo vinculado na Parte 2 acima para obter uma visão mais detalhada desse processo.

O processo Anti-overfitting consiste em 3 estágios:

- Otimização inicial: Esta etapa envolve a otimização do Boring Pips usando dados históricos de 2010 a 2019. O objetivo desta fase é testar a premissa inicial da estratégia de negociação e extrair os valores de parâmetros mais robustos.

- Walk-forward: Na segunda etapa, os parâmetros que se saíram bem na primeira etapa são testados usando dados completamente novos de 2019 a 2022. O objetivo é garantir a estabilidade do sistema de negociação com dados atualizados e avaliar o poder preditivo do modelo.

- Teste de estresse: Os valores dos parâmetros que passam pelas duas primeiras etapas serão submetidos a um teste de estresse. Neste teste final, um algoritmo de simulação é usado para introduzir variáveis como Ruído e Atraso nos pontos de entrada e saída iniciais (determinados pelos parâmetros selecionados na fase Walk-forward). O objetivo é levar o sistema além de sua "zona de conforto" e avaliar a tolerância do sistema a fatores aleatórios, como atraso e ruído.

Monitoramento de negociação ao vivo: Os valores de parâmetros mais robustos extraídos do processo Anti-overfitting foram testados para desempenho de negociação com uma conta real desde 10 de outubro de 2022. Esta conta está sendo rastreada pelo link abaixo.





Introdução ao algoritmo Boring Pips

O sistema de negociação Boring Pips é uma combinação de algoritmos de inteligência artificial de ponta e estratégias de negociação clássicas envolvendo: momentum, zonas de oferta e demanda e retração de Fibonaci. Especificamente, o EA utiliza uma fórmula avançada baseada em algoritmos de aprendizado profundo para medir simultaneamente o momentum dos preços em 4 intervalos de tempo. Essa análise ajuda a identificar instâncias em que há sincronização na queda do momentum do preço em potenciais zonas de oferta e demanda, permitindo que o sistema tome decisões de negociação informadas. Todo o processo, desde a varredura de sinais até a entrada e saída das posições, é completamente automatizado em 4 etapas:

- Etapa 1: Um algoritmo avançado é usado para escanear continuamente as zonas de oferta e demanda, que são áreas potenciais onde os preços provavelmente reagirão.

- Etapa 2: O Boring Pips utiliza um algoritmo sofisticado e único criado por inteligência artificial para detectar qualquer mudança no momentum do preço após um movimento forte em diferentes intervalos de tempo.

- Etapa 3: O sistema toma decisões de negociação quando o preço perde momentum em zonas de oferta e demanda previamente identificadas, prevendo uma reversão.

- Etapa 4: O Boring Pips gerencia as negociações com base na regra de distribuição de probabilidade para garantir a máxima exploração da vantagem de negociação que o ponto de entrada oferece.

Características

Nome Boring Pips Versão 4.30 Plataforma MT4, MT5 Estratégias de negociação Momentum, Zonas de oferta e demanda, Retração de Fibonacci, Inteligência artificial Pares recomendados AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Intervalo de tempo M5 MultiCurrency EA Sim. Um gráfico para todos os símbolos Takeprofit Sim. Trailing Stoploss Sim. Fixo Grid Opcional Martingale Opcional Gerenciamento de risco manual Sim. Parar de entrar / Fechar todas as posições

Instalação recomendada

Instale o Boring Pips em um dos gráficos AUDCAD / AUDNZD / NZDCAD, com um período de tempo de M5.

Símbolos de negociação: selecione o par de moedas de negociação (otimizado para AUDCAD / AUDNZD / NZDCAD).

Modo de risco: selecione um modo de risco apropriado (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).

Saldo base: escolha a quantidade de saldo alocada para negociação.

Configurações de personalização: consulte as instruções detalhadas.

Configurações de gerenciamento de risco: consulte as instruções detalhadas.

Aviso de responsabilidade Os números de desempenho e os resultados esperados apresentados são derivados de uma pesquisa de Anti-overfitting baseada em dados de ticks de terceiros (Tick Data Suite e Tickstory) para o período de 2010 a 2023, sob a suposição de que as características de mercado passadas irão se manter total ou parcialmente no futuro. Os resultados de backtest são fornecidos apenas para fins ilustrativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento da estratégia de negociação, e não devem ser considerados como garantia, indicação ou base fiável para qualquer desempenho, retorno ou nível de risco futuros.

