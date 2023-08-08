Boring Pips MT4
- Experts
- Thi Thu Ha Hoang
- Versão: 4.4
- Atualizado: 26 junho 2025
- Ativações: 8
✨✨✨ O Natal e o Ano Novo chegaram — qual é o seu plano de trading para 2026? 🎄🎄🎄
🔥 40% DE DESCONTO no Boring Pips EA 🔥
Garanta 8 ativações por apenas $399 USD – oferta por tempo limitado!
🚀 Por que escolher o Boring Pips EA?
✅ Desempenho comprovado – 165 semanas de sinais acompanhados com 1300%+ de lucro
✅ Configuração rápida e fácil – comece em minutos
✅ Totalmente automatizado – negocie com precisão e confiança
⚡ Corra!
Esta oferta é limitada aos primeiros 10 compradores ou até 7 de janeiro de 2026 — o que acontecer primeiro.
Você já se perguntou por que a maioria dos consultores especializados não é eficaz nas negociações ao vivo, apesar de seu desempenho perfeito nos testes retrospectivos?
A resposta mais provável é over-fitting. Muitos EAs são criados para 'aprender' e se adaptar perfeitamente aos dados históricos disponíveis, mas falham em prever o futuro devido à falta de generalização no modelo construído.
Alguns desenvolvedores simplesmente não sabem da existência do over-fitting, ou sabem, mas não têm uma maneira de evitá-lo. Outros o exploram como uma ferramenta para embelezar os resultados dos testes retrospectivos, adicionando dezenas de parâmetros de entrada sem considerar a significância estatística, tornando a estratégia de negociação excessivamente adaptada aos dados históricos e tentando convencer os outros de que seu EA pode alcançar um desempenho semelhante no futuro.
Se você está interessado nesse assunto fascinante e deseja obter uma compreensão mais profunda do over-fitting, consulte meus artigos aqui:
Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes
Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes
Existem várias maneiras de evitar perder dinheiro em um consultor especializado cuja única 'vantagem' é a leitura de dados passados, e a maneira mais fácil é NUNCA USAR UM CONSULTOR ESPECIALIZADO SEM RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO AO VIVO POR PELO MENOS 5 MESES OU 300 NEGOCIAÇÕES MONITORADAS, INDEPENDENTEMENTE DE SER GRATUITO OU TER BONS RESULTADOS NOS TESTES RETROSPECTIVOS. Monitorar o desempenho das negociações ao vivo é a maneira mais simples de observar o desempenho de um EA com dados que ele nunca viu antes.
Processo de otimização Boring Pips - Um rigoroso processo de validação que cria diferença.
O Boring Pips passa por um processo abrangente e personalizado de otimização chamado Anti-overfitting. Este é um processo robusto de otimização implementado para eliminar qualquer influência de overfitting no sistema de negociação, garantindo a generalidade do modelo construído. Consulte o artigo vinculado na Parte 2 acima para obter uma visão mais detalhada desse processo.
O processo Anti-overfitting consiste em 3 estágios:
- Otimização inicial: Esta etapa envolve a otimização do Boring Pips usando dados históricos de 2010 a 2019. O objetivo desta fase é testar a premissa inicial da estratégia de negociação e extrair os valores de parâmetros mais robustos.
- Walk-forward: Na segunda etapa, os parâmetros que se saíram bem na primeira etapa são testados usando dados completamente novos de 2019 a 2022. O objetivo é garantir a estabilidade do sistema de negociação com dados atualizados e avaliar o poder preditivo do modelo.
- Teste de estresse: Os valores dos parâmetros que passam pelas duas primeiras etapas serão submetidos a um teste de estresse. Neste teste final, um algoritmo de simulação é usado para introduzir variáveis como Ruído e Atraso nos pontos de entrada e saída iniciais (determinados pelos parâmetros selecionados na fase Walk-forward). O objetivo é levar o sistema além de sua "zona de conforto" e avaliar a tolerância do sistema a fatores aleatórios, como atraso e ruído.
Monitoramento de negociação ao vivo: Os valores de parâmetros mais robustos extraídos do processo Anti-overfitting foram testados para desempenho de negociação com uma conta real desde 10 de outubro de 2022. Esta conta está sendo rastreada pelo link abaixo.
Live trading performance: Live signals
MT5 version for Boring Pips: MT5
Please refer to the Boring Pips FAQ here.
Introdução ao algoritmo Boring Pips
O sistema de negociação Boring Pips é uma combinação de algoritmos de inteligência artificial de ponta e estratégias de negociação clássicas envolvendo: momentum, zonas de oferta e demanda e retração de Fibonaci. Especificamente, o EA utiliza uma fórmula avançada baseada em algoritmos de aprendizado profundo para medir simultaneamente o momentum dos preços em 4 intervalos de tempo. Essa análise ajuda a identificar instâncias em que há sincronização na queda do momentum do preço em potenciais zonas de oferta e demanda, permitindo que o sistema tome decisões de negociação informadas. Todo o processo, desde a varredura de sinais até a entrada e saída das posições, é completamente automatizado em 4 etapas:
- Etapa 1: Um algoritmo avançado é usado para escanear continuamente as zonas de oferta e demanda, que são áreas potenciais onde os preços provavelmente reagirão.
- Etapa 2: O Boring Pips utiliza um algoritmo sofisticado e único criado por inteligência artificial para detectar qualquer mudança no momentum do preço após um movimento forte em diferentes intervalos de tempo.
- Etapa 3: O sistema toma decisões de negociação quando o preço perde momentum em zonas de oferta e demanda previamente identificadas, prevendo uma reversão.
- Etapa 4: O Boring Pips gerencia as negociações com base na regra de distribuição de probabilidade para garantir a máxima exploração da vantagem de negociação que o ponto de entrada oferece.
Características
|
Nome
|
Boring Pips
|
Versão
|
4.30
|
Plataforma
|
MT4, MT5
|
Estratégias de negociação
|
Momentum, Zonas de oferta e demanda, Retração de Fibonacci, Inteligência artificial
|
Pares recomendados
|
AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD
|
Intervalo de tempo
|
M5
|
MultiCurrency EA
|
Sim. Um gráfico para todos os símbolos
|
Takeprofit
|
Sim. Trailing
|
Stoploss
|
Sim. Fixo
|
Grid
|
Opcional
|
Martingale
|
Opcional
|
Gerenciamento de risco manual
|
Sim. Parar de entrar / Fechar todas as posições
Instalação recomendada
- Instale o Boring Pips em um dos gráficos AUDCAD / AUDNZD / NZDCAD, com um período de tempo de M5.
- Símbolos de negociação: selecione o par de moedas de negociação (otimizado para AUDCAD / AUDNZD / NZDCAD).
- Modo de risco: selecione um modo de risco apropriado (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).
- Saldo base: escolha a quantidade de saldo alocada para negociação.
- Configurações de personalização: consulte as instruções detalhadas.
- Configurações de gerenciamento de risco: consulte as instruções detalhadas.
Aviso de responsabilidade
Os números de desempenho e os resultados esperados apresentados são derivados de uma pesquisa de Anti-overfitting baseada em dados de ticks de terceiros (Tick Data Suite e Tickstory) para o período de 2010 a 2023, sob a suposição de que as características de mercado passadas irão se manter total ou parcialmente no futuro.
Os resultados de backtest são fornecidos apenas para fins ilustrativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento da estratégia de negociação, e não devem ser considerados como garantia, indicação ou base fiável para qualquer desempenho, retorno ou nível de risco futuros.
Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.