Dieser EA verwendet einen Martingale-Handelsstil. Das empfohlene Handelskapital beträgt 10.000 USD oder 10.000 US-Dollar, oder 10.000 in der Balance (in jeder Währung).

Die anfängliche Losgröße beträgt 0,01 für 10.000.

Dieser EA hat auch Handelsstundenbeschränkungen, die auf der Serverzeit (nicht der Ortszeit) basieren.

Dieser EA enthält auch eine Fonds-Sicherheitsfunktion, die Sie flexibel konfigurieren können, um sie an Ihr individuelles Risikoprofil und Risikomanagement anzupassen.