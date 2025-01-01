- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- terminal_info
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_deals_total
- history_deals_get
- history_orders_total
- history_orders_get
order_check
检查是否有足够的资金执行所需的交易操作。检查结果以MqlTradeCheckResult结构返回。
|
order_check(
参数
request
[in] 描述所需交易操作的MqlTradeRequest类型结构。所需的未命名参数。下面描述了填写请求和枚举内容的示例。
返回值
检查结果以MqlTradeCheckResult结构返回。回答中的request字段包含传递到order_check()的交易请求的结构。
注意
成功发送请求不代表所请求的交易操作就可成功执行。order_check函数类似于OrderCheck。
|
ID
|
描述
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
以指定参数（设置市价单）下现价交易订单。
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
在指定条件下（挂单）下执行交易订单，
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
更改持仓止损和止盈
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
更改之前所下交易订单的参数
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
删除之前所下的挂单
|
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
|
反向平仓
|
ID
|
描述
|
ORDER_FILLING_FOK
|
这个执行规则意味着一笔订单只能按照指定的交易量执行。如果金融产品的必要数额目前在市场上不能满足，则该订单将不会被执行。所需交易量可以由几个可用报价组成。
|
ORDER_FILLING_IOC
|
在订单中规定的交易量范围内，以市场最大交易量执行交易的协议。如果不能完全成交，则将执行可用交易量的订单，并取消其余交易量。
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
这个规则只适用于市价单（ORDER_TYPE_BUY和 ORDER_TYPE_SELL）、limit和stop limit订单（ORDER_TYPE_BUY_LIMIT、ORDER_TYPE_SELL_LIMIT、 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT和ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT）以及市价执行和交易所执行模式的交易品种。如果部分成交，则剩余交易量的订单不会被取消，等待进一步处理。
在激活ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT和ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT订单期间，将创建一个对应的限价单ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT，并使用ORDER_FILLING_RETURN类型。
|
ID
|
描述
|
ORDER_TIME_GTC
|
订单将一直保留在队列中，直到手动取消
|
ORDER_TIME_DAY
|
订单仅在当前交易日有效
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
订单在指定日期之前有效
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
订单在指定日23:59:59之前有效。如果此时间不在交易时段内，到期将在最近的交易时间内处理。
例如：
|
import MetaTrader5 as mt5
另见
order_send、 OrderCheck、交易操作类型、交易请求结构、 交易请求结构的检查结果、 交易请求结构的结果