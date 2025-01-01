文档部分
检查是否有足够的资金执行所需的交易操作。检查结果以MqlTradeCheckResult结构返回。

order_check(
   request      // 请求结构
   );

参数

request

[in]  描述所需交易操作的MqlTradeRequest类型结构。所需的未命名参数。下面描述了填写请求和枚举内容的示例。

返回值

检查结果以MqlTradeCheckResult结构返回。回答中的request字段包含传递到order_check()的交易请求的结构。

注意

成功发送请求不代表所请求的交易操作就可成功执行order_check函数类似于OrderCheck

TRADE_REQUEST_ACTIONS

ID

描述

TRADE_ACTION_DEAL

以指定参数（设置市价单）下现价交易订单。

TRADE_ACTION_PENDING

在指定条件下（挂单）下执行交易订单，

TRADE_ACTION_SLTP

更改持仓止损和止盈

TRADE_ACTION_MODIFY

更改之前所下交易订单的参数

TRADE_ACTION_REMOVE

删除之前所下的挂单

TRADE_ACTION_CLOSE_BY

反向平仓

ORDER_TYPE_FILLING

ID

描述

ORDER_FILLING_FOK

这个执行规则意味着一笔订单只能按照指定的交易量执行。如果金融产品的必要数额目前在市场上不能满足，则该订单将不会被执行。所需交易量可以由几个可用报价组成。

ORDER_FILLING_IOC

在订单中规定的交易量范围内，以市场最大交易量执行交易的协议。如果不能完全成交，则将执行可用交易量的订单，并取消其余交易量。

ORDER_FILLING_RETURN

这个规则只适用于市价单（ORDER_TYPE_BUY和 ORDER_TYPE_SELL）、limit和stop limit订单（ORDER_TYPE_BUY_LIMIT、ORDER_TYPE_SELL_LIMIT、 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT和ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT）以及市价执行和交易所执行模式的交易品种。如果部分成交，则剩余交易量的订单不会被取消，等待进一步处理。

在激活ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT和ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT订单期间，将创建一个对应的限价单ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT，并使用ORDER_FILLING_RETURN类型。

ORDER_TYPE_TIME

ID

描述

ORDER_TIME_GTC

订单将一直保留在队列中，直到手动取消

ORDER_TIME_DAY

订单仅在当前交易日有效

ORDER_TIME_SPECIFIED

订单在指定日期之前有效

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

订单在指定日23:59:59之前有效。如果此时间不在交易时段内，到期将在最近的交易时间内处理。

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# display data on the MetaTrader 5 package
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establish connection to MetaTrader 5 terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# get account currency
account_currency=mt5.account_info().currency
print("Account сurrency:",account_currency)
 
# 准备请求结构
symbol="USDJPY"
symbol_info = mt5.symbol_info(symbol)
if symbol_info is None:
    print(symbol, "not found, can not call order_check()")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# 如果市场报价中没有此交易品种，请添加
if not symbol_info.visible:
    print(symbol, "is not visible, trying to switch on")
    if not mt5.symbol_select(symbol,True):
        print("symbol_select({}}) failed, exit",symbol)
        mt5.shutdown()
        quit()
 
# prepare the request
point=mt5.symbol_info(symbol).point
request = {
    "action"mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
    "symbol": symbol,
    "volume": 1.0,
    "type"mt5.ORDER_TYPE_BUY,
    "price"mt5.symbol_info_tick(symbol).ask,
    "sl"mt5.symbol_info_tick(symbol).ask-100*point,
    "tp"mt5.symbol_info_tick(symbol).ask+100*point,
    "deviation": 10,
    "magic": 234000,
    "comment""python script",
    "type_time"mt5.ORDER_TIME_GTC,
    "type_filling"mt5.ORDER_FILLING_RETURN,
}
 
# 执行检查并显示结果'按原状'
result = mt5.order_check(request)
print(result);
# request the result as a dictionary and display it element by element
result_dict=result._asdict()
for field in result_dict.keys():
    print("   {}={}".format(field,result_dict[field]))
    # if this is a trading request structure, display it element by element as well
    if field=="request":
        traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()
        for tradereq_filed in traderequest_dict:
            print("       traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))
 
# shut down connection to the MetaTrader 5 terminal
mt5.shutdown()
 
 
Result:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Account сurrency: USD
   retcode=0
   balance=101300.53
   equity=68319.53
   profit=-32981.0
   margin=51193.67
   margin_free=17125.86
   margin_level=133.45308121101692
   comment=Done
   request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=1.0, ...
       traderequest: action=1
       traderequest: magic=234000
       traderequest: order=0
       traderequest: symbol=USDJPY
       traderequest: volume=1.0
       traderequest: price=108.081
       traderequest: stoplimit=0.0
       traderequest: sl=107.98100000000001
       traderequest: tp=108.181
       traderequest: deviation=10
       traderequest: type=0
       traderequest: type_filling=2
       traderequest: type_time=0
       traderequest: expiration=0
       traderequest: comment=python script
       traderequest: position=0
       traderequest: position_by=0

另见

