- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Gerekli alım-satım işleminin gerçekleştirilmesi için fon yeterliliğini kontrol eder. Kontrol sonucu MqlTradeCheckResult yapısı olarak geri döndürülür.
|
order_check(
Parametreler
request
[in] Gerekli alım-satım eylemini tanımlayan MqlTradeRequest tipi yapısı. Gerekli adsız parametre. Talebin doldurulması ve sayım içeriği için bir örnek aşağıda verilmiştir.
Geri dönüş değeri
Kontrol sonucu MqlTradeCheckResult yapısı olarak geri döndürülür. Yanıttaki request alanı, order_check()'e iletilen bir alım-satım talebinin yapısını içerir.
Not
Bir talebin başarılı bir şekilde gönderilmesi, talep edilen alım-satım işleminin başarıyla yürütüleceğinin kanıtı değildir. order_check fonksiyonu, OrderCheck'e benzerdir.
|
ID
|
Açıklama
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Belirtilen parametrelerle anında işlem için bir emir yerleştirir (bir piyasa emri yerleştirir)
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Belirtilen koşullarda bir işlem gerçekleştirmek için bir emir yerleştirir (bekleyen emir)
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Açık pozisyonun Kar Al ve Zararı Durdur seviyelerini değiştirir
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Daha önce yerleştirilmiş olan alım-satım emrinin parametrelerini değiştirir
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Daha önce yerleştirilmiş olan bekleyen emri kaldırır
|
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
|
Bir pozisyonu zıt yönde bir pozisyonla kapatır
|
ID
|
Açıklama
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Bu gerçekleştirme politikası, bir emrin yalnızca belirtilen hacimde gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Finansal enstrüman için piyasada gerekli miktarda hacim mevcut değilse, emir yürütülmez. İstenen hacim mevcut birkaç teklif fiyatını içerebilir.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Bu politika emirde belirtilen hacim dahilinde piyasadaki kullanılabilir maksimum hacimde bir işlemin yapılmasına izin vermek anlamına gelir. Emir tam olarak yerine getirilemezse, kullanılabilir hacime sahip bir emir yürütülür ve kalan hacim iptal edilir.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Bu politika yalnızca piyasa (ORDER_TYPE_BUY ve ORDER_TYPE_SELL), limit ve stop limit emirleri (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) ve sadece Piyasa Fiyatından veya Exchange işlem gerçekleştirme modlarına sahip semboller için kullanılır. Kısmen yerine getirilirse, kalan hacme sahip piyasa veya limit emri iptal edilmez ve geçerliliğini korur.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ve ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT emirlerinin aktifleştirilmesi sırasında, uygun bir ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT limit emri ORDER_FILLING_RETURN tipiyle oluşturulur.
|
ID
|
Açıklama
|
ORDER_TIME_GTC
|
Emir, elle iptal edilene kadar kuyrukta kalacak
|
ORDER_TIME_DAY
|
Emir sadece mevcut işlem günü içerisinde geçerli kalacak
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Emir belirtilen tarihe kadar geçerli kalacak
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
Emir, belirtilen günün 23:59:59'una kadar geçerli kalacak. Eğer bu zaman işlem oturumunun dışındaysa, emir sona erme tarihine en yakın işlem saatinde gerçekleştirilir.
Örnek:
|
import MetaTrader5 as mt5
Ayrıca bakınız
