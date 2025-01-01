- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_check
Verificare la sufficienza dei fondi per eseguire un' operazione di trading richiesta. Il risultato del controllo viene restituito come struttura MqlTradeCheckResult.
Parametri
request
[in] MqlTradeRequest tipo struttura che descrive un'azione di trading richiesta. Parametro richiesto senza nome. Di seguito sono descritti esempi di compilazione di una richiesta ed il contenuto dell'enumerazione.
Valore di Ritorno
Controlla il risultato come struttura MqlTradeCheckResult. Il campo request nella risposta contiene la struttura di una richiesta di trading passata ad order_check().
Nota
L' invio riuscito di una richiesta non implica che l'operazione di trading richiesta verrà eseguita con successo. La funzione order_check è simile a OrderCheck.
ID
Descrizione
TRADE_ACTION_DEAL
Effettua un ordine per un affare(deal) istantaneo con i parametri specificati (imposta un market order)
TRADE_ACTION_PENDING
Piazza un ordine per eseguire un affare(deal) alle condizioni specificate (ordine pendente)
TRADE_ACTION_SLTP
Cambia lo Stop Loss ed il Take Profit della posizione aperta
TRADE_ACTION_MODIFY
Modifica i parametri dell'ordine di trading precedentemente piazzato
TRADE_ACTION_REMOVE
Rimuove l'ordine pendente precedentemente piazzato
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
Chiude una posizione con una opposta
ID
Descrizione
ORDER_FILLING_FOK
Questa politica di esecuzione indica che un ordine può essere eseguito solo nel volume specificato. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile nel mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume desiderato può essere composto da diverse offerte disponibili.
ORDER_FILLING_IOC
Un accordo per eseguire un affare(deal) al volume massimo disponibile sul mercato entro il volume specificato nell'ordine. Se la richiesta non può essere riempita completamente, verrà eseguito un ordine con il volume disponibile ed il volume rimanente verrà annullato.
ORDER_FILLING_RETURN
Questa politica è utilizzata solo per il mercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo per i simboli con le modalità di esecuzione Market o Exchange. Se riempito parzialmente, un ordine di mercato o ordine limit, con il volume rimanente non viene annullato e viene ulteriormente elaborato.
Durante l'attivazione degli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, viene creato un ordine limit appropriato ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con il tipo ORDER_FILLING_RETURN.
ID
Descrizione
ORDER_TIME_GTC
L'ordine rimane in coda fino a quando non viene annullato manualmente
ORDER_TIME_DAY
L'ordine è attivo solo durante il giorno di trading corrente
ORDER_TIME_SPECIFIED
L'ordine è attivo fino alla data specificata
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
L'ordine è attivo fino alle 23:59:59 del giorno specificato. Se questo orario sembra essere fuori da una sessione di trading, la scadenza viene elaborata nell'orario di trading più vicino.
Esempio:
