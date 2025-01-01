ORDER_FILLING_RETURN

Questa politica è utilizzata solo per il mercato (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordini limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e solo per i simboli con le modalità di esecuzione Market o Exchange. Se riempito parzialmente, un ordine di mercato o ordine limit, con il volume rimanente non viene annullato e viene ulteriormente elaborato. Durante l'attivazione degli ordini ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, viene creato un ordine limit appropriato ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con il tipo ORDER_FILLING_RETURN.