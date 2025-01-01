- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_check
Vérifie la suffisance des fonds pour effectuer une opération de trading désirée. Les résultats du contrôle sont renvoyés dans une structure MqlTradeCheckResult.
|
order_check(
Paramètres
request
[in] Structure de type MqlTradeRequest décrivant une action de trading désirée. Paramètre non nommé requis. Un exemple de remplissage d'une requête et le contenu de l'énumération sont décrits ci-dessous.
Valeur de Retour
Le résultat du contrôle en tant que structure MqlTradeCheckResult. Le champ request dans la réponse contient la structure de la requête de trading transmise à order_check().
Note
L'envoi réussi d'une requête n'implique pas que l'opération de trading demandée sera exécutée avec succès. La fonction order_check est similaire à OrderCheck.
|
ID
|
Description
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Place un ordre pour une transaction instantanée avec les paramètres spécifiés (définit un ordre de marché)
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Place un ordre pour effectuer une transaction à des conditions spécifiées (ordre en attente)
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Change le Stop Loss ou le Take Profit d'une position ouverte
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Modifie les paramètres de l'ordre de trading précédemment placé
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Supprime l'ordre en attente précédemment placé
|
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
|
Ferme une position par une position opposée
|
ID
|
Description
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Cette politique d'exécution signifie qu'un ordre ne peut être exécuté que dans le volume spécifié. Si le montant nécessaire d'un instrument financier n'est actuellement pas disponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume souhaité peut être composé de plusieurs offres disponibles.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Un accord pour exécuter une transaction au volume maximum disponible sur le marché dans le volume spécifié dans l'ordre. Si la demande ne peut pas être entièrement satisfaite, un ordre avec le volume disponible sera exécuté et le volume restant sera annulé.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Cette politique est utilisée uniquement pour les ordres au marché (ORDER_TYPE_BUY et ORDER_TYPE_SELL), les ordres limit et stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) et uniquement pour les symboles avec les modes d'exécution Market ou Exchange. S'il est partiellement rempli, un ordre de marché ou à cours limité avec le volume restant n'est pas annulé et sera traité plus tard.
Lors de l'activation des ordres ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, un ordre limite approprié ORDER_TYPE_BUY_LIMIT / ORDER_TYPE_SELL_LIMIT avec le type ORDER_FILLING_RETURN est créé.
|
ID
|
Description
|
ORDER_TIME_GTC
|
L'ordre reste dans la file d'attente jusqu'à ce qu'il soit annulé manuellement
|
ORDER_TIME_DAY
|
L'ordre n'est actif que pednant le jour de bourse en cours
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
L'ordre est actif jusqu'à la date spécifiée
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
L'ordre est actif jusqu'à 23:59:59 du jour spécifié. Si cette heure semble être hors d'une session de trading, l'expiration est traitée à l'heure de trading la plus proche.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
Voir aussi
order_send, OrderCheck, Types d'opération de trading, Structure de requête de trading, Structure des résultats de vérification d'une requête de trading, Structure de résultat d'une requête de trading