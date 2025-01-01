order_check

Vérifie la suffisance des fonds pour effectuer une opération de trading désirée. Les résultats du contrôle sont renvoyés dans une structure MqlTradeCheckResult.

order_check(

request

);

Paramètres

request

[in] Structure de type MqlTradeRequest décrivant une action de trading désirée. Paramètre non nommé requis. Un exemple de remplissage d'une requête et le contenu de l'énumération sont décrits ci-dessous.

Valeur de Retour

Le résultat du contrôle en tant que structure MqlTradeCheckResult. Le champ request dans la réponse contient la structure de la requête de trading transmise à order_check().

Note

L'envoi réussi d'une requête n'implique pas que l'opération de trading demandée sera exécutée avec succès. La fonction order_check est similaire à OrderCheck.

TRADE_REQUEST_ACTIONS

ID Description TRADE_ACTION_DEAL Place un ordre pour une transaction instantanée avec les paramètres spécifiés (définit un ordre de marché) TRADE_ACTION_PENDING Place un ordre pour effectuer une transaction à des conditions spécifiées (ordre en attente) TRADE_ACTION_SLTP Change le Stop Loss ou le Take Profit d'une position ouverte TRADE_ACTION_MODIFY Modifie les paramètres de l'ordre de trading précédemment placé TRADE_ACTION_REMOVE Supprime l'ordre en attente précédemment placé TRADE_ACTION_CLOSE_BY Ferme une position par une position opposée

ORDER_TYPE_FILLING

ID Description ORDER_FILLING_FOK Cette politique d'exécution signifie qu'un ordre ne peut être exécuté que dans le volume spécifié. Si le montant nécessaire d'un instrument financier n'est actuellement pas disponible sur le marché, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume souhaité peut être composé de plusieurs offres disponibles. ORDER_FILLING_IOC Un accord pour exécuter une transaction au volume maximum disponible sur le marché dans le volume spécifié dans l'ordre. Si la demande ne peut pas être entièrement satisfaite, un ordre avec le volume disponible sera exécuté et le volume restant sera annulé. ORDER_FILLING_RETURN Cette politique est utilisée uniquement pour les ordres au marché (ORDER_TYPE_BUY et ORDER_TYPE_SELL), les ordres limit et stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) et uniquement pour les symboles avec les modes d'exécution Market ou Exchange. S'il est partiellement rempli, un ordre de marché ou à cours limité avec le volume restant n'est pas annulé et sera traité plus tard. Lors de l'activation des ordres ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, un ordre limite approprié ORDER_TYPE_BUY_LIMIT / ORDER_TYPE_SELL_LIMIT avec le type ORDER_FILLING_RETURN est créé.

ORDER_TYPE_TIME

ID Description ORDER_TIME_GTC L'ordre reste dans la file d'attente jusqu'à ce qu'il soit annulé manuellement ORDER_TIME_DAY L'ordre n'est actif que pednant le jour de bourse en cours ORDER_TIME_SPECIFIED L'ordre est actif jusqu'à la date spécifiée ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY L'ordre est actif jusqu'à 23:59:59 du jour spécifié. Si cette heure semble être hors d'une session de trading, l'expiration est traitée à l'heure de trading la plus proche.

Exemple :

import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() a échoué, code d'erreur=",mt5.last_error())

quit()



# récupère la devise du compte

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Devise du compte :",account_currency)



# prépare la structure de la requête

symbol="USDJPY"

symbol_info = mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol, "non trouvé, ne peut pas appeler order_check()")

mt5.shutdown()

quit()



# si le symbole n'est pas disponible dans le MarketWatch, il est ajouté

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "n'est pas visible, tentative de l'afficher")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) a échoué, sortie",symbol)

mt5.shutdown()

quit()



# prépare la requête

point=mt5.symbol_info(symbol).point

request = {

"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,

"symbol": symbol,

"volume": 1.0,

"type": mt5.ORDER_TYPE_BUY,

"price": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask,

"sl": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask-100*point,

"tp": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask+100*point,

"deviation": 10,

"magic": 234000,

"comment": "python script",

"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,

"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

}



# effectue la vérification et affiche le résultat 'tel quel'

result = mt5.order_check(request)

print(result);

# demande le résultat sous forme de dictionnaire et l'affiche élément par élément

result_dict=result._asdict()

for field in result_dict.keys():

print(" {}={}".format(field,result_dict[field]))

# s'il s'agit d'une structure de requête de trading, elle est affichée également élément par élément

if field=="request":

traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()

for tradereq_filed in traderequest_dict:

print(" traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Résultat :

Auteur du package MetaTrader5 : MetaQuotes Software Corp.

Version du package MetaTrader5 : 5.0.29



Devise du compte : USD

retcode=0

balance=101300.53

equity=68319.53

profit=-32981.0

margin=51193.67

margin_free=17125.86

margin_level=133.45308121101692

comment=Done

request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=1.0, ...

traderequest: action=1

traderequest: magic=234000

traderequest: order=0

traderequest: symbol=USDJPY

traderequest: volume=1.0

traderequest: price=108.081

traderequest: stoplimit=0.0

traderequest: sl=107.98100000000001

traderequest: tp=108.181

traderequest: deviation=10

traderequest: type=0

traderequest: type_filling=2

traderequest: type_time=0

traderequest: expiration=0

traderequest: comment=python script

traderequest: position=0

traderequest: position_by=0

