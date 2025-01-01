- initialize
order_check
Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции. Результаты проверки возвращаются в виде структуры MqlTradeCheckResult.
|
order_check(
Параметры
request
[in] Структура типа MqlTradeRequest, которая описывает требуемое торговое действие. Обязательный неименованный параметр. Пример заполнения запроса и состав перечислений смотрите ниже.
Возвращаемое значение
Результат проверки в виде структуры MqlTradeCheckResult. Поле request в ответе содержит структуру торгового запроса, переданного в order_check().
Примечание
Успешная проверка запроса не является свидетельством того, что запрашиваемая торговая операция непременно выполнится успешно. Функция order_check является аналогом OrderCheck.
|
Идентификатор
|
Описание
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Изменить значения Stop Loss и Take Profit у открытой позиции
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Изменить параметры ранее установленного торгового ордера
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Удалить ранее выставленный отложенный торговый ордер
|
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
|
Закрыть позицию встречной
|
Идентификатор
|
Описание
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.
Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.
|
Идентификатор
|
Описание
|
ORDER_TIME_GTC
|
Ордер будет находиться в очереди до тех пор, пока не будет снят
|
ORDER_TIME_DAY
|
Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
Ордер будет действовать до даты истечения
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.
Пример:
|
import MetaTrader5 as mt5
Смотри также
order_send, OrderCheck, Типы торговых операций, Структура торгового запроса, Структура результатов проверки торгового запроса, Структура результата торгового запроса