order_check

Проверяет достаточность средств для совершения требуемой торговой операции. Результаты проверки возвращаются в виде структуры MqlTradeCheckResult.

order_check(
   request      // структура запроса
   );

Параметры

request

[in]  Структура типа MqlTradeRequest, которая описывает требуемое торговое действие. Обязательный неименованный параметр. Пример заполнения запроса и состав перечислений смотрите ниже.

Возвращаемое значение

Результат проверки в виде структуры MqlTradeCheckResult. Поле request в ответе содержит структуру торгового запроса, переданного в order_check().

Примечание

Успешная проверка запроса не является свидетельством того, что запрашиваемая торговая операция непременно выполнится успешно. Функция order_check является аналогом OrderCheck.

TRADE_REQUEST_ACTIONS

Идентификатор

Описание

TRADE_ACTION_DEAL

Установить торговый ордер на немедленное совершение сделки с указанными параметрами (поставить рыночный ордер)

TRADE_ACTION_PENDING

Установить торговый ордер на совершение сделки при указанных условиях (отложенный ордер)

TRADE_ACTION_SLTP

Изменить значения Stop Loss и Take Profit у открытой позиции

TRADE_ACTION_MODIFY

Изменить параметры ранее установленного торгового ордера

TRADE_ACTION_REMOVE

Удалить ранее выставленный отложенный торговый ордер

TRADE_ACTION_CLOSE_BY

Закрыть позицию встречной

ORDER_TYPE_FILLING

Идентификатор

Описание

ORDER_FILLING_FOK

Данная политика исполнения означает, что ордер может быть исполнен исключительно в указанном объеме. Если на рынке в данный момент не присутствует достаточного объема финансового инструмента, то ордер не будет исполнен. Необходимый объем может быть составлен из нескольких предложений, доступных в данный момент на рынке.

ORDER_FILLING_IOC

Означает согласие совершить сделку по максимально доступному на рынке объему в пределах указанного в ордере. В случае невозможности полного исполнения ордер будет исполнен на доступный объем, а неисполненный объем ордера будет отменен.

ORDER_FILLING_RETURN

Данный режим используется для рыночных (ORDER_TYPE_BUY и ORDER_TYPE_SELL), лимитных и стоп-лимитных ордеров (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) и только в режимах "Исполнение по рынку" и "Биржевое исполнение". В случае частичного исполнения рыночный или лимитный ордер с остаточным объемом не снимается, а продолжает действовать.

Для ордеров ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT и ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT при активации будет создан соответствующий лимитный ордер ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT с типом исполнения ORDER_FILLING_RETURN.

ORDER_TYPE_TIME

Идентификатор

Описание

ORDER_TIME_GTC

Ордер будет находиться в очереди до тех пор, пока не будет снят

ORDER_TIME_DAY

Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня

ORDER_TIME_SPECIFIED

Ордер будет действовать до даты истечения

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Ордер будет действовать до 23:59:59 указанного дня. Если это время не попадает на торговую сессию, истечение наступит в ближайшее торговое время.

Пример:

import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# получим валюту счета
account_currency=mt5.account_info().currency
print("Account сurrency:",account_currency)
 
# подготовим структуру запроса
symbol="USDJPY"
symbol_info = mt5.symbol_info(symbol)
if symbol_info is None:
    print(symbol, "not found, can not call order_check()")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# если символ недоступен в MarketWatch, добавим его
if not symbol_info.visible:
    print(symbol, "is not visible, trying to switch on")
    if not mt5.symbol_select(symbol,True):
        print("symbol_select({}}) failed, exit",symbol)
        mt5.shutdown()
        quit()
 
# подготовим запрос
point=mt5.symbol_info(symbol).point
request = {
    "action"mt5.TRADE_ACTION_DEAL,
    "symbol": symbol,
    "volume": 1.0,
    "type"mt5.ORDER_TYPE_BUY,
    "price"mt5.symbol_info_tick(symbol).ask,
    "sl"mt5.symbol_info_tick(symbol).ask-100*point,
    "tp"mt5.symbol_info_tick(symbol).ask+100*point,
    "deviation": 10,
    "magic": 234000,
    "comment""python script",
    "type_time"mt5.ORDER_TIME_GTC,
    "type_filling"mt5.ORDER_FILLING_RETURN,
}
 
# выполним проверку и выведем результат как есть
result = mt5.order_check(request)
print(result);
# запросим результат в виде словаря и выведем поэлементно
result_dict=result._asdict()
for field in result_dict.keys():
    print("   {}={}".format(field,result_dict[field]))
    # если это структура торгового запроса, то выведем её тоже поэлементно
    if field=="request":
        traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()
        for tradereq_filed in traderequest_dict:
            print("       traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))
 
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Результат:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Account сurrency: USD
   retcode=0
   balance=101300.53
   equity=68319.53
   profit=-32981.0
   margin=51193.67
   margin_free=17125.86
   margin_level=133.45308121101692
   comment=Done
   request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=1.0, ...
       traderequest: action=1
       traderequest: magic=234000
       traderequest: order=0
       traderequest: symbol=USDJPY
       traderequest: volume=1.0
       traderequest: price=108.081
       traderequest: stoplimit=0.0
       traderequest: sl=107.98100000000001
       traderequest: tp=108.181
       traderequest: deviation=10
       traderequest: type=0
       traderequest: type_filling=2
       traderequest: type_time=0
       traderequest: expiration=0
       traderequest: comment=python script
       traderequest: position=0
       traderequest: position_by=0

