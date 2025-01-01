- initialize
order_check
Verifica que há fundos suficientes para realizar a operação de negociação requerida. Os resultados da verificação são retornados como estruturas MqlTradeCheckResult.
|
order_check(
Parâmetros
request
[in] Estrutura do tipo MqlTradeRequest que descreve a ação de negociação requerida. Parâmetro sem nome obrigatório. Veja abaixo um exemplo de preenchimento de solicitação e a composição de enumerações.
Valor retornado
Resultado de verificação como estrutura MqlTradeCheckResult. O campo request na resposta contém a estrutura da solicitação de negociação transferida para order_check().
Observação
Uma verificação bem-sucedida não é um sinal de que a operação de negociação solicitada certamente seja executada com êxito. A função order_check é semelhante a OrderCheck.
|
Identificador
|
Descrição
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Definir uma ordem de negociação para executar imediatamente uma transação com os parâmetros especificados (colocar uma ordem a mercado)
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Definir uma ordem de negociação para executar uma transação nas condições especificados (colocar uma ordem pendente)
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Alterar os valores de Stop Loss e de Take Profit da posição aberta
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Alterar os parâmetros de uma ordem de negociação colocada anteriormente
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Excluir uma ordem pendente colocada anteriormente
|
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
|
Fechar a posição oposta
|
Identificador
|
Descrição
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Esta política de execução significa que a ordem pode ser executada exclusivamente com base no volume especificado. Se, no mercado, nesse momento, não estiver presente um volume suficiente de instrumento financeiro, a ordem não será executada. O volume necessário pode ser composto pelas variadas ofertas atualmente disponíveis no mercado.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Significa consentimento para concluir uma transação de acordo com o valor máximo disponível no mercado dentro dos limites especificados na ordem. No caso de impossibilidade de total execução, a ordem será executada no volume disponível, e o volume não disponível será cancelado.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Este modo é usada para ordenes a mercado (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordens limitadas e ordens stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e apenas nos modos "Execução a mercado" e "Execução de bolsa". No caso de uma execução parcial, a ordem de mercado ou limit com um volume residual não é retirada e continua a vigorar.
Durante a ativação das ordens ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, será criado a ordem limite correspondente ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT com execução ORDER_FILLING_RETURN.
|
Identificador
|
Descrição
|
ORDER_TIME_GTC
|
A ordem permanecerá na fila até ser retirada
|
ORDER_TIME_DAY
|
A ordem será válida apenas durante o dia de negociação atual
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
A ordem será válida até a data de vencimento
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
A ordem será válida até 23:59:59 do dia especificado. Se essa hora não coincidir com a sessão de trading, o vencimento acontecerá ao iniciar a próxima negociação.
Exemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
Veja também
order_send, OrderCheck, Tipos de operações de negociação, Estrutura da solicitação de negociação, Estrutura dos resultados de verificação da solicitação de negociação, Estrutura do resultado da solicitação de negociação