Verifica que há fundos suficientes para realizar a operação de negociação requerida. Os resultados da verificação são retornados como estruturas MqlTradeCheckResult.

Parâmetros

[in] Estrutura do tipo MqlTradeRequest que descreve a ação de negociação requerida. Parâmetro sem nome obrigatório. Veja abaixo um exemplo de preenchimento de solicitação e a composição de enumerações.

Valor retornado

Resultado de verificação como estrutura MqlTradeCheckResult. O campo request na resposta contém a estrutura da solicitação de negociação transferida para order_check().

Observação

Uma verificação bem-sucedida não é um sinal de que a operação de negociação solicitada certamente seja executada com êxito. A função order_check é semelhante a OrderCheck.

TRADE_REQUEST_ACTIONS

Identificador Descrição TRADE_ACTION_DEAL Definir uma ordem de negociação para executar imediatamente uma transação com os parâmetros especificados (colocar uma ordem a mercado) TRADE_ACTION_PENDING Definir uma ordem de negociação para executar uma transação nas condições especificados (colocar uma ordem pendente) TRADE_ACTION_SLTP Alterar os valores de Stop Loss e de Take Profit da posição aberta TRADE_ACTION_MODIFY Alterar os parâmetros de uma ordem de negociação colocada anteriormente TRADE_ACTION_REMOVE Excluir uma ordem pendente colocada anteriormente TRADE_ACTION_CLOSE_BY Fechar a posição oposta

ORDER_TYPE_FILLING

Identificador Descrição ORDER_FILLING_FOK Esta política de execução significa que a ordem pode ser executada exclusivamente com base no volume especificado. Se, no mercado, nesse momento, não estiver presente um volume suficiente de instrumento financeiro, a ordem não será executada. O volume necessário pode ser composto pelas variadas ofertas atualmente disponíveis no mercado. ORDER_FILLING_IOC Significa consentimento para concluir uma transação de acordo com o valor máximo disponível no mercado dentro dos limites especificados na ordem. No caso de impossibilidade de total execução, a ordem será executada no volume disponível, e o volume não disponível será cancelado. ORDER_FILLING_RETURN Este modo é usada para ordenes a mercado (ORDER_TYPE_BUY e ORDER_TYPE_SELL), ordens limitadas e ordens stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) e apenas nos modos "Execução a mercado" e "Execução de bolsa". No caso de uma execução parcial, a ordem de mercado ou limit com um volume residual não é retirada e continua a vigorar. Durante a ativação das ordens ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT e ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, será criado a ordem limite correspondente ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT com execução ORDER_FILLING_RETURN.

ORDER_TYPE_TIME

Identificador Descrição ORDER_TIME_GTC A ordem permanecerá na fila até ser retirada ORDER_TIME_DAY A ordem será válida apenas durante o dia de negociação atual ORDER_TIME_SPECIFIED A ordem será válida até a data de vencimento ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY A ordem será válida até 23:59:59 do dia especificado. Se essa hora não coincidir com a sessão de trading, o vencimento acontecerá ao iniciar a próxima negociação.

Exemplo:

import MetaTrader5 as mt5

# exibimos dados sobre o pacote MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# estabelecemos a conexão ao terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# obtemos a moeda da conta

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Account currency:",account_currency)



# preparamos a estrutura da solicitação

symbol="USDJPY"

symbol_info = mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol, "not found, can not call order_check()")

mt5.shutdown()

quit()



# se o símbolo não estiver disponível no MarketWatch, adicionamo-lo

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, exit",symbol)

mt5.shutdown()

quit()



# preparamos a solicitação

point=mt5.symbol_info(symbol).point

request = {

"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,

"symbol": symbol,

"volume": 1.0,

"type": mt5.ORDER_TYPE_BUY,

"price": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask,

"sl": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask-100*point,

"tp": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask+100*point,

"deviation": 10,

"magic": 234000,

"comment": "python script",

"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,

"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

}



# verificamos e exibimos o resultado como está

result = mt5.order_check(request)

print(result);

# solicitamos o resultado na forma de um dicionário e exibimos elemento por elemento

result_dict=result._asdict()

for field in result_dict.keys():

print(" {}={}".format(field,result_dict[field]))

# se esta for uma estrutura de uma solicitação de negociação, também a exibiremos elemento a elemento

if field=="request":

traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()

for tradereq_filed in traderequest_dict:

print(" traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))



# concluímos a conexão ao terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Resultado:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Account currency: USD

retcode=0

balance=101300.53

equity=68319.53

profit=-32981.0

margin=51193.67

margin_free=17125.86

margin_level=133.45308121101692

comment=Done

request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=1.0, ...

traderequest: action=1

traderequest: magic=234000

traderequest: order=0

traderequest: symbol=USDJPY

traderequest: volume=1.0

traderequest: price=108.081

traderequest: stoplimit=0.0

traderequest: sl=107.98100000000001

traderequest: tp=108.181

traderequest: deviation=10

traderequest: type=0

traderequest: type_filling=2

traderequest: type_time=0

traderequest: expiration=0

traderequest: comment=python script

traderequest: position=0

traderequest: position_by=0

