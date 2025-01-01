- initialize
Comprueba si los fondos son suficientes para realizar la operación comercial requerida. Los resultados de la comprobación se retornan en forma de estructura MqlTradeCheckResult.
order_check(
Parámetros
request
[in] Estructura del tipo MqlTradeRequest que describe la acción comercial necesaria. Parámetro no nombrado obligatorio. Más abajo, podrá ver un ejemplo con el rellenado de una solicitud y la composición de una enumeración.
Valor retornado
El resultado de la comprobación se da en forma de estructura MqlTradeCheckResult. El campo request en la respuesta contiene la estructura de la solicitud comercial transmitida a order_check().
Observación
La comprobación exitosa de la solicitud no indica que la operación comercial solicitada se vaya a ejecutar obligatoriamente con éxito. La función order_check es un análogo de OrderCheck.
Identificador
Descripción
TRADE_ACTION_DEAL
Colocar una orden comercial para la ejecución inmediata de una transacción con los parámetros indicados (colocar una orden de mercado)
TRADE_ACTION_PENDING
Colocar una orden comercial para la ejecución de una transacción al darse las condiciones indicadas (orden pendiente)
TRADE_ACTION_SLTP
Cambiar los valores de Stop Loss y Take Profit de una posición abierta
TRADE_ACTION_MODIFY
Cambiar los parámetros de una orden comercial anteriormente colocada
TRADE_ACTION_REMOVE
Eliminar una orden comercial pendiente anteriormente colocada
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
Cerrar una posición con otra opuesta
Identificador
Descripción
ORDER_FILLING_FOK
Esta política de ejecución establece que la orden puede ser ejecutada exclusivamente en el volumen indicado. Si en el mercado en estos momentos no existe volumen suficiente de un instrumento financiero, la orden no será ejecutada. El volumen necesario puede componerse de varias ofertas disponibeles en el mercado en el momento actual.
ORDER_FILLING_IOC
Indica que el usuario acepta ejecutar una transacción al mayor volumen alcanzado en el mercado dentro de los límites establecidos en la orden. En caso de que no sea posible la ejecución completa, la orden se ejecutará con el volumen disponible, mientras que el volumen de la orden no ejecutado será cancelado.
ORDER_FILLING_RETURN
Este modo se usa para las órdenes de mercado (ORDER_TYPE_BUY y ORDER_TYPE_SELL), las órdenes límite y las órdenes stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) y solo en los modos "Ejecución según mercado" y "Ejecución bursátil". Si una orden de mercado o límite se ejecuta parcialmente con el volumen sobrante, esta no se quitará, sino que seguirá existiendo.
Al darse la activación para las órdenes ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT y ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT, se creará la orden límite correspondiente ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT con el tipo de ejecución ORDER_FILLING_RETURN.
Identificador
Descripción
ORDER_TIME_GTC
La orden se encontrará en la cola hasta que sea quitada
ORDER_TIME_DAY
La orden estará activa solo durante el día comercial actual
ORDER_TIME_SPECIFIED
La orden estará activa hasta la fecha de expiración
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
La orden estará activa hasta las 23:59:59 del día indicado. Si la hora no se encuentra en la sesión comercial, la expiración tendrá lugar en la hora comercial más próxima.
Ejemplo:
import MetaTrader5 as mt5
Ver también
order_send, OrderCheck, Tipos de operaciones comerciales, Estructura de la solicitud comercial, Estructura de los resultados de la comprobación de la solicitud comercial, Estructura del resultado de la solicitud comercial