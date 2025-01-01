- initialize
必要な取引操作を実行するために充分な資金があるかを確認します。確認の結果はMqlTradeCheckResult構造体として返されます。
|
order_check(
パラメータ
request
[in] 必要な取引アクションを記述するMqlTradeRequest型の構造体。名前なし必須パラメータ。リクエストの記入例と列挙内容を以下に示します。
戻り値
MqlTradeCheckResult構造体としての確認の結果。回答のrequestフィールドには、order_check()に渡される取引リクエストの構造体が含まれています。
注意事項
リクエストが正常に送信されても、リクエストされた取引操作が正常に実行されるとは限りません 。order_check関数はOrderCheckに似ています。
|
ID
|
説明
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
指定されたパラメータを使用してインスタント取引を注文します(成行注文を設定します)
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
指定された条件(未決注文)で取引を実行するために取引注文を出します。
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
ポジションの決済逆指値と決済指値を変更する
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
以前に行った取引注文のパラメータを変更する
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
以前に出した未決注文を削除する
|
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
|
反対のポジションでポジションを決済する
|
ID
|
説明
|
ORDER_FILLING_FOK
|
この実行ポリシーは、注文が指定された量でのみ満たすことが出来ることを意味します。金融製品の必要量が市場で現在利用できない場合、注文は実行されません。希望するボリュームは、いくつかの利用可能なオファーで構成できます。
|
ORDER_FILLING_IOC
|
注文で指定されたボリューム内で市場で利用可能な最大ボリュームで取引を実行するための合意。リクエストを完全に満たすことができない場合、利用可能なボリュームの注文が実行され、残りのボリュームはキャンセルされます。
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
このポリシーは、「市場」または「取引所」実行モードを持つ銘柄に対してのみ、成行注文(ORDER_TYPE_BUY及びORDER_TYPE_SELL)、指値注文及びストップリミット注文(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT、ORDER_TYPE_SELL_LIMIT、ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT、ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT)の実行に使用されます。部分的に充填された場合、残りの数量を持つ市場や指値注文はキャンセルされず、さらに処理されます。
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT及びORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT注文の発動のためには、ORDER_FILLING_RETURN実行型と対応する指値注文ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ ORDER_TYPE_SELL_LIMITが作成されます。
|
ID
|
説明
|
ORDER_TIME_GTC
|
注文は手動でキャンセルされるまでキューに残ります。
|
ORDER_TIME_DAY
|
注文は現在の取引日にのみアクティブです。
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
注文は指定された日付までアクティブです。
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
注文は、指定された日の23:59:59までアクティブです。この時間が取引セッションの外にあると思われる場合、有効期限は最も近い取引時間に処理されます。
例：
|
import MetaTrader5 as mt5
参照
order_send、 OrderCheck、取引操作の種類、取引リクエスト構造体、取引リクエストのチェック結果の構造体、取引リクエスト結果の構造体