필요한 거래 작업을 수행하기에 충분한 자금을 확보하십시오. 검사 결과가 MqlTradeCheckResult 구조로 반환됩니다.
|
order_check(
Parameters
request
[in] 필요한 거래 작업을 설명하는 MqlTradeRequest 유형 구조. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수. 요청 및 열거 내용 작성의 예가 아래에 설명되어 있습니다.
반환 값
MqlTradeCheckResult 구조로 결과를 확인합니다. 요청 필드는 order_check()에 전달된 거래 요청의 구조를 포함합니다.
참고
요청 전송 성공에는 요청된 거래 작업이 성공적으로 실행되지 않습니다. order_check 함수는 OrderCheck와 유사합니다.
|
ID
|
Description
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
지정된 매개 변수를 사용하여 즉시 거래 주문(시장 주문 설정)
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
지정된 조건에서 거래를 수행하기 위한 주문(보류 주문)
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
스탑 로스 및 이익 실현의 오픈 포지션 변경
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
이전에 실행된 거래 주문의 매개 변수 변경
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
이전에 보류 중인 주문 제거
|
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
|
반대로 포지션 닫음
|
ID
|
Description
|
ORDER_FILLING_FOK
|
이 실행 정책은 지정된 볼륨에서만 주문을 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 마켓에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 원하는 거래량은 사용 가능한 여러 오퍼로 구성할 수 있습니다.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
주문에 지정된 거래량 내에서 시장에서 사용 가능한 최대 거래량으로 거래를 실행하기로 합의합니다. 요청을 완전히 작성할 수 없는 경우 사용 가능한 거래량으로 주문이 실행되고 나머지 거래량이 취소됩니다.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
이 정책은 마켓에만 사용됩니다. (ORDER_TYPE_BUY 및 ORDER_TYPE_SELL), 제한 및 제한정지 주문 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) 그리고 마켓 또는 거래소 실행 모드의 심볼에만 해당됩니다. 일부만 채워지면 남은 수량의 시장 또는 한정 주문이 취소되지 않고 추가로 처리됩니다.
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 주문을 활성화하는 동안, ORDER_FILLING_RETURN 유형의 적절한 제한 주문 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT가 생성됩니다.
|
ID
|
Description
|
ORDER_TIME_GTC
|
주문이 수동으로 취소될 때까지 대기열에 남아 있습니다
|
ORDER_TIME_DAY
|
주문이 현재 거래일 동안만 활성 상태입니다
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
주문이 지정된 날짜까지 활성 상태입니다.
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
주문은 지정된 날짜의 23:59:59까지 활성화됩니다. 이 시간이 거래 세션을 벗어난 것으로 보이면 만료가 가장 가까운 거래 시간에 처리됩니다.
예:
|
import MetaTrader5 as mt5
더 보기
