order_check

필요한 거래 작업을 수행하기에 충분한 자금을 확보하십시오. 검사 결과가 MqlTradeCheckResult 구조로 반환됩니다.

order_check(

request

);

Parameters

request

[in] 필요한 거래 작업을 설명하는 MqlTradeRequest 유형 구조. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수. 요청 및 열거 내용 작성의 예가 아래에 설명되어 있습니다.

반환 값

MqlTradeCheckResult 구조로 결과를 확인합니다. 요청 필드는 order_check()에 전달된 거래 요청의 구조를 포함합니다.

참고

요청 전송 성공에는 요청된 거래 작업이 성공적으로 실행되지 않습니다. order_check 함수는 OrderCheck와 유사합니다.

TRADE_REQUEST_ACTIONS

ID Description TRADE_ACTION_DEAL 지정된 매개 변수를 사용하여 즉시 거래 주문(시장 주문 설정) TRADE_ACTION_PENDING 지정된 조건에서 거래를 수행하기 위한 주문(보류 주문) TRADE_ACTION_SLTP 스탑 로스 및 이익 실현의 오픈 포지션 변경 TRADE_ACTION_MODIFY 이전에 실행된 거래 주문의 매개 변수 변경 TRADE_ACTION_REMOVE 이전에 보류 중인 주문 제거 TRADE_ACTION_CLOSE_BY 반대로 포지션 닫음

ORDER_TYPE_FILLING

ID Description ORDER_FILLING_FOK 이 실행 정책은 지정된 볼륨에서만 주문을 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 마켓에서 필요한 금융상품을 구할 수 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 원하는 거래량은 사용 가능한 여러 오퍼로 구성할 수 있습니다. ORDER_FILLING_IOC 주문에 지정된 거래량 내에서 시장에서 사용 가능한 최대 거래량으로 거래를 실행하기로 합의합니다. 요청을 완전히 작성할 수 없는 경우 사용 가능한 거래량으로 주문이 실행되고 나머지 거래량이 취소됩니다. ORDER_FILLING_RETURN 이 정책은 마켓에만 사용됩니다. (ORDER_TYPE_BUY 및 ORDER_TYPE_SELL), 제한 및 제한정지 주문 (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) 그리고 마켓 또는 거래소 실행 모드의 심볼에만 해당됩니다. 일부만 채워지면 남은 수량의 시장 또는 한정 주문이 취소되지 않고 추가로 처리됩니다. ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 및 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT 주문을 활성화하는 동안, ORDER_FILLING_RETURN 유형의 적절한 제한 주문 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT가 생성됩니다.

ORDER_TYPE_TIME

ID Description ORDER_TIME_GTC 주문이 수동으로 취소될 때까지 대기열에 남아 있습니다 ORDER_TIME_DAY 주문이 현재 거래일 동안만 활성 상태입니다 ORDER_TIME_SPECIFIED 주문이 지정된 날짜까지 활성 상태입니다. ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY 주문은 지정된 날짜의 23:59:59까지 활성화됩니다. 이 시간이 거래 세션을 벗어난 것으로 보이면 만료가 가장 가까운 거래 시간에 처리됩니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5

# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시

print("MetaTrader5 패키지 저자: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)



# MetaTrader 5 터미널 연결 설정

if not mt5.initialize():

print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())

quit()



# 계정 통화 가져오기

account_currency=mt5.account_info().currency

print("계정 통화:",account_currency)



# 요청 구조 준비

symbol="USDJPY"

symbol_info = mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(심볼, "찾을 수 없음, order_check() 호출 불가")

mt5.shutdown()

quit()



# 심볼을 MarketWatch에서 사용할 수 없는 경우 추가

if not symbol_info.visible:

print(심볼, "보이지 않음, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, exit",symbol)

mt5.shutdown()

quit()



# 요청 준비

point=mt5.symbol_info(symbol).point

request = {

"action": mt5.TRADE_ACTION_DEAL,

"symbol": symbol,

"volume": 1.0,

"type": mt5.ORDER_TYPE_BUY,

"price": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask,

"sl": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask-100*point,

"tp": mt5.symbol_info_tick(symbol).ask+100*point,

"deviation": 10,

"magic": 234000,

"comment": "python script",

"type_time": mt5.ORDER_TIME_GTC,

"type_filling": mt5.ORDER_FILLING_RETURN,

}



# 점검을 수행하고 '있는 그대로' 결과를 표시합니다.

result = mt5.order_check(request)

print(result);

# 결과를 딕셔너리로 요청하여 요소별로 표시

result_dict=result._asdict()

for field in result_dict.keys():

print(" {}={}".format(field,result_dict[field]))

# 거래 요청 구조인 경우 요소별로도 표시

if field=="request":

traderequest_dict=result_dict[field]._asdict()

for tradereq_filed in traderequest_dict:

print(" traderequest: {}={}".format(tradereq_filed,traderequest_dict[tradereq_filed]))



# MetaTrader 5 터미널에 대한 연결 종료

mt5.shutdown()





결과:

MetaTrader5 패키지 저자: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 패키지 버전: 5.0.29



계정 통화: USD

retcode=0

balance=101300.53

equity=68319.53

profit=-32981.0

margin=51193.67

margin_free=17125.86

margin_level=133.45308121101692

comment=Done

request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=1.0, ...

traderequest: action=1

traderequest: magic=234000

traderequest: order=0

traderequest: symbol=USDJPY

traderequest: volume=1.0

traderequest: price=108.081

traderequest: stoplimit=0.0

traderequest: sl=107.98100000000001

traderequest: tp=108.181

traderequest: deviation=10

traderequest: type=0

traderequest: type_filling=2

traderequest: type_time=0

traderequest: expiration=0

traderequest: comment=python script

traderequest: position=0

traderequest: position_by=0

