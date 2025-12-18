Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 32): Erstellung eines Price Action 5 Drives des harmonischen Mustersystems"
Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 32): Erstellung eines Price Action 5 Drives des harmonischen Mustersystems :
Das 5 Drives (5-0) Muster ist eine harmonische Handelsformation, die durch sechs wichtige Umkehrpunkte – A, B, C, D, E und F – definiert ist, die in aufsteigender und fallender Form existieren und dazu dienen, Umkehrzonen durch eine Sequenz von Drives (Kursbewegungen) und Retracements (Rücksetzer) mit spezifischen Fibonacci Retracement-Verhältnissen zu identifizieren. In einem steigenden 5-Drives-Muster bildet die Struktur eine Hoch-Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, in der A ein hoher Umkehrpunkt, B ein tiefer, C ein hoher, D ein tiefer, E ein hoher und F ein tiefer Umkehrpunkt (über B) ist, wobei die Kanten AB und CD sich von 1.13 auf 1,618 der vorherigen Kanten, BC und DE verlängern 1,618 auf 2,24, und CD entspricht AB mit einem 0,5-Retracement; ein Abwärtsmuster kehrt diese Sequenz mit F unter B um:
Fallendes harmonisches 5 Drives Muster:
Steigendes harmonisches 5 Drives Muster:
Unser Ansatz umfasst die Erkennung dieser Umkehrpunkte innerhalb eines bestimmten Balkenbereichs, die Validierung der Kanten des Musters anhand von Fibonacci-Kriterien, die Visualisierung der A-B-C-D-E-F-Struktur mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien und die Ausführung von Handelsgeschäften am F-Punkt mit anpassbaren Stop-Loss- (Fibonacci-basiert oder fest) und Take-Profit-Levels (ein Drittel, zwei Drittel oder E-Pivot), um von erwarteten Umkehrungen zu profitieren. Kommen wir nun zur Umsetzung!
Autor: Allan Munene Mutiiria