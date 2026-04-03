BreakoutMatrix Pro

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BreakoutMatrix Pro — 机构级突破交易系统


BreakoutMatrix Pro 是一款自动化的机构级突破交易系统，旨在利用市场动能获利。虽然它作为黄金 (XAU/USD) 交易机器进行了高度优化，但其通用架构使其能够适应任何主要交易品种。

忘掉无休止的优化吧。核心策略依赖于一个单一的主控参数：波动率缩放因子 (Volatility Scale Factor)。


回测亮点 (2025年1月 – 2026年3月) - XAUUSD 1H - 附截图:

  • $1,000 → ~$7,000，使用默认设置（波动率因子 1） — 最大回撤：9.5% — 资金曲线平滑稳定。

  • $1,000 → ~$141,000，使用波动率因子 10 — 最大回撤 28%。真实 Tick 数据，浮动点差。

  • $1,000 → ~$4,076（2026年1月–4月）默认设置 — 胜率97.1% — 盈利因子：8.79 — 最大回撤：7.56% — 3个月内69笔交易


全自动追踪与恢复系统:

  • Auto-Breakeven Lock (自动盈亏平衡锁定): 一旦交易进入安全区域，立即锁定您的头寸。

  • Peak-Based Trailing Stop (基于峰值的追踪止损): 实时跟随价格走势，实现利润最大化。

  • Partial Close Engine (部分平仓引擎): 在第一个目标位自动锁定利润。

  • Smart Recovery Engine (智能恢复引擎): 内置的单步恢复协议，具有严格的 5 分钟冷却时间，可减少损失，而没有无休止马丁格尔螺旋的风险。


内置智能:

  • Auto-GMT Detection (自动 GMT 探测): 交易时段始终与您的经纪商完美同步。

  • Precision Trading Windows (精准交易窗口): 瞄准伦敦开盘，可选提早的亚洲时段。

  • Integrated News Filter (集成新闻过滤器): 自动检测您交易品种的货币，并在重大高影响事件前后暂停交易。


波动率缩放因子 — 您的主控开关:

  • 设置为 1 (默认): 最低的回撤和最平滑的资金曲线。非常适合资管账户 (Prop firms) 或保守的实盘交易。

  • 最高设置为 10: 基于近期市场波动进行激进的复利增长。

  • 其他一切 — 追踪距离、盈亏平衡触发点和恢复机制 — 都在后台自动缩放。


推荐设置: XAU/USD · H1 时间周期 · 任何 MT5 经纪商 · 最低 $100 余额。过往表现不保证未来结果。请先在模拟账户上进行测试。


Important note for backtesting: Please remember to set Auto_Detect_Broker_GMT_Offset to false and manually enter the correct Manual_GMT_Offset for your broker (e.g., 2, 3, etc.). Thanks and happy trading!

评分 2
Maarten Merkens
686
Maarten Merkens 2026.05.01 09:45 
 

Really, really good EA. Doesn't trade every day, but when it does its almost guaranteed to win. Backtest looks really good, and on a live account (PuPrime, 1:300 leverage) very good results. Trade this consistently and you will be very profitable. Good support from community as well.

Timo_CopyTMaster
78
Timo_CopyTMaster 2026.04.06 07:52 
 

Very excited to have bought this BreakoutPro EA. Just started using it on few live accounts - will update about the results later. The Back- and Forwardtest were exciting sofar.

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5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
作者的更多信息
XAU Sentinel Sniper
Nadjib Amari
5 (4)
专家
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel 是一个用于 XAUUSD（黄金）的 Expert Advisor。3.3 版本新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器，并重新设计了 drawdown guard，与之前版本一样注重资金保护和可控执行。 核心技术 — SMC 多策略引擎 Smart Money Concepts 结构引擎 XAU Sentinel 采用模块化的 10 策略 SMC 框架。EA 分析市场结构，只有当多个结构条件同时满足时才开仓： S1 — Liquidity Sweep Reversal S2 — Order Block Retest S3 — Market Structure Shift (MSS) S4 — Change of Character (CHoCH) S5 — Break of Structure (BoS) S6 — Fair Value Gap (FVG) S7 — Inducement Sweep S8 — Breaker Block Flip S9 —
XAU Sentinel Sniper MT4
Nadjib Amari
专家
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel 是一个用于 XAUUSD（黄金）的 Expert Advisor。3.3 版本新增了可选的 Magic Box 日内区间过滤器，并重新设计了 drawdown guard，与之前版本一样注重资金保护和可控执行。 核心技术 — SMC 多策略引擎 Smart Money Concepts 结构引擎 XAU Sentinel 采用模块化的 10 策略 SMC 框架。EA 分析市场结构，只有当多个结构条件同时满足时才开仓： S1 — Liquidity Sweep Reversal S2 — Order Block Retest S3 — Market Structure Shift (MSS) S4 — Change of Character (CHoCH) S5 — Break of Structure (BoS) S6 — Fair Value Gap (FVG) S7 — Inducement Sweep S8 — Breaker Block Flip S9 —
TradeSync Local Trade Copier MT4
Nadjib Amari
实用工具
描述 TradeSync Pro 是一款技术实用工具，专为在同一台计算机上运行的 MetaTrader 终端之间进行本地交易同步而设计。它针对账户管理、不同经纪商之间的执行比较以及策略性交易复制进行了优化。 授权与跨平台兼容性 本软件根据所使用的平台支持多种同步场景。请注意以下要求： 单一平台： 如需从 MT4 复制到 MT4，需要 MT4 版本。如需从 MT5 到 MT5，则需要 MT5 版本。 跨平台： 如需在 MT4 和 MT5 之间进行同步（任一方向），用户必须同时拥有 MT4 和 MT5 两个版本。 安装： 两个终端必须运行在同一台硬件上，以建立本地连接。 技术功能列表 发送端模式： 实时将交易操作广播到本地文件系统。 按 Magic Number 过滤，以隔离特定的 EA 或包含手动交易。 品种过滤：通过选择要广播的品种（例如 "EURUSD,XAUUSD"）来隔离特定的 EA。兼容经纪商前缀/后缀。 可选择特定的订单类型：买入、卖出或挂单。 通过原子写入保护数据完整性，防止文件冲突。 接收端模式： 灵活的风险管理：手数乘数或固定手数设置。 自动品种映射：内置引擎可识别具有
TradeSync Local Trade Copier
Nadjib Amari
实用工具
描述 TradeSync Pro 是一款技术实用工具，专为在同一台计算机上运行的 MetaTrader 终端之间进行本地交易同步而设计。它针对账户管理、不同经纪商之间的执行比较以及策略性交易复制进行了优化。 授权与跨平台兼容性 本软件根据所使用的平台支持多种同步场景。请注意以下要求： 单一平台： 如需从 MT4 复制到 MT4，需要 MT4 版本。如需从 MT5 到 MT5，则需要 MT5 版本。 跨平台： 如需在 MT4 和 MT5 之间进行同步（任一方向），用户必须同时拥有 MT4 和 MT5 两个版本。 安装： 两个终端必须运行在同一台硬件上，以建立本地连接。 技术功能列表 发送端模式： 实时将交易操作广播到本地文件系统。 按 Magic Number 过滤，以隔离特定的 EA 或包含手动交易。 品种过滤：通过选择要广播的品种（例如 "EURUSD,XAUUSD"）来隔离特定的 EA。兼容经纪商前缀/后缀。 可选择特定的订单类型：买入、卖出或挂单。 通过原子写入保护数据完整性，防止文件冲突。 接收端模式： 灵活的风险管理：手数乘数或固定手数设置。 自动品种映射：内置引擎可识别具有
Magic Box Indicator
Nadjib Amari
指标
Magic Box — 时段区间突破信号 Magic Box 识别每日参考区间——即 "Box"——并在价格收盘突破该区间时标记突破入场点。信号仅基于已收盘的K线计算,不会重绘。 图表上显示的内容： Box——每天绘制一次的阴影参考区间,显示需要关注的关键水平 BUY 箭头——当阳线实体完全收于 Box 上方时显示 SELL 箭头——当阴线实体完全收于 Box 下方时显示 SL 水平——虚线显示每个信号对应的止损位置 结果线——点线显示回撤前达到的最大波动幅度,以点数标注 主要功能： 适用于任意周期：无论使用哪个图表周期,Box 始终基于 M5 K线计算 适用于任意品种：外汇、黄金、白银、指数、加密货币。点值计算会根据品种自动调整（XAU、XAG、5 位报价、4 位报价） 自动检测 GMT 偏移,将 Box 与经纪商服务器时间对齐 每个时段最多 5 个信号（可配置） 重新入场逻辑：突破后,指标会等待价格回到 Box 内,才会再次发出同方向信号；反方向信号会立即显示 历史信号会保留在图表上,并显示到达 SL 水平前的最大点数,仅供参考 信号仅基于已收盘的 M5 K线计算 简洁设计,不叠加
筛选:
Maarten Merkens
686
Maarten Merkens 2026.05.01 09:45 
 

Really, really good EA. Doesn't trade every day, but when it does its almost guaranteed to win. Backtest looks really good, and on a live account (PuPrime, 1:300 leverage) very good results. Trade this consistently and you will be very profitable. Good support from community as well.

Timo_CopyTMaster
78
Timo_CopyTMaster 2026.04.06 07:52 
 

Very excited to have bought this BreakoutPro EA. Just started using it on few live accounts - will update about the results later. The Back- and Forwardtest were exciting sofar.

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