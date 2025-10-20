Quantitative Athena Scalping
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS) 是一款专注于超短线剥头皮的智能交易系统。
它在一天中开启多个挂单，当达到 Take Profit 后，会重新靠近价格布单以快速捕捉新的利润机会。
注意： QAS 不使用止损。请严格遵循安装与风险管理说明。
QAS 是 Quantitative Trading System 系列的入门产品，用于展示我们的剥头皮逻辑，在此基础上您可升级至 Quantitative Trailing Scalper（高级版）或 Quantitative Apex Prop Firm（适用于 Prop Firm 的更稳健版本）。
主要特点：
-
执行速度快，抓取短线利润。
-
针对 XAUUSD 1M 优化，流动性强且波动大。
-
智能资金管理（固定或动态手数）。
-
严格风险控制与简洁逻辑。
建议设置：
-
最低资金： 1,000 美元
-
推荐杠杆： 1:500
-
账户类型： ECN
默认参数不建议直接使用。
请访问博客获取优化的 .set 文件与完整说明：
支持团队提供 全天候 24/7 服务。
Teria com disponibilizar o codigo fonte?