Quantitative Athena Scalping

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS) 是一款专注于超短线剥头皮的智能交易系统。
它在一天中开启多个挂单，当达到 Take Profit 后，会重新靠近价格布单以快速捕捉新的利润机会。

注意： QAS 不使用止损。请严格遵循安装与风险管理说明。

QAS 是 Quantitative Trading System 系列的入门产品，用于展示我们的剥头皮逻辑，在此基础上您可升级至 Quantitative Trailing Scalper（高级版）或 Quantitative Apex Prop Firm（适用于 Prop Firm 的更稳健版本）。

主要特点：

  • 执行速度快，抓取短线利润。

  • 针对 XAUUSD  1M 优化，流动性强且波动大。

  • 智能资金管理（固定或动态手数）。

  • 严格风险控制与简洁逻辑。

建议设置：

  • 最低资金： 1,000 美元

  • 推荐杠杆： 1:500

  • 账户类型： ECN

默认参数不建议直接使用
请访问博客获取优化的 .set 文件与完整说明：

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

支持团队提供 全天候 24/7 服务。


Francisco Veras
Francisco Veras 2025.12.25 18:19 
 

Teria com disponibilizar o codigo fonte?

Nezo Eliot
Nezo Eliot 2025.11.28 02:59 
 

This EA has been performing steadily ever since I finetuned the settings. Really happy with the profits and grateful to the developer for this excellent work.

Harvey Franco
Harvey Franco 2025.11.06 03:14 
 

Results are very good on the tester. What broker is best to use with.

专家
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a good linear regression making
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
专家
THE KRAKEN 将为您挖矿。 请通过 Telegram [@glownx] 联系我，享受优惠价格。我更喜欢在市场外购买，因为市场佣金很高。 推荐交易对： EURUSD，GBPUSD，USDJPY，USTEC，XAUUSD，BTCUSD 1分钟至5分钟图表可带来丰厚利润 为PROP公司（评估账户）优化 使用前请根据推荐设置调整输入参数。 跟踪止损（Trailing Stop Loss）： 20 启动跟踪止损前的盈利点数： 25 该EA是一款剥头皮交易机器人。 它利用支撑和阻力位，以及高点和低点来下单。 订单执行后，会自动移动止损以避免亏损。 可租用6个月。 六个月的利润足以支付机器人费用。 注意： 请使用点差极低或无点差的经纪商， 且推荐无佣金账户，点差低至0.10点。 如果您的账户点差过大或每笔交易有佣金，EA可能无法正常运行， 因为它在极短时间内交易。 最低资金要求：500美元 在输入参数中选择您想要挖矿的品种。 设置每笔交易愿意承担的账户余额百分比风险，2%是合适的选择。 设置EA开始和结束工作的时间（服务器时间）。 就是这么简单。您已准备就绪。
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
专家
SCIPIO AI 是我基于 20 多年金融市场经验打造的自动交易机器人，它实现了 100% 的交易活动自动化，包括入场、管理、止损，交易员无需日复一日地执行任何操作。 此 EA 每次只开启一笔交易，并立即将止损点设置在非常接近的位置。它不使用网格或马丁格尔，而是每次开启一笔交易，从而避免出现较大的止损。 它使用人工智能根据过去几天的交易行为来确定开启交易（多头 + 空头）的最佳时机。 如何交易 + 只需将 EA 放置在图表上，激活自动交易即可，无需其他操作。 + 此 EA 适用于英镑/美元，不支持其他资产。 + 它可以在任何时间范围内使用，因为每个时间范围内的操作都相同，最终结果不会改变。 + 如果您日复一日地耐心等待，从中期来看，就能获得成果。 + 谨慎选择要使用的手数，因为此 Ea 将始终使用相同的手数大小。 + 您可以从设置界面设置手数，并随时更改。 + 建议从伦敦时间 00:00 到晚上保持 SCIPIO EA 处于活动状态，并且 PC 处于开启状态，如果您愿意，可以使用 VPS。 + 交易者可以手动关闭交易，Ea 不会打开其他交易，但建议您耐心等待，让 EA 自行完
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
专家
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Breakout bot
Giedrius Seirys
专家
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
专家
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
专家
Smaf (Smooth AF) Ride the market trend without the hassle of analyzing the chart. Simply attach Smaf on the symbol you want to trade and let it do it's thing. Works well on volatile and trending markets. Auto calculate lot sizes base on risk percent and risk distance Trailing stops implemented base on current volatility Auto closes positions if risky (buy and sell managed) Risk:Reward Ratio 1:3 ensures that profit and recovery factors are healthy Healthy metrics backtest all you want. *Thank y
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
专家
Quantitative Trailing Scalper MT5 是一款基于激进剥头皮策略的智能交易系统，通过技术指标捕捉最佳入场机会。 其有效性已在多年的实盘交易中得到验证，同时通过使用追踪止损实现最佳出场。 注意： QTS 在市场中属于激进型策略。请在使用前仔细阅读说明（见产品描述或销售页面底部）。 QTS 是一个完全自动化的 EA，能够实时识别并利用最佳市场机会。 它基于超短线剥头皮方法，并提供马丁格尔和对冲选项。 开发者的理念是提供一个可根据任何交易者风格进行调整的多功能工具。 使用建议： 初次使用时，请使用较小的手数或低于 0.1% 的资金比例。 回测仅使用真实 tick 数据，杠杆 1:500，资金 10,000 美元，时间段从 2023/01/01 至今。 下载推荐参数（.set 文件）请访问下方链接。 购买前或设置过程中，请访问 https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515。 感谢您的信任与购买。
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
专家
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) ，顾名思义，是一款专为纪律性交易和严格遵守 Prop Firm 规则（如 FTMO、MFF、The Funded Trader 等）而设计的智能交易顾问（EA）。 它每天仅开 一笔交易 ，在 固定时间 对 XAUUSD 进行操作，依靠一套稳健的技术指标来选择最佳交易机会。 EA 的有效性建立在 简单性、纪律性和严格的风险管理 上，这些都是在 Prop Firm 挑战和个人账户中取得成功的关键。 注意： QAPF 并非万能 EA。它是一个管理和纪律工具，需要根据您的目标和风险偏好进行 校准 。 请在使用前仔细阅读说明和建议： https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448 为什么选择 QAPF？ 每天仅一笔交易 ：避免过度交易，遵守严格规则。 XAUUSD 交易 ：流动性高且波动性大，适合利用欧洲和美洲交易时段的市场波动。 智能资金管理 ：固定手数或动态手数（% 账户余额，考虑杠杆）。 自动控制回撤 ：日、周、月级别。 完全自动化 ：EA 从进场到出场全程管理，无需人工干预。 感谢您
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
指标
Luxor — 精准与高效的专业交易工具 Luxor 是一款先进的交易指标，基于两个成熟算法的强大组合： ALMA（Arnaud Legoux 移动平均） 和 PCH（百分比变化） 。它可提供清晰、可靠的 买入、卖出和退出信号 ，并结合 动态 RMS 波段 与 实时推送通知 。 主要特点： 精准的进出场信号 ，帮助你果断操作； 先进的 ALMA 平滑算法 ，有效过滤市场噪音； PCH 动态变化检测 ，识别趋势爆发和动量加速； RMS 波段 ，根据市场波动自动调整信号阈值； 实时推送通知 ，手机上立即收到交易信号； 独立窗口显示 ，界面清晰，易于分析。 可调参数： input_length , input_smooth ：控制信号灵敏度； offset , sigma ：精细调整 ALMA 曲线； blen , bmult ：设定 RMS 波段宽度； ShowSignals , EnableNotifications ：是否显示信号与推送通知。 使用建议： 适用于所有货币对、指数、加密货币和股票； 推荐时间周期： M15 到 H4 ； 适合手动交易和自动化策略结合使用。 推送信号： BU
FREE
