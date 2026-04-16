Quantum Agent-o1 XAU: 机构级自动交易引擎





1.0 产品概述

Quantum Agent-o1 XAU 是专为黄金 (XAUUSD) 设计的机构级全自动交易算法。该系统不依赖零售指标或预测市场方向，而是利用高级数学逻辑来应对市场波动并提取持续的回报。





2.0 专业版 (Pro Edition) 升级通知

Quantum Agent-o1 XAU PRO 版本现已可供部署，提供增强的收益潜力和优化的状态空间执行。

收益率扩张： PRO 版利用优化的执行模型，旨在将每日市场利润提高 1.5 倍至 2 倍。

高级风险管理： 采用更严格的回撤参数和增强的资本保全协议进行设计。

MQL5 市场访问： PRO 版可通过官方 MQL5 市场以 249 美元的终身许可费获取： https://www.mql5.com/en/market/product/189257

直接获取折扣： 加入官方 Telegram 社区并直接购买的用户有资格获得 PRO 版的 20% 独家合作伙伴折扣。





3.0 VIP 访问和支持

完成基础版本下载后，用户必须直接向开发者发送私信，以接收官方设置指南、获得私人 VIP Telegram 社区的访问权限并获得直接技术支持。

官方 Telegram 社区： https://t.me/Quantum_Agent_o1_XAU





4.0 验证性能和系统架构

Quantum Agent-o1 基于优先考虑长期财富创造和严格资本保全的数学框架运行。

默认基础设置： 基础版本开箱即已配置为最大操作安全性，目标是在标准市场条件下实现 15% 至 20% 的稳定月回报。

高级提取要求： 寻求 20% 至 30% 或更高月收益率的用户，建议升级至 Quantum Agent-o1 XAU PRO 版本，以获得无限制的执行参数和更高的 Alpha 提取。





5.0 核心系统功能

Quantum Agent 以严格的算法精度运行，摒弃传统的市场噪音逻辑：

智能入场逻辑： 算法保持待机状态，持续分析市场波浪结构，仅在特定数学条件一致时执行。

隐形提取（隐藏目标）： 止盈目标由引擎在内部跟踪。算法在突破内部阈值时立即平仓，确保完全免疫经纪商的猎杀止损和点差扩大。

新闻过滤器保护： 架构在第一梯队的高影响力基本面新闻事件期间自动暂停交易操作，以保护资本免受混乱市场飙升的影响。

绝对故障安全保护： 内置的保证金保护和紧急净值底线确保系统在无需用户干预的情况下安全应对不利的市场条件。





6.0 强制性账户要求（警告！）

绝对强制性要求与免责声明：

为了安全执行其风险管理逻辑，系统在数学上被硬编码，要求起始运行余额必须正好为 100,000 单位。

资本不足导致亏损警告： 在低于 100,000 单位的账户余额上部署此 EA 将破坏风险管理并 导致不可避免的账户亏损和爆仓 。

零责任免责声明： 开发者对因在低于强制性 100,000 单位要求的账户上部署 EA 而导致的任何财务损失承担绝对零责任。如果您在资金不足的情况下运行此软件，您将完全自行承担所有后果。





支持两种部署选项：

选项 A：零售标准（强烈推荐） 账户类型： CENT / USC 账户 最低存款： 1,000 美元 架构： 经纪商将您的 1,000 美元存款转换为 100,000 美分，从而提供安全运行所需的确切数学空间。

选项 B：机构标准 账户类型： Standard USD (标准美元) 最低存款： 100,000 美元 严重警告： 在标准美元账户上存入 1,000 美元来部署此系统将导致严重失败。最低 1:500 的杠杆和可靠的 24/5 虚拟专用服务器 (VPS) 是运行的强制性先决条件。

模拟回测： 进行回测时，如果在美分账户上测试，请将初始资金设置为最低 $1000 USD（100,000 USC），如果在标准美元账户上测试，请设置为最低 $100,000。其余输入必须保持不变。如果在低于 100,000 单位的金额上测试 EA，回测将始终失败。此外，在回测中，由于新闻波动，可能会看到某些时期的高回撤，因为新闻过滤器在回测中不起作用。在真实账户部署中，因为新闻过滤器会在高影响力新闻期间阻止交易，这些回撤从未发生过。





7.0 推荐经纪商架构

为了实现最佳的隐形执行、最小的点差和适当的美分账户基础设施，Quantum Agent-o1 针对以下经纪商进行了深度优化：

Vantage Markets (首选推荐) 开户链接： https://vigco.co/la-com-inv/Xauris

合作伙伴代码： Xauris

严格要求： 在注册期间，必须在“Referred By（推荐人）”部分输入合作伙伴代码 Xauris，以确保最佳的低点差路由。 Exness (次要推荐) 开户链接： https://one.exnessonelink.com/a/dx5ymhn8s2

合作伙伴代码： dx5ymhn8s2





8.0 引擎初始化（用户设置）

Quantum Agent 作为复杂的黑盒系统运行。第 2 至 10 组参数已被开发者严格锁定。修改空间晶格、减震器或奖励向量会降低推理模型。用户只需配置第 1 组：Engine Initialization (引擎初始化)。

Quantum_Entanglement_ID : 唯一的魔术码。除非在同一终端部署多个实例，否则请保留默认值。

Enable_Dynamic_Qubit_Scaling : 自动复利协议。如果设置为 True ，系统将根据余额增长动态增加交易量。

关键协议警告： 强烈建议不要更改以下三个参数。修改将严重损害数学安全协议： Base_Capital_Per_Qubit (默认 100,000): 解锁下一交易量层级所需的资金门槛。必须保持在整整 100,000。 Absolute_Decoherence_Floor : 绝对紧急净值底线。 Minimum_Margin_Coherence_Pct : 旨在防止经纪商清算的内部保证金故障安全保护。







9.0 法律免责声明

保证金交易外汇和现货金属具有高风险。过去的表现并不代表未来的结果。部署 Quantum Agent-o1 XAU 即表示用户承认其交易风险自负。开发者对因使用本软件而导致的任何财务损失不承担任何责任。在投入真实资金之前，必须在模拟环境中进行彻底测试。