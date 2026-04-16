Quantum Agent o1 Xau

4.75

Quantum Agent-o1 XAU: 机构级自动交易引擎


1.0 产品概述

Quantum Agent-o1 XAU 是专为黄金 (XAUUSD) 设计的机构级全自动交易算法。该系统不依赖零售指标或预测市场方向，而是利用高级数学逻辑来应对市场波动并提取持续的回报。


2.0 专业版 (Pro Edition) 升级通知

Quantum Agent-o1 XAU PRO 版本现已可供部署，提供增强的收益潜力和优化的状态空间执行。

  • 收益率扩张： PRO 版利用优化的执行模型，旨在将每日市场利润提高 1.5 倍至 2 倍。

  • 高级风险管理： 采用更严格的回撤参数和增强的资本保全协议进行设计。

  • MQL5 市场访问： PRO 版可通过官方 MQL5 市场以 249 美元的终身许可费获取： https://www.mql5.com/en/market/product/189257

  • 直接获取折扣： 加入官方 Telegram 社区并直接购买的用户有资格获得 PRO 版的 20% 独家合作伙伴折扣。


3.0 VIP 访问和支持

完成基础版本下载后，用户必须直接向开发者发送私信，以接收官方设置指南、获得私人 VIP Telegram 社区的访问权限并获得直接技术支持。


4.0 验证性能和系统架构

Quantum Agent-o1 基于优先考虑长期财富创造和严格资本保全的数学框架运行。

  • 默认基础设置： 基础版本开箱即已配置为最大操作安全性，目标是在标准市场条件下实现 15% 至 20% 的稳定月回报。

  • 高级提取要求： 寻求 20% 至 30% 或更高月收益率的用户，建议升级至 Quantum Agent-o1 XAU PRO 版本，以获得无限制的执行参数和更高的 Alpha 提取。


5.0 核心系统功能

Quantum Agent 以严格的算法精度运行，摒弃传统的市场噪音逻辑：

  • 智能入场逻辑： 算法保持待机状态，持续分析市场波浪结构，仅在特定数学条件一致时执行。

  • 隐形提取（隐藏目标）： 止盈目标由引擎在内部跟踪。算法在突破内部阈值时立即平仓，确保完全免疫经纪商的猎杀止损和点差扩大。

  • 新闻过滤器保护： 架构在第一梯队的高影响力基本面新闻事件期间自动暂停交易操作，以保护资本免受混乱市场飙升的影响。

  • 绝对故障安全保护： 内置的保证金保护和紧急净值底线确保系统在无需用户干预的情况下安全应对不利的市场条件。


6.0 强制性账户要求（警告！）

绝对强制性要求与免责声明：

为了安全执行其风险管理逻辑，系统在数学上被硬编码，要求起始运行余额必须正好为 100,000 单位

  • 资本不足导致亏损警告： 在低于 100,000 单位的账户余额上部署此 EA 将破坏风险管理并导致不可避免的账户亏损和爆仓

  • 零责任免责声明： 开发者对因在低于强制性 100,000 单位要求的账户上部署 EA 而导致的任何财务损失承担绝对零责任。如果您在资金不足的情况下运行此软件，您将完全自行承担所有后果。


支持两种部署选项：

  • 选项 A：零售标准（强烈推荐）

    • 账户类型： CENT / USC 账户

    • 最低存款： 1,000 美元

    • 架构： 经纪商将您的 1,000 美元存款转换为 100,000 美分，从而提供安全运行所需的确切数学空间。

  • 选项 B：机构标准

    • 账户类型： Standard USD (标准美元)

    • 最低存款： 100,000 美元

    • 严重警告： 在标准美元账户上存入 1,000 美元来部署此系统将导致严重失败。最低 1:500 的杠杆和可靠的 24/5 虚拟专用服务器 (VPS) 是运行的强制性先决条件。

  • 模拟回测： 进行回测时，如果在美分账户上测试，请将初始资金设置为最低 $1000 USD（100,000 USC），如果在标准美元账户上测试，请设置为最低 $100,000。其余输入必须保持不变。如果在低于 100,000 单位的金额上测试 EA，回测将始终失败。此外，在回测中，由于新闻波动，可能会看到某些时期的高回撤，因为新闻过滤器在回测中不起作用。在真实账户部署中，因为新闻过滤器会在高影响力新闻期间阻止交易，这些回撤从未发生过。


7.0 推荐经纪商架构

为了实现最佳的隐形执行、最小的点差和适当的美分账户基础设施，Quantum Agent-o1 针对以下经纪商进行了深度优化：

  1. Vantage Markets (首选推荐)

    • 开户链接： https://vigco.co/la-com-inv/Xauris

    • 合作伙伴代码： Xauris

    • 严格要求： 在注册期间，必须在“Referred By（推荐人）”部分输入合作伙伴代码 Xauris，以确保最佳的低点差路由。

  2. Exness (次要推荐)


8.0 引擎初始化（用户设置）

Quantum Agent 作为复杂的黑盒系统运行。第 2 至 10 组参数已被开发者严格锁定。修改空间晶格、减震器或奖励向量会降低推理模型。用户只需配置第 1 组：Engine Initialization (引擎初始化)

  • Quantum_Entanglement_ID : 唯一的魔术码。除非在同一终端部署多个实例，否则请保留默认值。

  • Enable_Dynamic_Qubit_Scaling : 自动复利协议。如果设置为 True ，系统将根据余额增长动态增加交易量。

  • 关键协议警告： 强烈建议不要更改以下三个参数。修改将严重损害数学安全协议：

    • Base_Capital_Per_Qubit (默认 100,000): 解锁下一交易量层级所需的资金门槛。必须保持在整整 100,000。

    • Absolute_Decoherence_Floor : 绝对紧急净值底线。

    • Minimum_Margin_Coherence_Pct : 旨在防止经纪商清算的内部保证金故障安全保护。


9.0 法律免责声明

保证金交易外汇和现货金属具有高风险。过去的表现并不代表未来的结果。部署 Quantum Agent-o1 XAU 即表示用户承认其交易风险自负。开发者对因使用本软件而导致的任何财务损失不承担任何责任。在投入真实资金之前，必须在模拟环境中进行彻底测试。

评分 5
Jbakimon
256
Jbakimon 2026.06.18 19:59 
 

Very good.

chak8x8
569
chak8x8 2026.05.24 11:56 
 

The EA is safe and stable. It made money no matter the trend went up or down. However, there is one thing I am not very happy about is that the default setting won't generate the maximum profit and you need to buy another one.

javaai
559
javaai 2026.06.14 05:26 
 

It's important to note that the author's backtesting quality was only 12%, meaning the data in the image is almost entirely unreliable. The actual situation was a margin call in April 2023.

I'm really sorry for not paying attention to the funding requirements. At the time, I just considered the funds as usual, because a 0.01 increase usually doesn't happen too fast... In fact, the drawdown is huge, and the maximum lot size can jump from 0.01 to 1.07, which brings a terrifying capital requirement. The drawdown can quickly reach the scale of 100,000, which is totally insufficient to use. Of course, the author mentioned news filters, which might actually help avoid this. I think just avoiding a few key unexpected events could make it not too bad. I apologize again; this is actually a viable strategy.

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Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Quantum Agent o1 XAU Pro
Somya Ritesh Jaiswal
5 (1)
专家
Quantum Agent-o1 XAU PRO：高级机构级自动交易引擎 1.0 产品概述 Quantum Agent-o1 XAU PRO 是专为黄金 (XAUUSD) 研发的 Quantum Agent 交易引擎的全面优化高级版本。在不受基础市场 EA 功能限制的情况下，PRO 版本利用扩展的状态空间数学推理模型来应对市场波动、压缩回撤，并大幅加快利润生成。 Myfxbook verified Link :  In Comments Section 1.5 策略测试器配置与回测协议 为了在 MetaTrader 5 策略测试器中准确模拟 Quantum Agent-o1 XAU 的执行模型，您必须使用以下精确的机构参数配置您的测试环境。使用不正确的建模模式或不准确的存款参数将扭曲内部头寸缩放网格，导致测试结果无效或人为的回测失败。 强制性策略测试器设置 交易品种 (Symbol): XAUUSD (黄金) - 根据账户选择 CENT 或 Standard 周期 (Timeframe): M1 (1 分钟) 建模 (Modelling Mode): 基于真实分笔的每个分笔 (滴答
筛选:
King Johan
215
King Johan 2026.07.23 03:58 
 

i make try in demo account, so far good, but if posible upgrade to time filter, not running 24 hours

Jbakimon
256
Jbakimon 2026.06.18 19:59 
 

Very good.

javaai
559
javaai 2026.06.14 05:26 
 

It's important to note that the author's backtesting quality was only 12%, meaning the data in the image is almost entirely unreliable. The actual situation was a margin call in April 2023.

I'm really sorry for not paying attention to the funding requirements. At the time, I just considered the funds as usual, because a 0.01 increase usually doesn't happen too fast... In fact, the drawdown is huge, and the maximum lot size can jump from 0.01 to 1.07, which brings a terrifying capital requirement. The drawdown can quickly reach the scale of 100,000, which is totally insufficient to use. Of course, the author mentioned news filters, which might actually help avoid this. I think just avoiding a few key unexpected events could make it not too bad. I apologize again; this is actually a viable strategy.

Somya Ritesh Jaiswal
1135
来自开发人员的回复 Somya Ritesh Jaiswal 2026.06.14 18:37
Thank you for your feedback. However, your margin call was the direct result of incorrect testing parameters and backtester limitations, not the EA itself. 1. Incorrect Capital: You tested with a 15,000 balance. The EA explicitly requires a 100,000-unit operational balance (e.g., a $1,000 deposit on a Cent account) to safely execute its margin failsafes. Running it on 15,000 units mathematically breaks the safety protocols and guarantees a margin call. 2. Missing Data: As you noted, a 12% modeling quality means 88% of the market data is missing. Testing a precision algorithmic engine on fragmented data is completely unreliable and we will provide new backtest data soon. 3. The News Filter (MOST IMPORTANT): The MT5 strategy tester cannot simulate live News Filters. In live trading, the EA automatically pauses and protects your capital during Tier-1 fundamental news releases. The massive spikes you saw in your backtest (like April 2023) are exactly what the live News Filter avoids. When run on the required 100,000 Cent balance with live news protection, the EA safely navigates all market conditions. Please review the setup manual and test with the correct infrastructure!
Devil Trader
18
Devil Trader 2026.05.25 16:55 
 

用户没有留下任何评级信息

Somya Ritesh Jaiswal
1135
来自开发人员的回复 Somya Ritesh Jaiswal 2026.05.25 17:08
Thank you for the detailed review and for sharing your results. You highlighted exactly how the system is engineered to operate. The Agent is intentionally patient during low-volatility conditions because we prioritize absolute capital preservation over forced, unnecessary trades. We are thrilled to see your consistent 20.5% yield and look forward to getting your Premium architecture deployed!
chak8x8
569
chak8x8 2026.05.24 11:56 
 

The EA is safe and stable. It made money no matter the trend went up or down. However, there is one thing I am not very happy about is that the default setting won't generate the maximum profit and you need to buy another one.

Somya Ritesh Jaiswal
1135
来自开发人员的回复 Somya Ritesh Jaiswal 2026.05.25 16:31
Thank you for taking the time to share your experience! We are thrilled to hear that you are seeing safe, stable profits regardless of market direction. Achieving that level of absolute capital preservation is exactly what the Quantum Agent architecture was engineered to do. I do want to provide some clarity regarding your feedback on the settings. The default configuration included with your EA is intentionally designed to be highly conservative. Its primary objective is universal safety, ensuring that any user can plug it in and see stable growth right out of the box. The Premium Set Files are entirely optional. They are not a separate bot, but rather highly specialized, mathematically calibrated configurations that we use for our private institutional clients. Because they optimize for much higher extraction rates, they are treated as a premium upgrade for those looking to scale their risk and reward. You are never required to upgrade—as you noted, the base system is already complete, safe, and consistently profitable on its own! We offer the premium files simply as an advanced option for traders ready to maximize their yield. Thank you again for your trust and for being a part of our community. We wish you continued success with the Agent!
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