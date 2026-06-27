SMC Gold Structure EA MT5

5
SMC Gold Structure EA MT5 — 黄金 (XAUUSD) 自动交易

如果您正在寻找一款运行平稳、不会拿整个账户去冒险的交易机器人，这款 EA 可能适合您。

市场上的许多机器人使用高风险方案：堆积订单、亏损后加大手数、或死扛亏损等待价格回来。糟糕的一周就可能让账户损失大半。本 EA 不是这样运作的。

SMC Gold Structure EA 每次只开一笔交易，仅承担余额的一小部分固定风险（默认 1%），并在达到每日亏损次数后停止交易。无马丁格尔、无网格。目标是稳健、可控的交易，而不是赌博。

实话实说：本机器人不会承诺暴富或疯狂的月收益。但在黄金的策略测试器中，多年测试显示了适度的回撤平稳的权益增长——且没有危险的资金管理花招。

您无需是专业交易员。将 EA 附加到黄金图表，使用附带的预设设置，机器人将在伦敦和纽约时段为您交易。推荐入金：1,000 USD 起（舒适 — 3,000 起；测试使用 10,000 USD）。

需要帮助？ 我将亲自协助安装和设置 — 请在 MQL5 私信或 Telegram 联系：@daniilslep。购买后请留言，我将发送预设文件和简要设置指南。

以下是 EA 工作原理的详细说明。

策略逻辑

  • 趋势过滤 — D1、H1、M15 移动平均线方向一致。
  • 结构 — H1 上的结构突破 (BOS) 确认动能。
  • 流动性 — 流动性扫荡 (sweep) 优化止损位置。
  • 入场 — M5 上部分填充并确认后的公允价值缺口 (FVG)。
  • 时段 — 仅在伦敦和纽约时段交易（UTC，可调）。
  • 风险 — 每笔固定百分比风险、每日亏损限制、点差过滤。

仓位管理包括自动保本和可选的 ATR 或 Chandelier 追踪止损（默认预设中关闭）。

主要特点

  • 仅适用于 XAUUSD / GOLD，M5 图表
  • 无马丁格尔、无网格、无对冲逻辑
  • 一次一笔持仓 — 执行清晰透明
  • 内置保本，激活水平可配置
  • 可选三阶段追踪：保本、ATR 追踪、Chandelier 出场
  • 伦敦和纽约时段过滤
  • 每笔订单前检查点差和保证金
  • 附带优化预设 (Nadezhny profile)

推荐设置

  • 品种： XAUUSD（或您经纪商的 GOLD）
  • 周期： M5
  • 账户： 对冲或净额（标准 MT5）
  • 经纪商： 推荐 ECN / 原始点差
  • VPS： 推荐，以确保时段稳定运行
  • 杠杆： 1:100 或更高
  • 推荐入金： 1,000 USD 起（舒适 — 3,000 起；回测 10,000 USD）
  • 每笔风险： 余额的 1%（默认预设）

回测摘要（策略测试器，Nadezhny 预设）

  • 周期： XAUUSD M5，2022年6月 – 2026年6月
  • 建模： 100% 真实 tick
  • 初始入金： 10,000 USD
  • 完整测试： 净利润 +2,959 USD | 最大回撤 10.5% | 盈利因子 1.47 | 145 笔
  • 前向测试： 净利润 +3,983 USD | 最大回撤 2.4% | 盈利因子 4.01 | 61 笔

支持

  • 安装与设置 — MQL5 私信或 Telegram @daniilslep
  • 更新 — 通过 Market 版本系统推送
评分 1
tino9372
19
tino9372 2026.07.16 11:29 
 

Found this EA through YouTube. I tested it first, then bought it. It's not a scalper — there's genuinely no martingale and no grid. It trades well, placing proper stop losses and take profits at structural points. Not many trades, but that's actually great — you can calmly adjust your risk. I've already covered the cost of the robot and gone into profit, even though I haven't been trading with it for long. The developer always replied quickly, gave recommendations, and helped with the setup.

推荐产品
Fvg In Fvg
Claudiu-georgian Zavera
专家
FVG In FVG EA — From Learn to Earn. The most-watched imbalance on any chart, taken where you have not seen it before: a Fair Value Gap confirmed inside a Fair Value Gap. A GAP EVERYONE WATCHES. AN EXECUTION NO ONE ELSE HAS. The EA detects the Fair Value Gap — the 3-candle imbalance — on a higher timeframe, then requires a second FVG, formed inside the first, on the timeframes you choose. Only an overlap above your threshold validates the zone: Most Powerful Overlap FVG Zones — rigorously selec
Pronoia
Muhammad Farooq Ahmed
专家
### MQL5 Market Sales Description PRONOIA: The Goddess of Foresight & Independent Protection Unlock the power of institutional-grade trading with Pronoia , a high-performance MQL5 Expert Advisor designed to give you the ultimate edge in market forecasting and trade management. Named after the Greek Goddess of Foresight, Pronoia combines a sophisticated Multi-Timeframe Projection Engine with a revolutionary Independent Guard Engine to ensure your capital is protected by the strictest safety law
SureNAS100
Looi Kah Fung
专家
WHAT IS SureNAS100 EA? SureNAS100 EA is a fully automated Expert Advisor built for the NAS100 index CFD on MetaTrader 5. It runs a single, fully documented strategy — the opening range breakout — rather than a basket of overlapping ideas. No martingale. No grid. No fixed-price averaging in. One trade per day, opened only on a confirmed breakout, closed by a predefined reward-to-risk target that the stop advances toward automatically as the trade proves itself. Every position is opened on signal
Blue Marlin Break Out
Andre Tavares
专家
The default input values are already optimized for EURUSD at time frame M1, spread at 14 and hedged account mode with leverage 1:100 and initial deposit of US$ 10,000, if you don't have this balance, I suggest you to use a CENT account. Always use the strategy tester optimization to set the best values for your assets, time frame, spread and account mode. It is very important and strongly recommended for successful trading. Optimize the input values as your needs.The EA's Strategy The Strategy T
Xau Prime Range Breakout Prop Ready
Mauro Mazzacco
专家
Autotrade Multiple Strategy
Clement Gourrierec
专家
Hello everyone, RETURN : 1.5% DAILY !!!  This EA has been running 3 MONTHS in DEMO & 1 Month in live. See screenshots attached !  Around 20% a month ! Very low DD ! 1 position at each time ! 3 BOTS with different strategies on M5 : - XAUUSD  - EURUSD - GBPUSD SETFILE will be given for each one in the telegram group !  This EA is not :   - A grid EA - A martingale EA  It avoids a big DD. Futhermore it takes only one position at once ! Join the telegram group :  https://t.me/joinchat/BRiu
Angelwing
Shinichi Ikeda
专家
概要 資金管理、トレーリングストップ、ポジション管理ができる トレンドフォローEAです。 特徴 一般的なトレンドの方向にポジションを開くことに基づいたトレンドフォロー戦略です。 テイクプロフィット注文とストップロス注文を使用してリスクを管理し、利益を確保します。 また、 EA はトレーリング ストップを採用し、価格が取引に有利に動くにつれてストップロスを動的に調整します。 MT5であればブロカー関係なく、暗号資産（仮想通貨）、FX、CFD、株式等の使用可能なEAとなっております。 ※スクリーンショットの模様は、フォワードテスト最適化の様子やフォワードテスト後の資産状況を載せています。 EAを稼働させる上での注意事項 当サイトでご提供しているEAは、利用者の収益を保証するものではありません。 当サイトで掲載しているロジック、損益シミュレーションと同じ結果になることを保証するものでもありません。利用者の環境等で結果が異なることもございます。 実際にEAを利用するか中止するかの判断は、必ずご自身で決定してください。
Gold Scalper pro Nova
Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
专家
The fully automated Expert Advisor built exclusively for XAU/USD (Gold). This EA combines a high-probability, three-EMA trend-following strategy with a professional two-stage risk management system to secure profits quickly and efficiently. Optimized for the M1/M5 timeframes. ​ The Strategy: Filtered 3-EMA Crossover ​Our system utilizes three Exponential Moving Averages to confirm both momentum and trend direction, dramatically reducing false signals common in basic crossover EAs. ​Fast EMA (
Gold Liquidity V2
Abadat Hussain
5 (4)
专家
Gold Liquidity EA – Gold EA for XAUUSD Scalping on MT5 Gold Liquidity EA is a high-performance Gold EA and XAUUSD EA developed for precision trading on the MetaTrader 5 platform. This advanced Scalping EA is specifically designed for traders who want a reliable Gold Scalper focused on the 1-minute timeframe. As a powerful MT5 EA, Gold Liquidity EA combines liquidity-based trading concepts with fast execution to capture short-term movements in the gold market. This Gold EA is optimized for XAUUSD
Smart DCA Pro
Mohamed Refaat Attia Abdelhamid
专家
Smart DCA Pro | Institutional EURUSD Trend Algorithmic System important NOTE before test :  talk to me on telegram to get the best setting file for the EA, my telegram :  https://t.me/SmartDCApro   Why Choose Smart DCA Pro? Smart DCA Pro is a high-performance, fully automated trading algorithm engineered exclusively for (  EURUSD  ) on the H1 timeframe. Built for stability and consistent capital growth, this EA filters macro-trends to execute high-probability entries, completely avoiding risky,
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
专家
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Intuition AlgBot
Vitalii Zakharuk
专家
Product Description: Intuition Bot – Your Reliable Partner in the World of Forex Trading Intuition Bot is an advanced expert system designed to optimize the trading process in the Forex market. This bot allows traders of all experience levels to efficiently manage their trading strategies without excessive focus on profit prediction. With its enhanced internal architecture, Intuition Bot can operate with a wide range of currency pairs, ensuring flexibility and adaptability in various market cond
Titanium News Sniper
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
专家
Sniper AI is a professional-grade trading system specifically designed to dominate the market during high-impact news events. Unlike traditional bots that gamble on news, this Expert Advisor uses advanced Liquidity Sweep Logic and Volatility Analysis to identify institutional "traps" and trade alongside Smart Money. ​Why Titanium News Sniper AI? ​Smart Liquidity Detection: It identifies key pools (Buy Stops/Sell Stops) and waits for a "Sweep" before entering. ​Anti-Spike Protection: Uses an ATR-
Support and Resistance Scanner Service
Kelvin Mwangi Kabochi
专家
Ultimate Breakout System Ultimate Breakout System is a fully customizable breakout Expert Advisor for MetaTrader 5. Instead of using a fixed, one-size-fits-all entry rule, it detects genuine support and resistance levels on the chart — recent highs and lows that clearly stick out from the candles around them — and places pending orders at those levels. When price breaks through, the trade triggers automatically. The EA does not come with a single hard-coded strategy. It is a strategy-building t
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
专家
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Gold Pro Impulse Scalper
Azizbek Samiev
专家
GoldPro Impulse Scalper A multi-strategy scalping EA for Gold (XAUUSD). Instead of relying on a single signal, the bot evaluates the market through several independent analysis modules — including Smart Money Concepts elements, impulse and volume analysis, and multi-timeframe liquidity levels — and only opens a trade when multiple confirmations align at the same time. This reduces the number of random, noise-driven entries compared to single-indicator EAs. How it works The EA continuously eval
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
专家
REVERA EA 是一种多币种、灵活、全自动、多方面的开放工具，用于识别 EURUSD + AUDUSD + AUDCAD 市场的弱点！ Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 REVERA 指南 信号 佣金经纪人退款 更新 我的博客 Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 590 $  这   是   多种 货币   系统   那   允许   你   多样化   你的   风险   跨 多个 货币 对 。 ​ 默认 设置 ​ ​   工作   在   这   一张图表   欧元/美元     M15 每个位置总是有一个   固定 SL+TP 和 虚拟 交易利润跟踪 。 任何   利润   追踪   是
AG scalper pro
Shamriz Hakimi
专家
AG SCALPER PRO 1.0 The Ultimate Gold Growth Engine Experience the power of precision with AG SCALPER PRO , an elite MetaTrader 5 Expert Advisor designed exclusively for Gold (XAUUSD). This isn't just a trading bot; it's a high-frequency sniper built to protect and grow small-to-medium accounts with surgical accuracy. Core Technologies: ️ Zero-Loss Logic (The Guardian System): The "AG" stands for Advanced Guard. Once a trade hits your profit target, the robot locks in the gains. If the p
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
专家
对于高达340%年化收益率，我们深感抱歉！ 没错，您没看错：这些年化340%的回测结果，几乎好得有些“不正经”。但请不要误会——这不是营销噱头，而是干净编程和真实回测的结果。当然，这样的梦幻收益不可能长期持续，因为任何EA在回测几年后都会遇到手数（lot size）的上限。不过，Stealth 150 DE40 展示了当算法“自由发挥”时可以达到什么高度。 所以，对不起收益太高——现在让我们来说说这个专家顾问（EA）本身： Stealth 150 DE40——专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）打造的突破型专家顾问 隐形。不可阻挡。绝对透明。 Stealth 150 DE40 有什么功能？ Stealth 150 DE40 是一款专为DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）指数设计的全自动交易机器人，主打盈利性的剥头皮+趋势跟踪（突破）策略。 5.5年历史回测 年化收益率 >150%（复合年增长率，见上面说明） 不使用马丁格尔，不使用网格，不加仓补仓 防止经纪商操纵： 系统内置有紧急止损（SL）和止盈（TP）保护技术风险。但实际的交易管
EA Marta Julia
Kevin Andres Morillo Carrera
专家
This Expert Advisor is designed exclusively for Gold (XAUUSD) and is offered free of charge to the community. IMPORTANT — Read before use: - Always test on a demo account before deploying on a live account. - Take the time to find the optimal parameters for your broker, spread, and account size. - This EA uses a hedging-based recovery system with progressive position sizing — keep the progression factor LOW to protect your capital. - Past performance does not guarantee future results. Recommen
Silver Echo Bot
Subandriah
5 (4)
专家
频道：  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban 设置指南：  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 启动优惠： 现在以特别折扣价109抓住Silver Echo，下一价格：159（剩余9/10份）。 没有我的设置文件，结果可能不正确。 请联系我 以获取正确的回测设置。 欢迎来到智能、结构化、无压力的交易 Silver Echo不仅仅是另一个专家顾问——它是您的无声交易伙伴，旨在提高效率、纪律性和一致性结果。无论您是在管理一个小账户还是与一家对冲公司合作，这款EA都能通过逻辑驱动的交易执行和智能资本保护帮助您保持轨道。 核心引擎：Silver Echo的动力来源 组件 目的 突破触发器 检测价格何时突破关键支撑或阻力位并进行突破交易 风险层 内置的止损、止盈和跟踪止损逻辑——无马丁格尔，无网格 为什么使用Silver Echo？ 超简单部署： 只需加载到 一个图表 上——在 M15 上的 XAGUSD 。无需 juggling 多个交易对或模板。 完全自主： 从入场到出场，Silver
SignalDivi25
Atlang Molosankwe
专家
SignalDivi25 EA Robot v7.629  is a fully automated MT5 Expert Advisor that uses two simple entry profiles: M5 profile for more precise entries M30 profile for practical medium-timeframe opportunities The EA analyses BUY and SELL signals using EMA, RSI, ATR, candle structure, trend alignment, liquidity context, price extension and target room. It uses closed real trades to identify which signal combinations and entry timings perform best. Virtual trades support the learning process by testing al
Dragon Ball MT5
Hui Qiu
专家
Dragon Ball MT5新上架，推出促销活动 仅剩几个副本，599美元 下一个价格：799美元 最终售价：1599美元 实时真实帐户信号： https://www.mql5.com/zh/signals/2361170 最佳黄金(XAUUSD)自动交易程序, H4突破策略, 每天下单数量惊人！ Dragon Ball MT5 版 更新1.80 !!   重要更新： 优化DB1~DB7 策略的参数,  合并 ET9 的 D1突破策略 ， 添加 MaxStopLoss 和 MaxTakeProfit 参数 包括免费的 ET1 MT5版:  https://www.mql5.com/zh/market/product/113131 日线突破的 ET9 MT5版:  https://www.mql5.com/en/market/product/113134 描述 黄金下单数量最大的EA ——Dragon Ball MT5 ！！ Dragon Ball MT5 版是一款在黄金交易中拥有7合1交易策略的强大自动交易程序…… 是的！集齐七颗龙珠，召唤神龙，实现愿望！！OK，忘了它…… Dr
Blue GAIA MT5
Duc Anh Le
5 (1)
专家
| Seamless portfolio of trading systems in your palm - Powered by ONNX Neural network | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue GAIA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  --> Cosmic 2 | GAIA Intro Blue GAIA EA   (' GAIA ') - is the latest edition of BlueAlgos family, uniting all the best algos and features under one-roof. Its is the true 4xMulti Systems: +------------------------------------------------
Harmony Grid MT5
Aliaksandr Charkes
专家
Harmony Grid MT5  is a versatile trading system designed for the full or partial automation of various grid-based trading strategies (for hedging accounts). Additionally, this Expert Advisor can be viewed as a universal strategy builder, offering capabilities that go beyond simple grid trading. If you take the time to master its functionality, you can create more complex and customized systems. In other words, the strategy you implement does not necessarily have to be grid-oriented or fully auto
Financial Control
Vitalii Zakharuk
专家
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
BaiBaoXiang Gold Grid Basket Trader
Shing Tin Man
专家
白宝祥黄金网格篮子交易器是一款全自动智能交易系统，专为MT5平台上的XAUUSD（黄金）交易而设计。它结合了多层马丁格尔网格系统和篮子管理，能够在波动剧烈的市场环境中获取利润，尤其在伦敦和纽约交易时段表现尤为出色。 工作原理 该EA会在检测到的方向上开立初始仓位。如果市场走势与仓位相反，它会以固定的间隔（网格步长）增加层数，构建交易篮子。当篮子总利润达到目标时，所有仓位将同时平仓。多头和空头篮子可以同时独立运行。 主要功能 双向篮子——多头和空头网格独立运行 可配置网格步长——两阶段距离控制（第一阶段/第二阶段） 自动手数调整——手数随层数增加，以缩小盈亏平衡距离 时段过滤器——将交易限制在指定的时间段内 止损保护 风险提示 本EA采用马丁格尔策略。虽然马丁格尔策略系统在设计时已考虑风险控制，但在持续的趋势行情中，仍存在大幅回撤的固有风险。请在实盘交易前，使用策略测试器进行充分测试，并仅使用您可以承受损失的资金进行交易。 提示：使用 LotMultiplier 设置来调整 EA 的交易规模，使其与您的账户规模相匹配。例如，对于 400 美元的账户，请将 L
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
专家
Powerful EA executes few monthly operations with a high percentage of effectiveness. One trade per week, once you try this method you will be able to modify the batch up according to your expectations. This EA is based on three main indicators, RSI, Stochastic, MACD. Previous price 120 Promoción  price 210,  15 copies remaining Next priced 300 USD Backtesting:  For best results this technique was created to work from January 2021, under current market conditions it is not recommended years befo
Gold Breakout Straddle
Nawal Kishor Yadav
专家
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA 完整说明和详情: https://www.mql5.com/en/blogs/post/773794 最新结果: 每周模拟(演示)报告: https://www.mql5.com/en/blogs/post/774000 实盘信号(已启动): https://www.mql5.com/en/signals/2386330 Gold Breakout V1 是一款专为 XAUUSD 设计的自动化智能交易系统（Expert Advisor）。它会在市场结构附近挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，等待价格突破。当其中一侧成交后，交易将由硬性止损（Stop Loss）管理，并可选启用移动止损。 本 EA 专为想要清晰、规则化突破系统的交易者打造——不使用网格、马丁格尔、摊平或回本逻辑。 工作原理 EA 识别黄金最新的已确认摆动高低点。 在上方挂 Buy Stop，在下方挂 Sell Stop（带有向价格方向的小幅入场偏移）。 每笔订单都附带硬性止损。 开仓交易可根据模式启用移动止损管
GoldMaster EA
Cristian-silvian Olteanu
专家
GoldMaster EA 用于 MetaTrader 5 平台的 XAU/USD 交易 GoldMaster EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台上进行 XAU/USD（黄金）交易而设计的全自动交易工具。它适合喜欢简单操作并希望尝试自动交易的交易者，无需复杂设置。 功能特点： 自动交易： EA 独立处理所有交易操作。 预配置设置： 无需手动配置，使用方便。 优化小额账户： 专为较小存款账户设计，运行高效。 风险管理： 提供功能帮助有效管理潜在回撤。 兼容性： 针对 M1（一分钟）时间框架开发，支持多种订单执行模式，包括 IOC（立即或取消）、FOK（全部执行或取消）和 Return。 如何使用： 将 EA 附加到 MetaTrader 5 平台的 XAU/USD M1 图表上。 让 EA 负责市场分析和交易执行。 建议： 在真实账户使用前，请先在模拟账户上测试 EA，以确保与您的经纪商兼容。 在指定时间框架上使用 EA，以获得最佳效果。 GoldMaster EA 为 XAU/USD 提供了一个简单有序的自动交易方式。请遵循所有推荐的实践以充分利用此工具。
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
筛选:
tino9372
19
tino9372 2026.07.16 11:29 
 

Found this EA through YouTube. I tested it first, then bought it. It's not a scalper — there's genuinely no martingale and no grid. It trades well, placing proper stop losses and take profits at structural points. Not many trades, but that's actually great — you can calmly adjust your risk. I've already covered the cost of the robot and gone into profit, even though I haven't been trading with it for long. The developer always replied quickly, gave recommendations, and helped with the setup.

Daniil Sleptsov
191
来自开发人员的回复 Daniil Sleptsov 2026.07.16 11:31
Thanks for the review! We'll keep improving and refining it. Happy trading!
回复评论