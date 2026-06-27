SMC Gold Structure EA MT5 — 黄金 (XAUUSD) 自动交易

如果您正在寻找一款运行平稳、不会拿整个账户去冒险的交易机器人，这款 EA 可能适合您。

市场上的许多机器人使用高风险方案：堆积订单、亏损后加大手数、或死扛亏损等待价格回来。糟糕的一周就可能让账户损失大半。本 EA 不是这样运作的。

SMC Gold Structure EA 每次只开一笔交易，仅承担余额的一小部分固定风险（默认 1%），并在达到每日亏损次数后停止交易。无马丁格尔、无网格。目标是稳健、可控的交易，而不是赌博。

实话实说：本机器人不会承诺暴富或疯狂的月收益。但在黄金的策略测试器中，多年测试显示了适度的回撤和平稳的权益增长——且没有危险的资金管理花招。

您无需是专业交易员。将 EA 附加到黄金图表，使用附带的预设设置，机器人将在伦敦和纽约时段为您交易。推荐入金：1,000 USD 起（舒适 — 3,000 起；测试使用 10,000 USD）。

需要帮助？ 我将亲自协助安装和设置 — 请在 MQL5 私信或 Telegram 联系：@daniilslep。购买后请留言，我将发送预设文件和简要设置指南。

以下是 EA 工作原理的详细说明。

策略逻辑

趋势过滤 — D1、H1、M15 移动平均线方向一致。

— D1、H1、M15 移动平均线方向一致。 结构 — H1 上的结构突破 (BOS) 确认动能。

— H1 上的结构突破 (BOS) 确认动能。 流动性 — 流动性扫荡 (sweep) 优化止损位置。

— 流动性扫荡 (sweep) 优化止损位置。 入场 — M5 上部分填充并确认后的公允价值缺口 (FVG)。

— M5 上部分填充并确认后的公允价值缺口 (FVG)。 时段 — 仅在伦敦和纽约时段交易（UTC，可调）。

— 仅在伦敦和纽约时段交易（UTC，可调）。 风险 — 每笔固定百分比风险、每日亏损限制、点差过滤。

仓位管理包括自动保本和可选的 ATR 或 Chandelier 追踪止损（默认预设中关闭）。

主要特点

仅适用于 XAUUSD / GOLD，M5 图表

无马丁格尔、无网格、无对冲逻辑

一次一笔持仓 — 执行清晰透明

内置保本，激活水平可配置

可选三阶段追踪：保本、ATR 追踪、Chandelier 出场

伦敦和纽约时段过滤

每笔订单前检查点差和保证金

附带优化预设 (Nadezhny profile)

推荐设置

品种： XAUUSD（或您经纪商的 GOLD）

XAUUSD（或您经纪商的 GOLD） 周期： M5

M5 账户： 对冲或净额（标准 MT5）

对冲或净额（标准 MT5） 经纪商： 推荐 ECN / 原始点差

推荐 ECN / 原始点差 VPS： 推荐，以确保时段稳定运行

推荐，以确保时段稳定运行 杠杆： 1:100 或更高

1:100 或更高 推荐入金： 1,000 USD 起（舒适 — 3,000 起；回测 10,000 USD）

1,000 USD 起（舒适 — 3,000 起；回测 10,000 USD） 每笔风险： 余额的 1%（默认预设）

回测摘要（策略测试器，Nadezhny 预设）

周期： XAUUSD M5，2022年6月 – 2026年6月

XAUUSD M5，2022年6月 – 2026年6月 建模： 100% 真实 tick

100% 真实 tick 初始入金： 10,000 USD

10,000 USD 完整测试： 净利润 +2,959 USD | 最大回撤 10.5% | 盈利因子 1.47 | 145 笔

净利润 +2,959 USD | 最大回撤 10.5% | 盈利因子 1.47 | 145 笔 前向测试： 净利润 +3,983 USD | 最大回撤 2.4% | 盈利因子 4.01 | 61 笔

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