Aero MT5
- 专家
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Volodymyr Babak
- 版本: 2.30
- 更新: 2 八月 2026
- 激活: 7
[ Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth ]
Aero 的工作原理
Aero 是一款针对 XAUUSD（黄金） 的全自动交易顾问，在日线图上进行双向交易。
其核心是突破策略。黄金几乎每天都会突破关键位置 — Aero 判断哪些突破在统计上值得交易，并忽略其余的。
这项判断由 kNN（k近邻算法） 完成 — 这是一种基于25年以上黄金价格数据训练的机器学习方法。
当价格突破某个位置时，当前市场状态会与数千个历史案例进行比较。只有在统计数据支持交易时才会入场。
入场的谨慎性由内置过滤器保障 — 交易设置必须通过每一个过滤器才被允许入场：
- 隔夜滚动保护 — 在每日开盘后的前150分钟（00:00–02:30）和收盘前的最后60分钟（23:00–00:00）不开新仓，此时黄金点差会显著扩大
- 新闻过滤器 — 在高波动性事件期间自动阻止交易，日期已预先内置，因此无需额外的 URL 或 WebRequest
- 点差过滤器 — 当前点差超过阈值时跳过入场
一笔交易的流程
- 关键位置被突破，交易设置通过 kNN 检验
- Aero 在回测位置挂出限价单 — 不追高，而是等待价格回落以获得更好的入场价
- 保护性止损根据当前 ATR 波动率计算，而非固定距离
- 如果价格向不利方向运行，则启动均价策略 — 最多3个额外限价单，整组作为一个篮子统一管理，共享目标和止损
主要参数
- 交易品种：XAUUSD（黄金）
- 图表周期：Daily (D1)
- 策略：结合机器学习筛选的突破策略
- 经纪商独立性：所有时段逻辑均锚定于经纪商的日线 — 无需设置 GMT 或夏令时
- 最低存款：$1 000，对冲账户
- 推荐经纪商：任何 Raw/ECN
设置与配置
- 在 MetaTrader 5 中打开 XAUUSD 图表
- 将 EA 附加到日线周期（D1）的图表上
- 设置您的风险百分比并启用 Algo Trading — EA 将自动运行
我们在实盘账户上实际使用的 Set 文件在购买后提供 — 请发私信获取。
完整参数文档：参数手册
风险设置
一个参数控制一切。它以账户余额的百分比形式定义完整周期的最大亏损：
- Risk 10% — 低风险（默认）
- Risk 20% — 标准
- Risk 30% — 激进
手数的设定使最坏情况恰好等于您设定的百分比。均价单使用相同手数，最多3个订单，整个篮子共用一个止损。
也可以通过 Fixed Lot 参数手动设置固定手数。
真实市场条件下的测试
我们避免在不切实际的条件下构建机器人：最小点差、零佣金、即时执行。
所有算法均在专业回测环境（Tick Data Suite）中以99.9%建模质量进行测试 — 包括高达50点的点差、完整的佣金和隔夜利息模拟以及滑点建模。
推荐经纪商
Aero 在极端条件下开发和测试 — 高点差、滑点和完整佣金。为获得最佳结果，建议使用 Raw/ECN 账户，例如 ICMarkets。
我们的实盘信号在受监管的经纪商上运行，例如 FCA（英国） 和 ASIC（澳大利亚），以及主要交易所。
我们也建议您选择受良好监管的经纪商。XAUUSD 的典型 Raw ECN 点差为 10–30 点。
免责声明
我们深知在市场上找到值得信赖的EA有多困难。过度承诺的结果、不切实际的条件、看起来完美直到崩溃的权益曲线。我们都见过。
这就是为什么 Aero 的描述如此坦率 — 包括均价逻辑和最坏情况。
回撤会发生。我们更希望您清楚地知道自己买的是什么。
透明度对我们来说不是营销手段。这是基础。
如有疑问 — 请直接通过 MQL5 联系我们。
概念
Aero 是 Trading Elements 的一部分 — 这是一套围绕自然力量构建的交易顾问系列。
每个 EA 都有其独特的特性。Aero 是空气元素 — 在稳定市场中平静，在条件需要时充满活力。
该系列包括三款 EA — Aero、Hydro 和 Terra — 每款都基于不同的策略和品种构建。每款独立运行。合在一起，它们代表了自动化交易的多元化方法。
欢迎观看我们的官方预告片：Trading Elements — Official Teaser
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